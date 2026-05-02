«Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда

Военно-политический эксперт Александр Михайлов в эфире НСН не исключил применения стратегического ядерного оружия в случае агрессии стран НАТО.

В МИД России объявили, что страны НАТО отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. В РФ заверяют, что в случае агрессии участники альянса получат ответный удар, не исключая при этом возможность применения «даже стратегического ядерного оружия». Между тем, некоторые специалисты считают, что военно-морские силы Европы несостоятельны без США.

БЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА

Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов сообщил, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Он напомнил, что после начала СВО НАТО и Евросоюз заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.

«(Они – прим. НСН) предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», - приводит слова Булатова РИА Новости.

Однако он заверил, что Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС. Булатов назвал важным сигналом для них предупреждение российского президента Владимира Путина об угрозе невиданной эскалации при попытке изолировать Калининградскую область.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОЭС, пишет РИА Новости. В январе 2026 года бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус объявил, что у альянса есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с РФ.

В апреле также стало известно, что Литва собирается расширить военный полигон близ города Таураге, который находится неподалеку от границы РФ в Калининградской области. В Министерстве обороны республики отметили, что литовский парламент также одобрил создание нового полигона в Капчяместисе примерно в 10 км от границы Белоруссии.

КАК ОТВЕТИТ РОССИЯ?

На фоне этого депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник в беседе с НСН подчеркнул, что странам НАТО следовало бы сделать выводы из развития иранского конфликта и не наращивать уровень эскалации в Балтийском море, поскольку Россия при случае может нанести удар по противнику в целях защиты.

«Они (страны НАТО – прим. НСН) должны понимать, что уничтожением воздушных и надводных целей это не обойдется. И воевать они будут не только с Калининградской областью, которая своими силами может пол-Европы стереть с лица земли. В соответствии с нашей военной доктриной будут нанесены удары по точкам принятия решения. Балтийское море омывает Россию и восемь стран НАТО. Вот все эти страны огребут. Пусть на иранский конфликт посмотрят и сделают выводы. Россия готова к реальной угрозе, мы все заявления берем во внимание», - заметил он.

Между тем, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что военно-морские силы Европы несостоятельны без США из-за отсутствия передового оружия. Дело в том, что Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента.

По словам главы британского военно-морского флота генерала Гвина Дженкинса, многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». Издание «The Guardian» писало, что заявление о намерении создать объединенные ВМС подписали Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды.

«На данный момент без военно-морских сил США угроза подобного рода будет несостоятельной. Перечисленные страны не обладают ядерной триадой, только Великобритания может заявить о себе как о ядерной державе. Но ее ядерный потенциал полностью находится под контролем США. Поэтому это очередная политическая спекуляция, направленная на привлечение внимания американского лидера Дональда Трампа к тому, что европейские партнеры более самостоятельны, чем США думают. Это все спекуляции, чтобы заставить США прислушиваться к Европе и учитывать ее мнение во внешней политике НАТО. Но в реальности никто не даст этому объединению появиться, пока существует НАТО во главе США», - объяснил Михайлов в разговоре с НСН.

При этом, по его словам, в случае боевых действий РФ может ответить и стратегическим ядерным оружием, которого у перечисленных стран нет.

«Если вдруг страны-члены НАТО попытаются организовать боевые действия против России, Россия начнет применять свои специальные боеприпасы, возможно, даже стратегическое ядерное оружие. Скандинавские страны обладают довольно мощными военно-морскими силами, и подводным флотом, и надводными кораблями. Но дело же в вооружениях, которые могут быть использованы на этих суднах. Британия активно развивает систему безэкипажных катеров. Швеция постоянно использует Балтийское море для отработки маневров на воде, вместе с авиацией. Страны Прибалтики активно предоставляют свои территории для этого. Но без США они очень ограничены, у них нет сверхзвукового оружия, гиперзвукового оружия. У нас это все есть», - подчеркнул руководитель бюро.

Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что украинские беспилотники могут атаковать Россию с территории стран Балтии на малых высотах, используя для запуска корабли и острова.