Трамп собирает элитный клуб желающих разделить лавры победы в Ормузском проливе

Американские СМИ добыли служебную депешу Госдепа, которая требует от посольств США всемерно склонять государства пребывания к вступлению в международную коалицию MFC. Задача коалиции - начать обеспечивать правильный режим судоходства в Ормузском проливе, не дожидаясь снятия американцами морской блокады Ирана. Да и стойкого прекращения огня, в общем, тоже. Ответственными исполнителями поручения значатся Госдеп и Центральное командование ВС США.

Примерно месяц назад по инициативе британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на призыв Трампа помочь в войне против Ирана была создана коалиция сорока осторожных стран, заявлявших, что они готовы заняться вопросом судоходства в проливе. Но только после того, как США завершат там боевые действия и обеспечат безопасность. Тогда на их головы посыпался град упреков и угроз от Трампа — в этой коалиции оказались значимые европейские члены НАТО.

Теперь Белый дом дает понять, что его коалиция - это не соперник и не замена стармер-макроновской, а ее дружелюбное дополнение. И вообще MFC выставляется не военной, а скорее дипломатической инициативой.

Зачем Трампу еще одна явно химерическая международная затея, и не признак ли это появления чего-то нового в атмосфере вокруг кризиса у иранских берегов, мы спросили у политолога Бориса Межуева. И еще раз убедились в том, что в хаосе и непредсказуемости деятельности нынешнего хозяина Белого дома можно обнаружить вполне рациональные векторы.

- Есть перспектива у трамповской коалиции?

- Это попытка силовой дипломатии, то есть попытка создания какого-то режима международного контроля над Ормузским проливом. Едва ли сейчас это удастся. Но, возможно, Трамп надеется, что всё-таки режим пролива будет более комплиментарен для стран, которые им пользуются. То есть, ему сейчас надо убрать ощущение, что ситуация в Ормузском проливе стала ещё менее удачной или выгодный для большинства стран, включая Соединённые Штаты.

Вчера Reuters, если не ошибаюсь, сообщило, что Трамп думает о том, как вообще завершить эту военную операцию, назвав её победой. Хотя потом он в какой-то степени это опроверг, всё-таки это сообщение очевидно соответствует реальности, говорит о том, что, похоже, несмотря на бряцание оружием, никто сейчас не решится на наземную операцию. И о том, что продолжение бомбёжек ни к чему, собственно, не ведёт, кроме как к резкому повышению цен на нефть. Сегодня, кажется, уже 126 долларов за баррель.

То есть похоже, у истории с этой международной коалицией две стороны. Первая — это силовая дипломатия, которая может завершиться удачно. Вторая, это, конечно, намёк на будущую политику Соединённых Штатов. Сейчас они, видимо, будут пытаться готовить подобного рода коалицию для последующего вторжения в Иран. Но не думаю, что это произойдёт быстро. Это какое-то отдалённое время, но подготовка будет вестись. Чтобы это была именно международная оккупация и международные действия, а не действия одних США и Израиля.

То есть, идея предусматривает некий международный контроль силами целого ряда государств, и возможно, в том числе европейских стран. Сделать так, чтобы Ормузский пролив был таким же, как, скажем Гибралтарский. Трудно себе представить, что колония Англии сейчас начнет требовать деньги за проход через пролив. Или таким же, как те проливы, которые контролирует Турция.

Вот к этому режиму, я думаю, будет, все стремиться в дальнейшем. Но сейчас договориться о чём-то довольно сложно, и нужно думать об окончании этой операции.

- Стармеровская инициатива уже фактически все заинтересованные страны к себе забрала. И получается, что Трамп в этой ситуации рассчитывает, что сможет кого-то перетащить оттуда к себе. Но хотя бы теоретически есть такие страны, которые бы из коалиции, которая собирается действовать после прекращения огня, перешли бы в коалицию, которая должна работать на фоне конфликта?

- Я такие страны не очень себе представляю. Я не очень понимаю, кого он соберёт. А если кого-то и соберёт, то это будет немножко смешно выглядеть. Но, любопытно, конечно, как, скажем, поведет поведёт себя Австралия, или ОАЭ. Мне кажется, это будет довольно смешно выглядеть, потому что воевать никто не хочет, и вообще не хочет ничего делать.

Все понимают, что никто не готов к этому серьёзному делу — блокаде нынешними усилиями. Поэтому у Стармера больше возможностей сплачивать коалицию, мне кажется. Могут быть, конечно, собраны какие-то страны с бору по сосенке, может даже и какие-то европейские. Условно говоря, какая-нибудь Польша, как дружественная Трампу. Но тоже вряд ли, учитывая, что сейчас все европейские страны, которые были прежде наиболее яркими союзниками США, сейчас озабочены проблемой России. А те, которые обладают некоторой стратегической относительной самостоятельностью, типа Франции, настроены к этому резко отрицательно.

Поэтому, мне кажется, инициатива будет довольно растянутой во времени. Хотя, возможно, Трамп пытается тем самым показать, что в будущем именно такой путь будет наиболее адекватен, потому что, конечно, только Америка может такую коалицию реально возглавить.