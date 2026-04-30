Телефонный  разговор  Путина и Трампа породил большую загадку

Президенты РФ и США «очень хорошо» поговорили по телефону в течение полутора часов. Еще несколько месяцев тому назад этот факт однозначно воспринимался бы как очень значимое событие. А вот как относиться к такому факту сейчас — решительно непонятно. И дело здесь даже не в том, что, комментируя итоги своего общения с ВВП, Трамп на секунду забылся и перепутал Украину с Ираном.

«От него кровопролития ждали, а он чижика съел» - эта фраза из Салтыкова-Щедрина очень точно описывает нынешний статус Трампа на международной арене. Кровопролитие — именно так, без кавычек — обожающий рассказывать какое количество войн он единолично прекратил американский лидер, конечно, устроил знатное. Но устроенный Трампом рукотворный кризис на Ближнем Востоке — это «кровопролитие» из разряда «съел чижика». Деяние, показывающее не силу, а слабость.

Не буду повторять ставшие уже банальностями общие умозаключения в стиле «Трамп попал в идеальный политический шторм». Перейду вместо это к частностям. Оговорка президента США, когда говоря об Украине, он явно имел в виду Иран, возникла не на пустом месте. Судьба политического наследия Трампа решается сейчас не в зоне боевого соприкосновения между российской армией и ВСУ, а на Ближнем Востоке.

Почему Трамп перепутал Украину и Иран после разговора с Путиным

Проще говоря, хозяину Белого дома сейчас совсем не до Украины. И все заинтересованные стороны, включая, в первую очередь, режим Зеленского и поддерживающие его страны Европы, это прекрасно знают. А еще они знают, что Трамп потерял на Ближнем Востоке значительную часть своего политического престижа и функционирует сейчас в режиме «одолженного времени» до промежуточных выборов в конгресс. До этих выборов на которых партия нынешнего американского президента может потерпеть поражение, осталось около шести месяцев.

В результате всего этого значение такого фактора как «Трамп принял аргументацию Путина» резко снизилось. И вот еще какой вопрос здесь нужно обязательно задать самим себе: снизилось по сравнению с каким периодом - со временем после саммита в Анкоридже, на котором Трамп так много с чем согласился? Слова нынешнего президента США — это очень часто просто слова.

Соответственно, полуторачасовой телефонный разговор с Трампом может быть, с российской точки зрения, просто междусобойчиком, призванным в том числе перебить эффект от лоббистских усилий такого эффективного пропагандиста режима Зеленского как британский король Карл 111, который на этой неделе лично охмурял хозяина Белого дома во время своего визита в США. Может быть — а может и не быть.

Особенность Трампа в том, что он очень слабо поддается четкой категоризации. Заклеймишь его как «голого короля» - он делает что-то не обязательно сильно умное, но при этом реально влияющее на судьбы мира. Начнешь к нему относиться как к серьезному лидеру - он ведет себя как «шут в королевской мантии». Выход из этого логического тупика может быть только одним — судить по делам.

Комментируя телефонный разговор двух президентов, главный помощник хозяина Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил: «Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне».

О своей поддержке идеи «хотя бы краткого прекращения огня» Трамп заявил и самолично. Мяч теперь на стороне Зеленского. Мяч, одновременно выполняющий функции лакмусовой бумажки, которая покажет нынешнюю степень влияния американского президента на официальный Киев.

Заранее соглашаюсь с тем, что степень точности замера будет весьма относительной. Перемирие в день Победы - это при всей своей крайне важности все-таки отдельный изолированный эпизод. Однако других «лакмусовых бумажек» у нас на данный момент не имеется. Будем отталкиваться от то, что у нас есть — или о того, чего у нас (а также у них) точно нет. В политике такое иногда тоже возможно.