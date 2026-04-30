Зеленский взбесился, когда ему передали слова Трампа после разговора с Путиным

В среду, 29 апреля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это был уже 12-й разговор лидеров двух стран после того, как Трамп вернулся на пост президента на второй срок. Он длился почти полтора часа и прошел, в «дружественной и деловой атмосфере». В числе главных тем был обмен мнениями по урегулированию иранского и украинского кризиса.

Позже, в Овальном кабинете, Трамп заявил CNN, что война с Ираном может закончиться «в те же сроки, что и война* на Украине». А сразу после разговора с Путиным Трамп на брифинге признал военный крах Киева и поддержал инициативу Москвы о новом перемирии.

Выйдя к журналистам в Белом доме, Трамп не стал подбирать выражений. По его словам, реальное положение дел на фронте скрывается западными СМИ, но технически война для Украины закончена.

- Я думаю, что Украина в военном плане побеждена. Вместо того, чтобы читать фейковые новости, посмотрите на их флот. Каждый корабль сейчас находится под водой…Украинская авиация полностью уничтожена.

The New York Times обратила внимание, что разговор между президентами состоялся на следующий день после того, как король Карл III, выступая перед Конгрессом, заявил, что «для защиты Украины необходима непоколебимая решимость, чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир». Большинство союзников США в Европе по-прежнему привержены поддержке Украины, пишет NYT, но Трамп тепло отзывался о Путине и резко сократил помощь Киеву.

«Помощник президента России Ушаков заявил, что оба президента выразили «по сути» схожие мнения о Киеве, который, по его словам, «подстрекается и поддерживается европейцами» к «проведению стратегии, направленной на затягивание конфликта», - констатировала The New York Times.

Надо полагать, что эти оценки вызвали бурю негодования в Лондоне, Париже, Берлине и особенно в Киеве. С другой стороны, Зеленский в последнее время сам неоднократно высказывался по поводу того, что недоволен «поведением США». Чего же он ожидал?...

Перемирие ко Дню Победы

Телефонный разговор в минувшую среду начался с глубоко личного и политически значимого жеста. Владимир Путин выразил слова поддержки Трампу в связи с покушением, совершенным на него 25 апреля. Этот инцидент в Москве расценили не просто как криминал, а как проявление «политически мотивированного насилия», которое Кремль назвал категорически неприемлемым.

Трамп заявил Путину, что сделка по Украине близка

Этот момент задал тон всей беседе. Трамп и Путин, находящиеся под давлением европейских глобалистов, нашли общую тему - хрупкость лидерства в эпоху глобального хаоса. Эта «личная химия», на которую Трамп всегда делал ставку.

Ключевым итогом разговора стала инициатива Владимира Путина объявить режим прекращения огня на период празднования Дня Победы 9 мая. Трамп, который ранее позитивно оценил двухдневное «пасхальное перемирие», активно поддержал путинское предложение.

Интересно, что в Вашингтоне Трамп попытался перехватить инициативу, заявив прессе, что это именно он предложил Путину объявить «небольшое перемирие». В Кремле же подчеркнули, что предложение исходило от российской стороны.

Инициатива о перемирии на 9 мая звучит на фоне беспрецедентных мер безопасности в России. В этом году из-за постоянных атак украинских БПЛА праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате. В частности, в Москве Парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без тяжелой гусеничной техники. А в большинстве крупных городов форматы празднования ограничены: не будет, например, салютов и фейерверков.

Так что для России перемирие на 9 мая — это не только политический жест, но и способ обеспечить безопасность граждан в сакральную дату. Ну а для Трампа - возможность показать себя «миротворцем», способным договариваться с Россией через голову Зеленского.

Сам Зеленский с его предложением «энергетического перемирия» оказался на периферии внимания. Заявление украинского президента о готовности прекратить удары по российским НПЗ в обмен на сохранность украинской энергосистемы выглядит как попытка вклиниться в повестку Путина и Трампа.

Однако в Москве к этому относятся скептически. Как отметил Путин в разговоре с Трампом, для реального прогресса Зеленский должен реагировать на «известные предложения», которые включают в себя демилитаризацию и признание новых территориальных реалий. Без этого любые «энергетические сделки» остаются лишь тактическими паузами.

Иранский узел: Россия выставляет «красные линии»

Лидеры сверхдержав обсуждали и ситуацию вокруг Ирана. Блокада Ормузского пролива, выход ОАЭ из ОПЕК и провал переговоров в Исламабаде создали идеальный «черный лебедь» для мировой экономики.

Путин выдвинул конкретные предложения по урегулированию иранской ядерной программы. И хотя детали инициатив Ушаков не раскрыл, основной посыл Москвы был предельно ясен: необходима разрядка. Фактически, Россия предложила Трампу роль миротворца в обмен на отказ от силового сценария. В условиях, когда Трампу необходимо стабилизировать цены на нефть, предложения Путина могут стать единственным выходом из «иранского капкана», в который Вашингтон загнал сам себя.

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)