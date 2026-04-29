Названа единственная имеющая «особые отношения» с Америкой страна

Посол Британии в Вашингтоне заявил, что единственной страной, у которой “особые отношения” с Соединенными Штатами, является, "вероятно, Израиль", а не Великобритания. Эти комментарии, как считается, могут омрачить государственный визит короля Карла III в США.

Британский посол в США Кристиан Тернер, который вступил в должность в феврале, заменив Питера Мандельсона, уволенного из–за его связей с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, в частном порядке выступил с речью перед группой британских студентов, посетивших США в том же месяце, когда он был назначен.

“‘Особые отношения’ - это фраза, которую я стараюсь не произносить, потому что она вызывает ностальгию, взгляд в прошлое, и в ней много чего есть”, - сказал Тернер в просочившейся аудиозаписи. “Я думаю, что, вероятно, есть одна страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, и это, вероятно, Израиль”.

То, что недавно назначенный посол поставил под сомнение “особые отношения”, которые британское правительство и монархия изо всех сил стараются возродить, является поводом для смущения Даунинг-стрит и может создать неудобства для государственного визита Карла III, отмечает CNN. Об этих замечаниях впервые сообщила Financial Times во вторник, незадолго до того, как Карла и королеву Камиллу приветствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Белом доме.

В необычно откровенных комментариях Тернер также сказал студентам, что, по его мнению, “невероятно”, что скандал с Эпштейном “никого не затронул” в США. Напротив, по его словам, высокопоставленные британские деятели, включая его предшественника Мандельсона и принца Эндрю (ныне Маунтбеттена–Виндзора), были “сбиты с толку” этим делом.

Власти Британии проводят расследование в отношении Мандельсона и экс-принца Эндрю в связи с предполагаемым неправомерным поведением на государственной службе.

Посол сказал, что скандал с Эпштейном поднял “интересный вопрос” о “различных уровнях подотчетности в наших системах”.

Тернер отметил, что премьер-министр Кир Стармер был “на взводе” в течение нескольких месяцев из-за последствий его решения назначить Мандельсона послом, о чем Стармер впоследствии сожалел. Он сказал, что Лейбористская партия может “убрать” своего лидера после местных выборов в мае.

Представитель британского Министерства иностранных дел заявил CNN, что высказывания Тернера были “частными, неофициальными комментариями”, которые не должны были стать достоянием общественности. “Они, безусловно, никоим образом не отражают позицию правительства Великобритании”, - сказал пресс-секретарь.

Несмотря на пренебрежительное отношение к так называемым “особым отношениям” между Соединенными Штатами и Великобританией, Тернер сказал, что англо-американские отношения, тем не менее, “крепкие”.

“Между нами глубокая история и близость. Особенно в вопросах обороны и безопасности, мы тесно связаны”, - считает он.

Но посол указал, что Великобритания и ее европейские соседи должны “поработать над пересмотром” отношений, особенно в области обороны.

“Мы в Европе не можем полагаться только на защиту со стороны США. Так что, если хотите, наши отношения будут особенными, но я думаю, что все должно быть по-другому, - сказал Тернер. – И мой совет моему премьер-министру таков: ”Я не могу просто закрыть уши руками и сказать, что это нечто особенное, что все будет хорошо", - мы должны работать очень четко, чтобы увидеть, что мы, Великобритания, можем предложить".

Комментарии Тернера означают, что скандал с Эпштейном, который британское правительство и монархия пытались замять во время королевского визита на этой неделе, вновь бросит тень на судебный процесс.

Представитель Демократической партии Ро Ханна из Калифорнии, который выступил соавтором закона, вынудившего Министерство юстиции обнародовать миллионы файлов Эпштейна, находящихся в его распоряжении, попытался воспользоваться королевским визитом, написав в прошлом месяце письмо королю с просьбой организовать личную встречу с жертвами Эпштейна.

Но король и королева решили не удовлетворять эту просьбу во время своего визита, поскольку Букингемский дворец осознает, что такая встреча может повлиять на британское юридическое расследование в отношении королевского брата Эндрю.