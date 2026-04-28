«Осатанели?»: Шахназаров и Поплавская публично разнесли зажравшуюся столичную тусовку

Когда публичные люди с десятилетиями безупречной репутации, например, кинорежиссер Карен Шахназаров и актриса Яна Поплавская, отказываются от привычной дипломатичности и начинают задавать острые вопросы в прямом эфире, это сложно назвать случайностью. Это симптом. И симптом опасный. Оба деятеля культуры, редко замеченные в популизме, вдруг заговорили о том, что столичная богема и значительная часть шоу-бизнеса окончательно потеряли связь с реальностью за пределами МКАД. Разрыв, который они фиксируют, сегодня выглядит не как разница в доходах, а как пропасть в системе ценностей. И эта трещина все больше напоминает разлом в самом фундаменте общества.

«Люди, что вы творите?»: спокойный гнев Карена Шахназарова

Мастер кино, привыкший взвешивать каждое слово, в недавнем эфире не сдержал возмущения. Его фраза, адресованная тем, кто сознательно делит страну на «изолированный глянец» и «большую землю», прозвучала как диагноз. Шахназаров публично заявил: пока одни граждане работают по 12 часов на заводах или в госпиталях, собирают гуманитарную помощь и сталкиваются с реальными потерями, другие продолжают жить в стерильной декорации, где главная катастрофа — неудачная фотография или сорванная вечеринка.

Поплавская обрушилась на Пугачеву

Режиссер увидел пугающий тренд: имитация довоенной беззаботности в узком московском кругу перестала быть безобидным чудачеством. Она превратилась в вызывающий жест по отношению к тем, кто каждый день делает непростые выборы. Вопрос Шахназарова «Что вы творите?» — это не просто упрек в адрес любителей дорогого шампанского. Это предупреждение человека, который понимает, как устроена массовая психология. Когда одна часть нации живет в режиме выживания и служения, а вторая демонстративно устраивает «праздник жизни», рождается не зависть, а глухое раздражение и обесценивание общих целей.

Яна Поплавская без светского этикета: вызов «королям в перьях»

Поплавская, известная своей прямотой, пошла еще дальше, отказавшись от привычных для телеэфира вежливых улыбок. Она озвучивает то, о чем люди шепчутся на кухнях по всей стране: нам агрессивно транслируют образ жизни «пей-гуляй-трать», в то время как настоящие мужские поступки и подлинное мужество совершаются там, где нет камер. Самопровозглашенные селебрити с миллионными бюджетами устраивают соревнования по демонстративному транжирству, и это, по мнению актрисы, уже не просто роскошь. Это осознанный вызов здравому смыслу.

Особенно остро Поплавская критикует тех, кто выставляет напоказ чеки за завтраки, сравнимые с годовым доходом сельского учителя. Она точно подмечает: здесь стерлась грань между эпатажем и обычным человеческим приличием. Эти люди свято верят, что их мнение имеет вес, хотя за душой у них лишь рекламные контракты и пустота, прикрытая брендами. Демонстративное неуважение к собственной стране, по ее словам, стало новой нормой закрытых поселков и светских тусовок. Но жизнь умеет врываться в любые шаблоны, и тогда дорогие побрякушки не могут скрыть главного — внутренней пустоты и неспособности к сопереживанию.

Проблема не в деньгах, а в «тонировке» сознания

Ключевая мысль, которую озвучивают оба критика — дело не в наличии дорогих автомобилей или недвижимости. Проблема в метафорической «тонировке» — добровольной слепоте к чужой боли. Дети влиятельных родителей часто растут в закрытых пространствах, даже гипотетически не представляя, как выглядит быт обычной многодетной семьи или бюджет пенсионера. Этот разлом в восприятии обесценивает все важное. Ради чего молодые люди сегодня рискуют собой на передовой? Чтобы очередная эпатажная дива или блогер-миллионник поучали их жизни, потрясая пачками купюр?

Шахназаров и Поплавская в этой ситуации выступают как последние стражи, напоминающие об иерархии смыслов. Сегодня наши кинофестивали и премии стали напоминать парад фриков, где важнее ценник платья, чем идея фильма. Искусство, построенное на эмпатии и исследовании человека, вытесняется имитацией культурной жизни — бесконечными вечеринками, где хозяевами положения чувствуют себя те, кто громче всех кричит и больше всех тратит. Вопрос «Вы что, осатанели?» Поплавская адресует не только самим «звездам», но и тем, кто открывает им двери федеральных эфиров, создавая из пустоты кумиров.

Вместо послесловия: карнавал или оскорбление?

Фундамент любой нации дает трещину, когда одна ее часть надрывается ради общего дела, а вторая — сеет рознь своими миллионными тортами. В трудные периоды люди инстинктивно возвращаются к подлинным ценностям. Но почему для обитателей глянцевого мира эти ценности остаются чем-то далеким, а жажда потребления превращается в единственную религию?

Как думаете, Карен Шахназаров и Яна Поплавская правы в том, что «звездная тусовка» потеряла берега и стала жить в параллельной вселенной? Или все-таки у каждого, даже в тяжелое для страны время, должно быть право на собственный карнавал, даже если снаружи он выглядит цинично и неуместно? Ответ, скорее всего, лежит в пропорции: когда личный праздник превращается в публичное глумление над чужим трудом и болью, он перестает быть частным делом и становится общим вызовом.