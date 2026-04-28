ОАЭ выходят из ОПЕК+: что это значит для рынка нефти и России

Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года стало одним из самых резонансных сигналов для мирового нефтяного рынка, усилив вопросы о будущем картельной дисциплины и баланса предложения. На фоне геополитической напряженности в районе Арабского залива и Ормузского пролива шаг Абу-Даби может быть воспринят как попытка снять ограничения по добыче и ускорить реализацию собственных инвестиционных планов. Эксперты связывают его и с возможными внешнеполитическими договоренностями, и с желанием извлечь выгоду из высоких цен.

Для глобального нефтяного рынка решение Эр- Рияда - это риск дезорганизации внутри ОПЕК+, а для России — фактор неопределенности в нефтегазовых доходах и бюджетной устойчивости, особенно при изменчивой ценовой конъюнктуре. Таким образом, решение ОАЭ усиливает неопределенность вокруг будущего ОПЕК+, а для России становится тестом на устойчивость бюджетной модели в среднесрочной перспективе.

Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года, о котором сообщило эмиратское агентство WAM, уже вызвало активную реакцию на нефтяном рынке.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допускает, что за этим шагом могут стоять не только экономические, но и политические договоренности.

«С одной стороны, конечно, это новость неожиданная, с другой стороны, если мы смотрим какие-то реальные мотивы, то, наверное, целесообразно вспомнить, что не так давно Объединенные Арабские Эмираты просили у Соединенных Штатов финансовой помощи, некой ликвидности… Не исключено, что за этим стоит некая тайная договоренность», — отметил он, добавив, что ожидания выхода из квот, обязательных для ОПЕК+, могут уже сейчас давить на цены вниз.

По словам эксперта, сам факт объявления способен вызвать цепную реакцию на рынке: «Когда откроется Ормузский пролив, и ОАЭ не будут соблюдать никакие квоты, тогда будет переизбыток предложения на мировом рынке, и цена упадет».

Иной взгляд у управляющего партнера коммуникационного агентства «Голдман и Ко» Ольги Попковой. Она считает, что решение связано прежде всего с внутренней стратегией наращивания добычи.

«ОАЭ годами инвестировали в наращивание добывающих мощностей. Тогда как квоты ОПЕК+ держали их на 3,4 млн. Членство в картеле стало для них просто дорогостоящим ограничением», — пояснила эксперт.

По ее оценке, краткосрочно рынок не увидит радикального изменения баланса, однако сигнал о снижении дисциплины внутри альянса уже влияет на ожидания инвесторов. «Для рынка выход ОАЭ — сигнал, что дисциплина ОПЕК+ под сомнением», — подчеркнула Попкова.

Она также обращает внимание на последствия для России: «Значительная часть сверхдоходов окажется в ФНБ в мае. Поэтому для нас ближневосточный «допинг» всё-таки временный. Выход ОАЭ из ОПЕК в перспективе означает, что механизм коллективного удержания цен слабеет, а российский бюджет от него по-прежнему зависит».