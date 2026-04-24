Зачем Финляндия задумала размещать и хранить у себя ядерное оружие

В парламент Финляндии внесено предложение разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории республики. Авторы идеи из финского минобороны уточняют, что применяться это будет в ситуациях, которые связаны с обеспечением обороны страны, а также коллективной обороны государств-участниц НАТО.

Что это означает и насколько серьезную угрозу несет это действие безопасности России, «Парламентская газета» спросила у вице-спикера Совета Федерации Константин Косачев.

- Константин Иосифович, Вы в свое время, работая в МИД России, возглавляли отдел Финляндии и Швеции, позже курировали североевропейское направление работы наших дипломатов. Как можете прокомментировать новость об идее закрепить законодательно разрешение ввозить и хранить ядерное оружие в Финляндии, которая не входит в число стран, обладающих таким оружием?

- Любая точка хранения, дислокации и хранения ядерного оружия, тем более вблизи российских границ является зоной пристального внимания со стороны российского Минобороны. Увы, в появлении таких предложений для нас уже ничего внезапного или неожиданного нет. Что сказать? Если Финляндии нравится ставить свою страну под прицел, оставим это на совести финских политиков. С их стороны было неосмотрительной глупостью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Теперь, видимо, за одной такой глупостью идет следующая, причем идет по нарастающей.

- Финские военные утверждают, что это усилит оборону страны. Так ли это?

- Крайне наивно полагать, что Финляндия укрепит свою безопасность, если будет иметь на своей территории ядреное оружие. На примере стран Персидского залива мы уже убедились, сколь прискорбными могут быть последствия сотрудничества со странами НАТО, в ближневосточном случае — с США. В этом случае — со странами альянса в Европе. Безопасности это, повторюсь, никому и никак не добавляет.

- Насколько тревожной для России является перспектива размещения ядерного оружия в Финляндии?

- Это для нас является четким сигналом, что НАТО — агрессивный блок, который постоянно качественно и количественно укрепляет свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ. Это «натовская» граница приближается к нашим границам, а не наоборот, как кто-то пытается порой представить на Западе. Данный факт должен быть четко зафиксирован на всех возможных уровнях.

Что касается нашей национальной безопасности, то, будьте уверены, Россия ее обеспечит исчерпывающим образом. С угрозой из Финляндии или без нее. И в этом случае ситуация меняется не для России — она меняется для Финляндии, причем в худшую сторону.

- Поправки предлагается внести в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии. Каковы, на Ваш взгляд, шансы на то что они в итоге будут приняты парламентом страны?

- Пока это предложение, которое обсуждается у них в парламенте. И я, честно говоря, очень удивлюсь, если Финляндия в итоге на такой шаг пойдет.