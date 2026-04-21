Через 30 лет Украины может не быть. Население тает. Кто это остановит?

Украина, некогда один из демографических гигантов Европы, тихо и методично пустеет. Не метафорически — буквально. Сёла без людей, роддома без детей, целые регионы, где осталось больше кладбищ, чем живых дворов. И самое главное: этот процесс начался задолго до того, как в украинских новостях появилось слово «война».

Рекорд, которым не гордятся

Аналитики издания Visual Capitalist взяли данные МВФ по 183 странам мира и попытались понять, где население сокращается быстрее всего. Результат оказался однозначным: Украина — абсолютный антилидер. За последние 25 лет страна потеряла, по самым осторожным подсчётам, почти треть своего населения. 32,5% — такую цифру не найти больше нигде на планете.

Агентство ООН UNFPA официально признало Украину самой быстро вымирающей страной континента. Это не пропаганда и не политика. Это демография — наука, которая не умеет лгать.

Откуда взялась такая пропасть

В советские годы, которые сегодня принято вспоминать исключительно как эпоху несвободы, население Украины не падало — оно росло. К 1991 году, когда страна обрела независимость, здесь жило порядка 52 миллионов человек. Огромный, молодой, работоспособный народ.

Но уже в первые постсоветские годы кривая переломилась — и с тех пор не поднималась ни разу. К 2013-му от 52 миллионов осталось 45,5. К 2021 году — ещё минус четыре миллиона. А потом наступил 2022-й, и всё, что казалось кризисом, превратилось в катастрофу.

Сколько их осталось — и почему никто не знает точно

Последняя перепись проводилась больше двух десятилетий назад, миллионы людей существуют одновременно в двух странах — формально украинцы, фактически европейцы. В таких условиях любая цифра — это скорее оценочное суждение, чем твёрдый факт.

По состоянию на осень 2025 года численность населения, задекларировавшего место жительства на Украине, составила 28,7 миллиона — такие данные фигурируют в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2026 год. МВФ оперирует чуть большими числами: около 33 миллионов к 2024-му и 32,9 миллиона к 2025-му. Украинские аналитики называюти вовсе пугающую цифру — 26–28 миллионов, а медианный возраст украинцев, по их словам, вплотную приблизился к 50 годам.

Разброс в несколько миллионов — не статистическая погрешность. Это отражение страны, которая перестала понимать саму себя.

На одного рождённого — трое умерших

Но даже споры о численности меркнут на фоне того, что происходит прямо сейчас. По итогам 2025 года в Украине родилось 168 778 детей — и умерло 485 296 человек. Три смерти на каждое новое рождение. Каждый день. Без выходных.

Ещё в 2016 году в стране ежемесячно появлялось на свет в среднем 32 тысячи малышей. В 2025-м — лишь 14 тысяч. За десятилетие рождаемость рухнула в 2,2 раза.

Антирекорд в истории страны

В 2025 году коэффициент рождаемости на Украине достиг отметки 0,9 — меньше одного ребёнка на женщину. Страна, которая и прежде не блистала демографическими показателями, поставила абсолютный исторический минимум.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на специальной конференции сообщила:

«У нас сегодня антирекорд по количеству рождённых детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребёнка. В странах ЕС — в среднем 1,5. В Украине до полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны».

Параллельно с этим страна стремительно седеет. Массовый отток молодёжи за рубеж оставляет на подконтрольной территории преимущественно стариков. Средний возраст украинца за несколько лет перешагнул с 41 года до 45 — и продолжает ползти вверх.

«Утечка» молодости: те, кто уехал и не вернётся

После февраля 2022 года страну покинули миллионы. К 2025 году за рубежом оставалось 5,3 миллиона украинских беженцев — чуть меньше, чем на пике 2023-го, когда эта цифра достигала 5,9 миллиона. Но обольщаться не стоит: убыль беженцев — не возвращение домой, а растворение в Европе.

«Центр экономической стратегии» подсчитал: около 5,2 миллиона уехавших после начала войны по-прежнему находятся за границей. От 1,7 до 2,7 миллиона из них, по прогнозам, не вернутся никогда. После окончания конфликта к ним могут добавиться сотни тысяч мужчин, которых сейчас удерживает лишь угроза мобилизации.

Немецкий демограф Себастьян Клюзенер из Федерального института исследований народонаселения фиксирует тревожную динамику: летом 2022 года остаться в Германии навсегда хотели 39% украинских беженцев. К лету 2023-го — уже 52%. Логика проста и безжалостна: чем дольше дети ходят в немецкие школы, а родители работают на немецких заводах, тем слабее становится нить, тянущая их обратно.

Что власти придумали в ответ

Киев осознаёт масштаб происходящего — и пытается реагировать. В 2024 году была принята Демографическая стратегия до 2040 года: документ признаёт, что в ближайшее десятилетие стране будет катастрофически не хватать 4,5 миллиона работников. В июле 2025-го Зеленский подписал закон о поддержке семей: единовременная выплата при рождении ребёнка выросла с символических 10 300 гривен до 50 000 — примерно 1 184 доллара.

Но эксперты смотрят на эти меры без особого энтузиазма. Клюзенер формулирует сухо и точно: даже мирное урегулирование даст лишь краткосрочный демографический импульс. Часть беженцев вернётся — но ненадолго. Годы непрерывного убывания оставили в возрастной структуре страны такие глубокие шрамы, что никакие выплаты их не залечат.

Что будет к концу века

ООН смотрит вперёд без сантиментов: к 2100 году на территории Украины может остаться 15,3 миллиона человек. Украинское правительство рисует два сценария: оптимистичный — 34 миллиона к 2040 году при активной демографической политике, и реалистичный — 29 миллионов, если всё останется как есть.

Школьные выпуски уже сейчас сжимаются на 30 тысяч человек ежегодно. Пустые парты сегодня — это дефицит врачей, инженеров и солдат завтра. Украина, по заключению экспертов, уже вошла в число стран с одним из старейших населений на планете — и выхода из этой категории не предвидится.

30 лет — и что дальше?

Демографические кризисы случались и раньше — и некоторые страны из них выходили. Послевоенная Германия восстановилась. Южная Корея совершила демографическое чудо. Но там были мир, деньги и государственная воля, направленная на созидание, а не на выживание.

Украина начинала независимость с 52 миллионами граждан — с населением, сопоставимым с Францией. Сегодня, в зависимости от методики подсчёта, в стране живёт от 27 до 33 миллионов. И процесс не остановлен — он лишь немного замедлился.

Что будет через 30 лет — не знает никто. Но демография — наука, которая умеет считать наперёд. И то, что она считает для Украины, не оставляет места для надежды украинцам.