Пропал десятый связанный с американскими секретами человек: список растет

Еще один человек, имеющий отношение к ядерным секретам Америки, пропал без вести, и загадочный список смертей и исчезновений за последние годы продолжает расти.

© Московский Комсомолец

Американец Стивен Гарсия, 48 лет, бесследно исчез 28 августа 2025 года, пишет Daily Mail. В последний раз его видели выходящим из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он шел пешком, имея при себе только пистолет.

Анонимный источник сообщил Daily Mail, что Гарсия был государственным подрядчиком, работавшим на Кампус национальной безопасности Канзас-Сити (KCNSC), крупный объект в Альбукерке, который играет ключевую закулисную роль в национальной обороне Америки. В частности, KCNSC производит более 80 процентов всех неядерных компонентов, которые используются при создании ядерного оружия для вооруженных сил.

Гарсия, как утверждается, работал хранителем имущества на объекте KCNSC в Нью-Мексико, что давало ему высший уровень допуска и широкий доступ ко всем ядерным секретам объекта.

Источник описал работу Гарсии как "должность очень высокого уровня, курирующую все активы": “Это оборудование и активы стоимостью в десятки, а может и сотни миллионов долларов, часть из которых не засекречена, а другие засекречены".

Внезапное исчезновение государственного подрядчика стало десятым человеком, имеющим отношение к космическим или ядерным секретам Америки, который умер или таинственно исчез за последние годы, что насторожило экспертов по национальной безопасности США, отмечает Daily Mail.

Более того, четверо из этих деятелей бесследно исчезли почти таким же образом, как Гарсия, и все они имели отношение к американским ядерным секретам или ракетным технологиям.

По данным полиции Альбукерке, в последний раз Гарсия был замечен камерами наблюдения выходящим из своего дома на Кэттейл-Корт, Южная Каролина, в зеленой камуфляжной рубашке и шортах сразу после 9 утра по местному времени. У него также был замечен пистолет, и власти предупредили, что Гарсия "может представлять опасность для самого себя".

Однако анонимный источник опроверг любые предположения о том, что сотрудник ядерной компании страдал проблемами психического здоровья.

"Он был очень уравновешенным человеком", - заявил источник, добавив, что вероятность того, что Гарсия мог стать мишенью иностранных шпионов, "имеет больше всего смысла".

Бывший помощник директора ФБР Крис Суэкер ранее заявил Daily Mail: "Наши ученые долгое время были мишенью враждебных иностранных разведывательных служб, особенно в области ракетных двигателей”.

По сообщениям, через несколько дней после исчезновения Гарсии KCNSC начала отчаянные поиски пропавшего подрядчика, в том числе просматривала его рабочие компьютеры, электронную почту и файлы в поисках каких-либо подсказок о его местонахождении, но ничего не было найдено.

"Немного странно, что эти люди продолжают исчезать. Я имею в виду, что он буквально просто ушел в пустыню с огнестрельным оружием и бутылкой воды, и все", - сказал источник, сравнив это с исчезновением генерала ВВС в отставке Уильяма Нила Маккасланда.

Как напоминает Daily Mail, 68-летний Маккасланд, который также жил в Альбукерке, исчез после того, как 27 февраля 2026 года вышел из своего дома без телефона, носимых устройств или очков, выписанных по рецепту врача. У ветерана ВВС был при себе только револьвер 38-го калибра.

Еще два человека из Нью-Мексико, имевшие отношение к ядерным объектам США, исчезли при идентичных обстоятельствах в 2025 году. Энтони Чавес и Мелисса Касиас оба работали в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), одном из важнейших ядерных исследовательских центров страны. 79-летний Чавес проработал в лаборатории до выхода на пенсию в 2017 году, хотя его роль там не была ясна. 54-летний Касиас была активным административным сотрудником на объекте и, как полагают, имела высший допуск к секретной информации. В последний раз обоих видели выходящими из своих домов в Нью-Мексико пешком, оставив свои машины, ключи, кошельки и телефоны, после чего они бесследно исчезли менее чем за четыре месяца до исчезновения Гарсии.

Все трое, Гарсия, Чавес и Касиас, были связаны с генералом Маккасландом, который был бывшим командиром Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) и руководил исследованиями на военно-воздушной базе Киртланд с 2001 по 2004 год.

Киртланд, KCNSC и LANL тесно сотрудничают в проектах национальной безопасности, особенно в исследованиях, связанных с ядерным потенциалом Америки, пишет Daily Mail.

“Вся эта миссия проводится на базе ВВС в Киртланде. Большая часть оборудования, включая технологии и производство, которые они используют, построена в Альбукерке. Так что Маккасланд наверняка знал об этом и был на этих объектах", - сообщил источник.

Опасаясь, что иностранная держава может снова нацелиться на ядерную программу Америки, бывший фэбээровиц Крис Суэкер отметил: "Я думаю, мы даже видели случаи, когда ученых-ядерщиков убирали. На них было совершено покушение.’

Тем временем 60-летняя ученая НАСА Моника Хасинто Реза пропала во время прогулки с друзьями по Калифорнии 22 июня 2025 года, напоминает Daily Mail. Директор группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения НАСА также была напрямую связана с генералом Маккасландом благодаря своей работе по изобретению металла космической эры под названием Mondaloy. Проект финансировался непосредственно AFRL, в то время как Маккасланд руководил своей лабораторией с 2011 по 2013 год.

В дополнение к череде исчезновений на Юго-западе за последние три года погибли пять ученых, занимавшихся ключевыми областями исследований, в том числе двое были убиты в своих собственных домах.

Как пишет Daily Mail, 47-летний Нуну Лоурейру был убит в своем доме в пригороде Бостона Бруклине 15 декабря 2025 года. Власти заявили, что стрелявшим был Клаудио Невеш Валенте, бывший одноклассник из Португалии.

Однако бывший сотрудник ФБР и независимые следователи отметили, что прорывная работа Лорейру в области ядерного синтеза, возможно, сделала его объектом более масштабного заговора против американских ученых.

А 67-летний астрофизик Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома 16 февраля 2026 года. Работа исследователя из Калифорнийского технологического института была в значительной степени поддержана JPL НАСА, включая крупные полеты космических телескопов под руководством НАСА.

Работа Гриллмэйра с NEOWISE и NEO Surveyor также была связана с военно-воздушными силами, поскольку телескопы НАСА использовали те же системы, на которые полагаются военные для отслеживания спутников и гиперзвуковых ракет.

Недавно умерли еще два человека, имевшие тесные связи с Лабораторией лабораторных исследований НАСА, и обстоятельства их кончины остаются загадкой. Ученый НАСА Фрэнк Майвальд, как сообщается, скончался 4 июля 2024 года в Лос-Анджелесе в возрасте 61 года, но причина смерти так и не была обнародована, и официальные лица подтвердили, что вскрытие так и не было проведено. В июне 2023 года, всего за 13 месяцев до своей смерти, он был ведущим исследователем, совершившим прорыв, который мог бы помочь будущим космическим миссиям обнаружить явные признаки жизни на других планетах, включая спутник Юпитера Европу, спутник Сатурна Энцелад или карликовую планету Церера.

Майкл Дэвид Хикс, научный сотрудник Лаборатории лабораторных исследований НАСА, скончался 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет, но причина смерти так и не была обнародована, и никаких записей о проведенном вскрытии найти не удалось. Хикс участвовал в проекте DART, проводимом НАСА с целью выяснить, могут ли люди отклонять опасные астероиды от Земли. Он также работал над миссией Deep Space 1, в ходе которой испытывались новые технологии космического аппарата, пролетевшего мимо кометы в 2001 году.

Лаборатория реактивного движения НАСА никак не прокомментировала гибель Майуолда и Хикса и не ответила на запросы Daily Mail о характере работы ученых перед их смертью.

В ходе еще одного загадочного инцидента 17 марта 2026 года Джейсон Томас, исследователь-фармацевт, проводивший испытания методов лечения рака в компании Novartis, был найден мертвым в озере Массачусетса после того, как бесследно исчез тремя месяцами ранее.