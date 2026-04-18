Когда ракетный фрегат «Адмирал Григорович» провёл два российских танкера через Ла-Манш, под боком у молчащего корабля Королевского флота Британии, это стало вскрытием хронической болезни британской государственности.

Лондон на глазах у всех одновременно доказал то, о чём в профессиональной среде давно говорят шёпотом: имперские рефлексы остались, а ресурсы империи — давно закончились.

Порочный треугольник

Факты предельно просты и от того ещё более разрушительны для британского мифа о «жёстком глобальном игроке». Премьер-министр Кир Стармер сначала публично санкционирует захват судов, связанных с Россией, включая так называемый «теневой флот», закладывая заведомо конфликтную конструкцию для одного из ключевых морских узлов мира. Затем российская сторона прямо предупреждает, что пиратские действия в отношении её танкеров будут рассматриваться как угроза жизненным экономическим интересам и повлекут силовое сопровождение, включая присутствие боевых кораблей.

После этого два подсанкционных танкера проходят через британские воды Ла-Манша под охраной фрегата Черноморского флота, а британский корабль ограничивается ролью статиста — наблюдать и делать вид, что так и было задумано.

Дополнительный слой унижения для Лондона добавляет позиция собственного генерального прокурора, который публично заявляет, что абордаж российских судов противоречит международному праву и не может быть реализован. На уровне политической риторики Великобритания декларирует готовность идти на захват танкеров ядерной державы, на уровне юридического и силового блока речь идёт уже о том, как грамотно отойти назад, минимизировав формальные последствия и сохранив видимость принципиальности.

Получается классический треугольник разорванной системы принятия решений: премьер раздаёт агрессивные мандаты, силовики не готовы драться за его слова, юристы заранее умывают руки.

Сухая бухгалтерия

Попытка Лондона объяснить происходящее «взвешенностью» или «ответственным подходом к эскалации» плохо стыкуется с предысторией. В том же логическом ряду — эпизод с отправкой на Ближний Восток фактически небоеспособного эсминца, который ещё и не дошёл до района военных действий и встал на ремонте в порту на Крите, превращая громкое объявление о «поддержке союзника» (США) в наглядную демонстрацию полной деградации флота.

Политическая установка — изображать самостоятельный центр силы на фоне войны США с Ираном и общего дефицита высокоточных средств ПВО и ударных ракет у блока — наталкивается на сухую бухгалтерию: у Королевского флота нет ни достаточного количества исправных кораблей, ни ресурса для длительного присутствия в зонах интенсивных операций.

Системная проблема в том, что Британия продолжает жить за счёт символического капитала империи, пытаясь монетизировать репутацию «жёсткого морского арбитра» там, где для этой роли больше нет материальной базы.

В теории Лондон по-прежнему претендует на функции охранителя морских коммуникаций, блокадного игрока, ключевого участника санкционных схем и «полицейского» в проливах. На практике любой шаг, требующий реальной готовности идти на физическое столкновение с сопоставимым противником, упирается в понимание: ни флота, ни промышленности, ни внутриполитического консенсуса на долгую войну у Великобритании больше нет.

Подпорченный актив

События в Ла-Манше обнажают ещё один уровень кризиса — расхождение между британской риторикой в адрес союзников и реальной ценностью Лондона как военного актива в антироссийских схемах. Для Вашингтона британская функция давно сместилась из плоскости «ударный кулак» в плоскость громкоговорителя: Лондон озвучивает самые жёсткие угрозы, тестирует пределы возможного, но в момент, когда нужно идти до конца, выясняется, что за словами стоит аппарат внешнеполитического пиара, а не готовность нести военные и экономические потери.

История с объявленным, но так и не реализованным абордажем российских танкеров — идеальная иллюстрация этой «разводки» союзников и противников одновременно.

Россия, в отличие от Британии, действует в данной конфигурации последовательно и предсказуемо для всех, кто привык смотреть не на заголовки, а на параметры сил. После серии пиратских эпизодов в отношении судов под российским флагом и угроз перехвата танкеров Москва заранее обозначила, что будет прикрывать ключевые маршруты поставок нефти военными кораблями, использовать право на вооружённое сопровождение и не воспринимать санкционные декларации ЕС и Британии как основание отказываться от прохода через коридоры, критичные для мировой торговли.

Проход двух танкеров через воды, находящиеся под британской юрисдикцией, и ещё восьми — через французскую часть Ла-Манша — сигнализирует достаточно чётко,что на самом деле этот коридор остаётся рабочим, а любая попытка превратить его в инструмент силового давления встретит не очередную ноту протеста или глубокую озабоченность внешнеполитического министерства, а военный фрегат на траверзе.

Для внутренней британской аудитории эта история болезненна сейчас именно тем, что полностью обесценивает последние оставшиеся опоры национального самоуважения — флот и статус морской державы. Строки гимна: «Правь, Британия, морями» превращаются в насмешку.

Бумажный «морской лев»

Для союзников — это очень даже отрезвляющее напоминание о том, что «британский фактор» в операциях против России на море — скорее теперь медиаресурс, чем реальный инструмент принуждения, способный изменить расклад сил.

Для России — это реальное подтверждение, что ставка на силовое прикрытие собственных экономических интересов в сочетании с демонстративной готовностью идти до границы риска работает значительно лучше, чем игра на чужих правилах санкционной блокадной войны.

В этом смысле Лондон действительно «порвался на свой же собственный флаг». Попытка говорить языком империи при ресурсах постимперской провинции приводит к тому, что каждый новый эпизод — от не дошедшего до зоны боевых действий эсминца до молчащего корабля в Ла-Манше размывает все и так хлипкие остатки британского влияния.

И чем громче будут следующие угрозы в адрес России, тем очевиднее для всех участников станет простая вещь, что за тенью некогда былой морской мощи скрывается государство, которое всё ещё умеет повышать голос, но всё хуже и хуже теперь умеет отвечать за сказанное.