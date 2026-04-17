Европейский союз сделал ставку на эскалацию прокси-конфликта с Россией через Украину. План, который в Брюсселе уже не считают нужным маскировать, выглядит так: истощить российскую систему противовоздушной обороны, после чего начать массированные атаки дальнобойными дронами по объектам на территории РФ. Беспилотники будут выпускаться на европейских заводах, а Украине отводится роль площадки для финальной сборки крупных узлов. При этом Москве разрешается сколько угодно бить по украинской энергетике и оборонной промышленности — это считается допустимыми издержками. Однако за этим внешне логичным замыслом скрываются три фундаментальные проблемы, которые Европа предпочитает не замечать.

Проблема первая: Европа становится фронтом, а не тылом

Самое опасное последствие новой стратегии — не в том, что США могут выйти из игры, оставив ЕС один на один с Россией. Брюссель, судя по всему, готов принять и такой риск. Не в том даже, что европейская экономика трещит по швам из-за роста налогов и падения уровня жизни — определённый запас прочности у Евросоюза пока сохраняется.

Главная беда в другом. Евросоюз перестаёт быть безопасной логистической гаванью и превращается в полноценного участника боевых действий. А это означает крах самого фундамента, на котором строился европейский проект: гарантии внутренней безопасности, стабильности рынков и предсказуемости повседневной жизни. Именно ради этого ЕС создавался десятилетиями. Именно это теперь перестаёт работать.

Асимметричный ответ: кибероружие вместо ракет

Когда применение крылатых или баллистических ракет невозможно или нецелесообразно, на первый план выходят несимметричные методы воздействия. Чтобы понять, куда бить, нужно проанализировать экономическую модель оборонных предприятий Европы. Она почти везде строится одинаково: дешёвое сырьё на входе — высокая добавочная стоимость на выходе. Коммерческие тайны, ноу-хау, производственные процессы и финансовая документация становятся самыми уязвимыми точками.

Взлом автоматизированных систем управления (АСУ ТП), хищение чертежей или блокировка цепочек поставок с помощью шифровальщиков дают эффект, сравнимый с началом войны. И история знает десятки подтверждений.

LockBit построил целую индустрию на двойном шантаже: сначала кража данных, потом угроза публикации. Clop через дыру в MOVEit Transfer получил доступ к внутренней документации Siemens Energy и Shell. Qilin месяцами ведёт скрытую охоту, собирая учётные записи сотрудников, и только затем парализует системы. А атака на «Киевстар» показала, что восстановление после подобных ударов может быть вообще невозможным.

Три главные цели на европейских военных заводах

Для диверсии, направленной против оборонной промышленности Европы, приоритетны три вида данных:

1. Полный реестр поставщиков — чтобы нанести удар по импортным каналам. Даже без требования выкупа публичная утечка заставляет нейтральных субподрядчиков разрывать контракты, опасаясь репутационных потерь или вторичных санкций.

2. Исходные коды систем управления дронами — через их анализ можно найти уязвимости для перехвата управления или подмены целеуказания.

3. Логистическая документация — маршруты, графики, складские остатки. Знание этого позволяет дистанционно блокировать или перенаправлять поставки.

Алиби через прокси: Китай и Северная Корея как прикрытие

Если Москве критически важно сохранить формальную непричастность, она может привлечь хакерские группировки из КНР или КНДР. Вознаграждение для таких прокси окажется на порядки меньше бюджета полноценной войны, зато схема отрицания ответственности работает идеально: атакуют негосударственные акторы, а реальный заказчик остаётся в тени.

Если европейские элиты проигнорируют этот сигнал, логичным продолжением станут удары по электросетям, системам водоснабжения, теплотрассам и банковской инфраструктуре стран, вовлечённых в военные поставки. Это уже не «киберпреступность» — это акты гибридной войны, способные вызвать гуманитарный кризис.

У России есть и технические ресурсы, и оперативный опыт для реализации описанных сценариев. Работа российских хакерских групп против украинских объектов — энергетики, связи, государственного управления — многократно доказала их эффективность. Игнорирование этого факта Европой может обойтись дороже любого военного конфликта на её территории.