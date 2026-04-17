США и Иран близки к заключению договора. Что известно

США и Иран согласовали детали мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пакистане, который выступает посредником на переговорах.

Меморандум готов

Агентство подчеркивает, что "достигнут прогресс в закулисной дипломатии". Предстоящая встреча представителей США и Ирана может привести к подписанию соглашения.

Reuters утверждает, что сначала Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании, а затем в течение 60 дней заключат всеобъемлющее соглашение.

"Подробное соглашение будет достигнуто позднее, - указал источник агентства. - Обе стороны согласны в принципе. А технические детали будут уточнены позднее".

Трамп готов к сделке

На фоне ведущихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что "война должна скоро закончиться". Он также допустил, что может приехать в Исламабад на заключение сделки. Трамп отметил, что следующая встреча между делегациями США и Ирана в Пакистане может пройти в эти выходные. По его словам, продление двухнедельного перемирия, которое истекает 21 апреля, не понадобится, поскольку стороны могут заключить сделку.

Израиль и Ливан прекращают огонь

Прорыв в переговорах произошел на фоне подписания 10-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Ранее Иран неоднократно заявлял, что мирное соглашение с США должно в обязательном порядке учитывать Ливан.

"Возможно, это был исторический день для Ливана. Происходят хорошие вещи", - написал Трамп в соцсетях.

Перемирие в Ливане вступило в силу в четверг. Оно стало частью договоренностей, достигнутых между Ираном и США при посредничестве Пакистана. В ближайшие недели в США могут состояться "более содержательные" переговоры между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

Что будет с ураном?

Иран по-прежнему требует отмены санкций и размораживания своих замороженных активов. Стороны также спорят относительно срока приостановки всей ядерной деятельности Ирана. Вашингтон заявляет о 20 годах, Тегеран предлагает срок в 3-5 лет. Трамп также требует, чтобы Иран отказался от частично обогащенного урана, который может быть передан третьей стране.

Как указывает The Washington Post, Трамп заявил, что Иран якобы согласился передать США контроль над обогащенным ураном, который, по данным МАГАТЭ, "захоронен глубоко под землей после бомбардировок в прошлом году".

"Это станет значительным успехом для США, которые нацелены на снижение способности Тегерана производить ядерное оружие", - отмечает газета.

При этом Иран пока не подтвердил, что пошел на уступки в ходе переговоров с американцами и их пакистанскими собеседниками.

США готовы к уступкам

Как отмечает издание Politico, США "придется пойти на уступки, чтобы заключить сделку".

"После того как переговоры в Пакистане на прошлой неделе не принесли прорыва, Трамп, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, может оказаться более сговорчивым к некоторым требованиям Тегерана, чем это следует из его публичной позиции, - подчеркивает издание. - Трамп серьезно относится к переговорам и очень хочет, чтобы война закончилась, но иранцы пока отказываются дать ему то, что необходимо, чтобы сохранить лицо и уйти". "Спорные моменты в позициях ясно показывают, что, несмотря на все заявления Трампа о том, что он "имеет козыри на руках", на переговорах Иран продемонстрировал способность выдерживать блокады и бомбардировки, продолжая при этом удерживать контроль над мировыми рынками, ограничивая поток морского транспорта в Ормузском проливе", - пишет Politico.

Цены на нефть падают

На фоне сообщений о близости соглашения между США и Ираном цены на нефть пошли вниз. Как отмечает Sky News, участники рынка рассчитывают, что уже в ближайшее время судоходство в Ормузском проливе может быть восстановлено. Баррель нефти марки Brent торгуется по цене ниже 100 долларов.