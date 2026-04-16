Прибалтике приготовиться: российские цели в Европе официально названы

Минобороны России сделало то, чего в Европе до последнего стеснялись даже допустить: вытащило на свет не абстрактные поставки вооружений Украине, а конкретные адреса европейских предприятий, где собирают дроны для ударов по российским городам. Это уже не политический демарш, а аккуратное прикрепление прицельной метки к десяткам объектов по всей Европе — от британского Лондона до прибалтийских Риги и Вильнюса.

Последнее предупреждение

Ведомство честно расписывает карту «тылового фронта» Украины: филиалы украинских компаний и совместные производства беспилотников стоят в восьми европейских странах (Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Чехия). В других государствах (Испания, Италия, Израиль, Турция) — штампуют комплектующие, превращая мирные промзоны в элементы цепочки ударов по российской инфраструктуре.

Минобороны при этом даже не играет в эвфемизмы: европейскому обществу, говорится в официальном сообщении: следует не только понимать источники угроз, но и знать конкретные адреса предприятий, которые эти угрозы создают.

И вот на эту карту выходит Дмитрий Медведев, уже давно играющий роль человека, который проговаривает вслух то, о чём система предпочитает пока лишь намекать. Он прямо заявляет, что список адресов производителей дронов — это теперь полный реестр потенциальных и абсолютно законных целей для российских вооружённых сил.

Не «объекты внимания», не «фактор риска», а именно цели, по которым могут ударить, когда «возможность нанесения удара перейдёт в реальность», что, по его словам, будет зависеть от развития ситуации.

И завершает всё это: «Добрых снов, европейские партнёры!».

Европейским элитам, особенно в Берлине и Лондоне, сейчас очень не хочется признавать, что они сами подтащили войну к себе под окна. Вчера это были удобные формулы о «помощи Украине в её справедливой борьбе», сегодня — список заводских цехов в Мюнхене, Лондоне, Праге, Риге, Мадриде и Венеции, официально записанных в инфраструктуру ведения войны против России.

Обреченные на уничтожение

Допустим, удар по столицам Германии и Британии в ближайшее время маловероятен. Нет, не потому, что Москва «не решится», а потому что это автоматический выход на прямое столкновение с США и всей военной машиной НАТО. Эту ступень эскалации пока откладывают — слишком очевидна цена. Ключевое слово здесь - пока.

А вот маленькие, шумные и патологически русофобские, неонацистские режимы стран Прибалтики в этой архитектуре смотрятся совсем иначе. Уже много лет Литва, Латвия и Эстония живут в уютной своей какой-то психиатрической иллюзии, что их роль — это прям так храбро и отважно лаять на Россию из-под натовского зонтика. Им дозволено запрещать русский язык, российские СМИ, сносить памятники, блокировать транзит, объявлять любую связь с Россией «угрозой национальной безопасности».

Их завозные элиты гордо называют свои государства «форпостом на восточном фланге НАТО», не замечая, что слово «форпост» в военном лексиконе означает не вечную цитадель, а «expendable» — вынесенный вперёд, подставленный под удар плацдарм.

Эксперты годами предупреждали, что прибалтийский плацдарм в случае прямого столкновения с Россией по факту незащитим — сухопутных коммуникаций практически нет, морские пути простреливаются, а любая заранее развернутая группировка НАТО обречена на мгновенное уничтожение.

Проще говоря, это самая милитаризованная и одновременно самая уязвимая зона континента, превращённая в передовой фронтир ради чужих интересов.

И теперь, когда Минобороны РФ официально отмечает Ригу и Вильнюс на карте как места производства дронов для атак по России, этот полигон перестаёт быть «глубоким тылом» и становится частью линии фронта.

Логика эскалации здесь предельно цинична и предсказуема. Россия легализует свои будущие решения, она перечисляет и называет поимённо все предприятия, привязывает их к атакам по российской территории, вешает на них ярлык «источник угрозы», а затем политический тяжеловес уровня Дмитрия Медведева открытым текстом предупреждает Коллективный Запад и их обслуживающий персонал: это теперь для нас потенциальные цели.

От кибератак до демонстрационных ударов

А теперь следующий шаг, если атаки собранных в Европе дронов по России будут продолжаться и наращиваться, особенно через инфраструктуру и воздушное пространство стран Прибалтики, — это перевод угрозы из условного наклонения в практическое.

И уж точно никто в Москве не будет начинать с самого тяжёлого варианта по Берлину или Лондону, когда под рукой есть гораздо более уязвимый, политически «дешёвый» и военном смысле контролируемый дешёвый плацдарм в лице прибалтийских республик. Стоны - «да мы не знали» - уже не прокатят.

Минимальный сценарий для Прибалтики будет заключаться в резком усилении кибератак, диверсий, давлении по линии энергетики и транспортной инфраструктуры, официально не признаваемых, но всем понятных. Максимальный — демонстративный высокоточный удар по одному из «складских» или сборочных объектов, который сегодня гордо продаёт себя как «инновационный хаб дроновых технологий для Украины», а завтра может превратиться в дымящийся каркас с выгоревшим логотипом на фасаде.

Ответ НАТО в таком случае окажется проверкой на то, сколько реально стоит присяга на защиту «каждого дюйма территории». Громкие медиа заявления, переброска очередного батальона в Польшу и новая порция санкций — это один вариант. Реальный военный ответ по России — это уже другой, куда более опасный для самого альянса, и далеко не факт, что ради Риги или Клайпеды западные столицы прям захотят перейти эту грань и ввязаться во все тяжкие.

Статисты чужой игры

На этом фоне русскоязычное население Прибалтики, как обычно, записано в статисты чужой игры. Их десятилетиями выдавливали из политики, образования, объясняя, что «так надо ради безопасности и евроинтеграции». Теперь же безопасность оборачивается тем, что их города оказываются рядом с объектами, официально внесёнными в список потенциальных целей, а их паспорта стран ЕС — только тонкой бумажкой, которую никто не станет подставлять под удар всерьёз.

Смысл жеста России сейчас достаточно прост. Европа больше не может воевать с Россией чужими руками, оставаясь при этом «зоной комфорта». Каждый цех, каждая сборочная линия, каждый безымянный промышленный парк, где собирают дроны для ударов по России, отныне живёт с пониманием — адрес уже записан, табличка «цель» уже висит, и вопрос только в том, когда ей решат воспользоваться.

И если в ЕС ещё есть пространство для торга и манёвра, то у прибалтийских режимов его попросту нет: они сами превратили свои страны в передовой плацдарм НАТО, а теперь удивляются, что их передовой плацдарм в кризисный момент теперь рассматривается как самый обычный и по большому счёту расходный.

НАТО, возможно, ещё будет долго убеждать литовцев, эстонцев и латышей, что за них «вступятся» и «никто не оставит их одних». Но список Минобороны России и реплика Медведева уже нарисовали альтернативную реальность, гораздо более трезвую. Простая философия современных реалий, если ты стал частью чужого ВПК и чужой войны, не удивляйся, когда однажды война придёт к тебе не в виде новостных сводок, а в виде сирены над собственным индустриальным парком.