Госдума разрешила привлекать армию к защите россиян за рубежом

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который может существенно изменить подход к поддержке граждан страны, оказавшихся в сложной ситуации за границей. Использование Вооруженных сил РФ, согласно документу, будет разрешено для защиты россиян, подвергшихся уголовному преследованию по решению иностранных судов.

Кабмин предложил предоставить президенту России право принимать решение о привлечении армии к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию. Речь о вердиктах иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия, а также о случаях, когда решение суда не основывается на международном договоре с участием РФ или на резолюции Совета Безопасности ООН.

По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан, согласно инициативе, должны будут принимать и органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

Проект был разработан в развитие статьи 8 закона "О безопасности", согласно которой меры по защите граждан принимает президент РФ, если иностранные решения противоречат интересам или публичному правопорядку России.

Почему решение о праве задействовать армию назрело

"Западная система правосудия окончательно себя дискредитировала. Фактически она перестала существовать, - прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Вместо верховенства закона - грубейшее вмешательство в дела суверенных государств, нарушения международных норм и правил, сопровождающиеся незаконным преследованием людей. В этих условиях важно сделать все для защиты наших граждан за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу".

Как заявил в комментарии "РГ" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Джамаладин Гасанов (ЕР), законопроект является логичным и необходимым ответом на участившуюся практику указанных действий третьих стран в отношении россиян. "Мы видим, как решения сомнительных международных органов, чью юрисдикцию Россия не признает, превращаются в инструмент похищения людей, - отметил он. - Наличие возможности задействовать Вооруженные силы станет серьезным сдерживающим фактором и гарантией того, что национальный суверенитет и интересы наших граждан будут соблюдены в любой точке мира".

"Если российские граждане за рубежом подвергаются угрозам - будь то Донбасс, Приднестровье или любая другая точка мира - наша армия должна иметь право действовать без оглядки на административные границы, - подчеркнул в комментарии "РГ" первый зампред Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). - Этот законопроект даст легитимную основу для мгновенной защиты наших людей там, где это необходимо. Никакой территориальной привязки, когда речь идет о жизни россиян!"

Депутат-коммунист Артем Прокофьев (Комитет по туризму) тоже считает, что в условиях деградации международного права необходимо усилить механизмы защиты наших граждан за рубежом. В комментарии "РГ" он обратил внимание на то, что Россия зафиксирует за собой право отвечать именно на политически мотивированное преследование граждан нашей страны.

"Государство будет иметь все возможности защитить граждан, и это само по себе будет оберегать наших людей от угроз и остудит горячие головы на Западе, которые готовили провокации", - ожидает он.

Что имеется в виду под привлечением армии

Как пояснил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), речь тут идет о случаях, когда иностранный суд или международный орган "действует без нашего участия, без договора с Россией и без мандата Совета Безопасности ООН".

"Фактически это попытки наказать наших людей по правилам, которые мы не принимали", - сравнил он.

Важно понимать, считает депутат: речь не только о военной операции в классическом смысле.