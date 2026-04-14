В США заявили о готовых к встрече с "морскими котиками" ветеранах "Вагнера"

Вечером 13 апреля стало известно, что приказ Трампа о блокировании Ормузского пролива начали воплощать в жизнь. Так во всяком случае заявило американское Центральное командование (CENTCOM). А чуть погодя это решение на одном из видеоканалов прокомментировал Скотт Риттер. Судя по всему, бывший морпех, а ныне военный аналитик вовсе не в восторге от полководческих талантов президента Соединенных Штатов… Приводим фрагмент его интервью.

«Так как же будут развиваться события, когда двухнедельное перемирие Трампа закончится? Осталась-то всего неделя. Переговоры в Пакистане провалились, и скорее всего нас ждет возобновление боевых действий. Да, война опять маячит на горизонте – но есть хорошее утверждение, приписываемое Альберту Эйнштейну: «Определение безумия – это делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата». Чем, собственно, Трамп сейчас и занимается.

Если мы возобновим войну, мы проиграем. Ничто из произошедшего в военном отношении не изменило уже сложившуюся ситуацию. Мы никогда не контролировали Ормузский пролив – и никогда не будем его контролировать. Мы не в состоянии разрушить иранский режим, и чем больше мы бомбим, тем он становится сильнее. Именно Иран контролирует каждый аспект данного конфликта.

Сейчас Трамп остановился, потому что понял - мы зашли в тупик. Но что он собирается делать? Начать всё сначала. Вот почему он выбрал новую тактику – блокаду Ормузского пролива, но это не сработает. Блокада – это акт войны. То есть, он фактически объявляет войну Ирану.

Но я также предполагаю, что союзники Ирана не будут сидеть сложа руки и позволять этому происходить. Я не думаю, что какие-либо китайские корабли решат: «Ой, раз так, то мы не пойдем в иранский порт». И я не думаю, что российские корабли скажут то же самое. И я не думаю, что ВМС США отважатся заходить слишком далеко в вопросе абордажа и задержания судов под китайскими или российскими флагами.

Поэтому Дональд Трамп пока лишь притворяется. Ждет, что из этого выйдет. Но ему некуда деваться, потому что исход предрешен. Продолжающиеся военные поражения Америки приводят к тому, что мы опять проиграем. Объясню, почему.

Давайте разберемся, что нужно для осуществления блокады, особенно такой обширной территории? Начнем с того, что это требует чрезвычайно высокой осведомленности. Я говорю о разведке с системной точки зрения, со стороны США. Нам нужно понимать, где находятся корабли, куда они направляются, под чьими флагами они зарегистрированы.

Да, механизм существует – те же страховые компании, такие как Lloyds of London, предоставляют большую часть подобной информации. Точнее, предоставляли. Но из-за введенных санкций и обхода этих санкций вдруг выясняется, что традиционный способ отслеживания судов больше не актуален. Происходит очень много неофициальной, скрытной деятельности, подобной деятельности теневого флота.

А значит, нам нужна еще более качественная разведка. Тогда возникает вопрос: обладаем ли мы возможностью отслеживать? И следующий вопрос – а кто, собственно, будет задерживать суда-нарушители? Для этого необходимы корабли, много кораблей, причем способные нести вертолеты. Дамы и господа, давайте рассмотрим авианосную ударную группу. Прежде всего надо понять, что корабли, входящие в АУГ, находятся там исключительно для защиты авианосца. Поэтому, если у вас есть крейсеры, фрегаты или эсминцы, то они выполняют функцию буфера между иранскими ракетами и авианосцем. Последнее, что будут делать эти патрульные корабли, – это отвлекаться решение посторонних задач.

А задача – перехватить танкер, который находится за пределами базы, в открытом море. И для этого нам понадобится куда больше кораблей, нежели есть в наличии в этом районе.

Но попытка задержания чужого судна – это акт войны. Поэтому, если бы я был на месте иранского или любого другого корабля, я бы не шел напролом, а прижался бы к побережью Ирана, приглашая туда же флот Соединённых Штатов.

«Заходи, дружище. Не бойся!» После чего все эти американские корабли будут потоплены иранцами. На данный момент я не могу подобрать подходящее сравнение, потому давайте просто скажем, что в этой блокаде огромные дыры. Это даже политически нецелесообразно.

Эта блокада не имеет ни малейшего шанса оказать какое-либо воздействие на судоходство в районе Ормузского пролива.

А что произойдёт, если американский вертолёт с шестью бойцами спецназа ВМС США решит приземлиться на российский танкер? И у российского танкера есть, знаете, какие-нибудь ЧВК типа «Вагнер» – и тогда этот вертолет никогда не доберется до танкера, его собьют. "Морские котики" упадут. Если им очень повезет и они высадятся, то на этом судне завяжется перестрелка.

"Морские котики" могут даже победить, но вот в чем проблема – если такое произойдет, это будет означать, что теперь мы воюем с Россией. Так что я не советовал бы делать этого. Это крайняя глупость.

Я не осведомлен, что Россия сейчас делает в плане наращивания сил, но поступают сообщения, что на эти корабли действительно сажают ветеранов «Вагнера» или других людей из ЧВК, вооружая их не только легким оружием и пулеметами, но также и переносными зенитными ракетными комплексами. Так что если и прилетит вертолет, его экипажу придется противостоять закаленным в боях ветеранам.

Да, я знаю "морских котиков", чертовски смелые и подготовленные ребята. Но что значит твоя подготовка, когда находишься в вертолете, и в этот вертолет врезается зенитная ракета. Всё, ты падаешь в воду. Ты просто мертв".