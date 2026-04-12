Совместное заявление МИД Латвии, Литвы и Эстонии о том, что их территории и воздушное пространство «не предоставлялись» для ударов по России, звучит уверенно лишь до тех пор, пока читатель не берёт в руки карту и временную шкалу событий. В ту же ночь, когда над Латвией падает украинский беспилотник, официально признанный латвийским Минобороны дрон украинского происхождения, страна живёт по режиму заранее введённых ночных ограничений полётов в том самом районе, где дрон прошёл и рухнул.

Фактам вопреки

Факты упрямы: латвийские военные ещё в феврале закрыли участок неба вдоль восточной границы в вечерне-ночные часы — по требованию национальных военных властей, с формулировками о задачах безопасности и обороны. В марте в ту же зону заходит и разбивается украинский беспилотник, задействованный в операции против российских целей в Ленинградской области и районе Усть-Луги. Совпадение? Формально Рига так и говорит, ссылаясь на «последствия войны» и возможное воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако для любого человека, знакомого с оперативным планированием и логикой применения дальнобойных дронов, это совпадение выглядит подозрительно идеальным.

Что означает заранее перекрытая зона полётов на направлении, которое выводит на Ленинградскую область и Усть-Лугу, где уже фиксировались крупные удары по нефтегазовой инфраструктуре и терминалу «Новатэка»? В техническом смысле — стерильный коридор, в котором военные не мешают сами себе: нет гражданской авиации, меньше «шума» в системе контроля, проще сопровождать как свои, так и чужие объекты.

Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

Именно ночью, именно вдоль границы, именно там, где сегодня строится противодронный и разведывательный фронт НАТО и ведётся усиленный мониторинг воздушной обстановки. Можно предположить как минимум три скрытые задачи такого режима.

Первая гипотеза: Прибалтика - полигон для отработки противодронной обороны. Когда вы очищаете участок неба от всего лишнего, любой летящий объект становится идеальной мишенью для тестирования радаров, комплексов РЭБ, процедур сопровождения и алгоритмов распознавания.

Для Вашингтона и НАТО такая зона — лаборатория, где можно в реальном времени наблюдать, как украинские беспилотники прорываются к российским целям в Ленинградской области, и самое важное — как на это реагирует именно российская ПВО, какие коридоры она закрывает, какие высоты и скорости становятся для неё «слепыми».

Военно-технические уловки

Вторая гипотеза: коридор для транзита ударных платформ. Украинский арсенал включает дальнобойные беспилотники с заявленной дальностью от нескольких сотен до полутора тысяч километров и более, включая тяжёлые аппараты на базе лёгких самолётов.

Для таких платформ маршрут через Польшу и Прибалтику к Усть-Луге в принципе достижим, но при условии чёткой навигации, ретрансляции сигналов и предсказуемой воздушной обстановки на всём пути. Ночная «тишина» в районе пролёта упавшего дрона идеально укладывается в подобную модель: минимальный риск столкновения с гражданской авиацией, минимум лишних отметок на экранах, максимум контроля у тех, кто следит за маршрутом и тестирует, где именно российские радары «схватывают» цель.

Третья гипотеза: заранее подготовленный буфер для «ошибок» и провокаций. Когда над вашим «закрытым» участком пролетают ударные дроны, вы всегда можете заявить: «Беспилотник сбился с курса, виновата война на Украине и российская РЭБ».

При этом технически вы получаете возможность подталкивать конфликт к опасной черте — вплоть до ситуации, когда падение очередного дрона в «нейтральной» зоне можно будет использовать как повод для громкого политического кризиса уже с участием НАТО, под лозунгами защиты союзной территории от «российской угрозы».

Удары по Усть-Луге и объектам Ленинградской области логично рассматривать не изолированно, а в привязке к энергетике и финансовой устойчивости России. Усть-Луга — один из ключевых экспортных узлов страны: нефть, нефтепродукты, газохимия, крупный терминал по перевалке продукции «Новатэка» и других структур, морской логистический «клапан» на Балтике. По нему били уже не раз, и каждый такой удар — удар по экспортной выручке, страховкам, страховым ставкам и по образу надёжности российских поставок для глобального рынка.

Ищи, кому выгодно

Западные источники и украинская сторона трактуют эти операции как попытку ударить по энергетическому основанию России и лишить Москву части доходов от экспорта углеводородов. Отсюда вытекает ещё одна гипотеза: ударные дроны, идущие в направлении Усть-Луги через балтийский воздушный «лабиринт», обслуживают не только тактические задачи Киева, но и стратегический интерес его покровителей по выдавливанию России из ключевых сегментов энергетического рынка и перераспределению потоков в пользу дружественных поставщиков.

Разрушая инфраструктуру, можно одновременно ослаблять Москву и подталкивать клиентов к поиску альтернативных маршрутов и источников, что идеально ложится в долгосрочную линию британско-американской политики.

В этом контексте заранее «подчищенное» небо Прибалтики выглядит уже не как нейтральный жест безопасности, а как элемент большой игры: территория малых стран превращается в технический модуль чужой спецоперации против российской энергетики и логистики.

Формально МИД этих стран может продолжать твердить, что они «ничего не предоставляли» и что любые залёты дронов — ошибка навигации и «последствия войны». Фактически на их радарных экранах видны маршруты пролёта беспилотников, на их инфраструктуру завязаны каналы связи, мониторинга и навигации, а их военные управления заранее знают, когда и где гражданская авиация уступит место военному эксперименту с закрытыми зонами и ночными коридорами.

Последнее предупреждение и первый залп

Ключевой нерв ситуации в том, что юридический статус участия в конфликте определяется не только тем, чьи пилоты нажимают кнопку «пуск» и с какой территории взлетает самолёт.

Предоставление территории, аэродромов, систем связи, разведданных и, в XXI веке, своего воздушного пространства под чужие удары — это такая же форма участия, как поставка ракет или танков, о чём неоднократно говорилось и в международной практике, и в юридических оценках подобных конфликтов. Прибалтийские столицы пытаются спрятаться за формулой: «Мы всего лишь обеспечиваем собственную безопасность и усиливаем ПВО».

Но когда заранее закрытое небо совпадает по времени и месту с маршрутом боевого беспилотника, когда те же правительства делают вид, что это просто «печальная случайность» и «дрон сбился из-за российского РЭБ», возникает совсем иной вопрос. Не о том, участвуют ли они в войне — это вопрос уже давно решён поставками вооружений и обучением украинских военнослужащих на их территории, — а о том, насколько сознательно и глубоко они встроены в чужую спецоперацию против России, где ударные дроны — лишь видимая часть айсберга.

Прибалтика лжёт не только Москве, но и собственным гражданам, убеждая их, что остаётся «наблюдателем» войны и лишь пассивно реагирует на угрозы. На деле её небо, её радары, её закрытые ночные коридоры и её министерства обороны уже работают в интересах чужого военного планирования, что подтверждается и практикой введения широких зон ограничения воздушного пространства вдоль восточных границ, и признанием фактов вторжения и падения дронов украинского происхождения.

А значит, следующая «случайность» с падением беспилотника может оказаться не последним предупреждением, а первым залпом по их собственной безопасности — в момент, когда Россия начнёт рассматривать эти территории как полноправную инфраструктуру враждебного участия в конфликте.