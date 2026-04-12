Американцы покинули переговоры с Ираном несолоно хлебавши: плохие варианты

То, что вице-президенту Джей Ди Вэнсу не удалось добиться от Ирана уступок, которых Соединенные Штаты добивались в ходе одной-единственной сессии переговоров по ядерной программе, не стало неожиданностью, констатирует The New York Times. И тут же задается вопросом: “Но что теперь?”

Неудача ставит администрацию Трампа перед несколькими неприятными вариантами: длительные переговоры с Тегераном о будущем его ядерной программы или возобновление войны, которая уже привела к крупнейшим перебоям в энергоснабжении в наше время, и перспектива долгой борьбы за то, кто контролирует Ормузский пролив, прогнозирует The New York Times.

Представители Белого дома заявили, что они предоставят президенту Трампу, который на выходные отправился во Флориду, чтобы посетить бойцовский чемпионат, право объявить о следующем шаге администрации. Но каждый из этих вариантов несет в себе значительные стратегические и политические минусы.

Вэнс почти ничего не сказал о том, что происходило в течение более чем 21 часа переговоров. Можно предположить, пишет The New York Times, что он передал иранцам предложение в духе "соглашайтесь или уходите" навсегда прекратить свою ядерную программу, и они отказались от него.

“Мы очень четко обозначили наши ”красные линии“, - сказал Вэнс журналистам, - в чем мы готовы им помочь”. Он добавил: “Они решили не принимать наши условия”.

В этом отношении, продолжает The New York Times, эти переговоры, по-видимому, мало чем отличались от тех, которые зашли в тупик в Женеве в конце февраля, в результате чего Трамп отдал приказ о проведении в течение 38 дней ракетных и бомбовых ударов по Ирану, направленных на его ракетные запасы, военные базы и промышленную базу внутри Ирана, которая производит новое оружие.

Это провал: американская делегация покинула место переговоров с Ираном

Но ставка Трампа, о которой он говорил несколько раз за последний месяц, заключалась в том, что Иран изменит свое мнение, как только столкнется с масштабной демонстрацией американской военной мощи, когда, по данным Пентагона, будет поражено более 13 000 целей. Иранцы, со своей стороны, полны решимости показать, что никакое количество американских боеприпасов не заставит их уступить.

“Тяжелая утрата наших великих старейшин, дорогих людей и соотечественников сделала наш ответ на защиту интересов и прав иранской нации более твердым, чем когда-либо прежде”, - говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана, когда Вэнс направился на военный аэродром, чтобы отправиться домой с пустыми руками.

Возможно, это изменится, предполагает The New York Times. Но страх администрации быть втянутой в сложный и длительный разговор с Ираном очевиден. Трамп считает, что он вышел победителем из конфликта, и поэтому, как выразился специальный посланник Стив Уиткофф, Тегерану следует просто “капитулировать”.

В прошлом все было не так. Переговоры по последнему крупному соглашению между Тегераном и Вашингтоном, достигнутому при администрации Обамы, заняли два года, напоминает The New York Times. И он был полон компромиссов, включая разрешение Ирану сохранить небольшое количество своих ядерных запасов и постепенное снятие ограничений на его ядерную деятельность до 2030 года, когда Ирану будет разрешено осуществлять любую ядерную деятельность, разрешенную Договором о нераспространении ядерного оружия.

Но тупик, в который попал Вэнс, был, по сути, таким же, как и те, которые сорвали переговоры в конце февраля и побудили Трампа отдать приказ о нападении. (Этими переговорами руководили Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента, которые присутствовали в Исламабаде в течение более чем 20 часов переговоров.)

Тогда иранцы предложили “приостановить” свои ядерные разработки на несколько лет, но не отказываться от своих запасов урана, пригодного для производства бомб, или навсегда отказаться от возможности обогащать уран на своей собственной территории. Для иранцев это их право как страны, подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия, который обязывает их никогда не создавать ядерное оружие. Для американцев это то, что Уиткофф назвал “сигналом” о том, что Иран всегда хочет иметь готовый вариант создания ядерного оружия, даже если он никогда не использует этот вариант.

Тридцать восемь дней войны, похоже, укрепили это мнение, а не ослабили его, комментирует The New York Times.

Главным рычагом воздействия Трампа теперь является его способность угрожать возобновлением крупных боевых операций. В конце концов, хрупкое двухнедельное перемирие заканчивается 21 апреля. Но хотя угроза возобновления боевых действий может прозвучать в ближайшие дни, это не особенно жизнеспособный политический выбор для Трампа — и иранцы это знают.

Трамп объявил о прекращении огня на прошлой неделе в значительной степени для того, чтобы смягчить последствия потери 20 процентов мировых запасов нефти, что привело к резкому росту цен на бензин и вызвало нехватку удобрений и, среди прочего, гелия для производства полупроводников. Рынки выросли в ожидании заключения соглашения, даже неполного или неудовлетворительного. Если война возобновится, рынки, скорее всего, придут в упадок, дефицит усугубится, а инфляция, которая уже достигла 3,3 процента, почти неизбежно вырастет.

И остается самый насущный вопрос: возобновление работы Ормузского пролива. Иранцы в своем описании встречи поставили его на первое место в списке обсуждаемых вопросов.

“За последние 24 часа были проведены обсуждения по различным аспектам основных тем, включая Ормузский пролив, ядерную проблему, военные репарации, отмену санкций и полное прекращение войны против Ирана”, - говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

Это был примечательный список, поскольку закрытие пролива не было проблемой до тех пор, пока не началась война и иранцы не решили использовать свое самое мощное оружие экономического хаоса, констатирует The New York Times.

Теперь контроль над водным путем связан с другими требованиями Ирана, в том числе с тем, чтобы Соединенные Штаты оплатили ущерб, нанесенный Ирану в ходе бомбардировок и ракетных ударов, и отменили более чем двадцатилетние санкции против этой страны. Соединенные Штаты отвергли первую идею и заявили, что вторая может быть реализована лишь постепенно, по мере того как иранцы будут выполнять свою часть сделки.

Поездка Вэнса ясно показала, что обе стороны считают себя победителями в первом раунде: Соединенные Штаты - из-за того, что сбросили столько боеприпасов на Иран, иранцы – потому, что выжили. Похоже, ни одна из сторон не настроена на компромисс.