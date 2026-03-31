«Такое невозможно без согласия НАТО». Дроны ВСУ ударили по РФ с территории Прибалтики

Конфронтация России и Организации Североатлантического договора (НАТО) из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран Прибалтики станет подарком для Киева. Такое мнение озвучил в комментарии «Ленте.ру» военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Лучший подарок, на который сейчас может надеяться [президент Украины Владимир] Зеленский — это если мы схлестнемся с НАТО в Прибалтике и забудем про Украину —Сергей Полетаев, военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

26 марта Telegram-канал Mash заявил об открытии Латвией, Литвой и Эстонией своего воздушного пространства для ударов ВСУ по Ленинградской области, в частности, по морскому порту «Усть-Луга». Утверждается, что подобный маршрут позволит обойти защиту систем противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах и выйти к Финскому заливу.

Произошедшие с 24 марта инциденты с падением БПЛА на территории стран Прибалтики и Финляндии демонстрируют, что ВСУ как минимум самостоятельно используют воздушное пространство этих государств для атак по Ленинградской области. Как отмечает Выборгского судостроительного завода, которые подверглись в то же время атаке ВСУ.

По Александра Дрозденко, ВСУ ежедневно атакуют объекты на территории региона десятками дронов:

в ночь на 25 марта было уничтожено 56 БПЛА; в ночь на 26 марта — 21 БПЛА; в ночь на 27 марта — 36 БПЛА; в ночь на 28 марта — 18 БПЛА; в ночь на 29 марта — 36 БПЛА; в ночь на 30 марта — точная цифра отсутствует, однако была объявлена опасность удара беспилотников; в ночь на 31 марта — 38 БПЛА.

Как координируются полеты дронов?

Как заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, НАТО включила Украину в «военный шенген», разрешив беспрепятственно перемещать свою военную технику, в том числе БПЛА, в воздушном пространстве стран альянса. По его словам, страны Прибалтики не только контролировали нахождение украинских дронов в своем воздушном пространстве, но и обеспечивали возможности целенаведения.

Политолог Дмитрий Ермолаев отметил решение властей Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы России и Белоруссии с 19 февраля вплоть до конца 2026 года, что может указывать на подготовку прибалтийской республики к пропуску атаковавших Россию беспилотников. Он также заявил, что предоставление воздушного пространства для ударов по территории другой страны делает прибалтийскую республику участницей конфликта.

Согласно упомянутому Гринвичу (с 21:00 до 8:00 мск). Для пролета летательных аппаратов, не принадлежащих Национальным вооруженным силам и Государственной пограничной службе Латвии, заявитель должен не менее чем за два рабочих дня направить военным заявку с указанием типа летательного аппарата, маршрута, планируемых времени взлета и продолжительности полета.

Украинский блогер Анатолий Шарий и вовсе заявил о координации ВСУ маршрута бьющих по Лениниградской области дронов совместно с Верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, расположенным в бельгийском Монсе. По его словам, совместное планирование касается пролета беспилотников по территории Польши и Прибалтики.

Telegram-канал «Военная хроника» также обратил внимание на полет самолета радиотехнической разведки ВВС Швеции S102B Korpen (борт SVF680) в воздушном пространстве Финляндии вдоль границ России в районе Санкт-Петербурга. Борт взлетел из финского Тампере и, предположительно, отслеживал позиции зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности по излучению их радиолокационных станций, а также перемещения мобильных огневых групп Вооруженных сил России.

Ведется комплексная разведывательно-информационная работа для прокладки новых маршрутов полёта ударных БПЛА ВСУ, атакующих портовую инфраструктуру в акватории Финского залива — «Военная хроника», Telegram-канал

Сергей Полетаев, в свою очередь, назвал три возможных сценария атак украинских дронов:

воздушный коридор для транзита через страны Прибалтики из Белоруссии или Польши в Россию; использование воздушного пространства прибалтийских государств без их ведома. При таком сценарии часть беспилотников могла быть запущена ВСУ с целью падения на их территории и дальнейшей эскалации напряженности; планирование маршрута полетов БПЛА вдоль границы с Белоруссией для осложнения работы ПВО ВС России.

Если для ВСУ открыли воздушный коридор для транзита, то такое решение невозможно без одобрения командования НАТО —Сергей Полетаев, военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Как страны Европы реагируют на инциденты с дронами?

26 марта министерство иностранных дел Латвии выразило протест России в связи с вторжением дрона в воздушное пространство республики, несмотря на его принадлежность ВСУ. В дипломатическом ведомстве заявили, что упавший на территории украинский БПЛА якобы залетел со стороны России.

Несмотря на то, что страны Прибалтики и Финляндия признают принадлежность упавших на их территории в период с 24 марта БПЛА Украине, на официальном уровне они возлагают ответственность за инциденты на Москву

29 марта генерал-майор Военно-воздушных сил Финляндии Тимо Херранен заявил, что проникшие на территорию Финляндии беспилотники ВСУ не были расценены как представляющие угрозу. По словам генерала, истребитель финских ВВС смог идентифицировать один из дронов, однако военные не приняли решение о применении огня, в том числе чтобы не допустить сопутствующего ущерба.

Однако Центральная криминальная полиция Финляндии города Коувола БПЛА была начинена взрывчаткой и, соответственно, дрон использовался для атаки на российскую территорию. Правоохранители также классифицировали инцидент как грубую халатность и указали на опасность для мирных жителей.

30 марта официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал Россию ответственной за падение украинских БПЛА на территории Финляндии, при этом добавив, что Киев «уже извинился» перед финской стороной за инцидент. Дипломат добавил, что Хельсинки также разделяет точку зрения о якобы ответственности Москвы за инцидент.

После этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен Владимира Зеленского о якобы просьбах Запада ограничить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре и опровергла подобные требования со стороны Хельсинки. Дипломат допустила случайное попадание украинских дронов на территорию страны, однако отметила, что «отправной точкой в дискуссии» с Киевом является недопустимость подобных инцидентов.

Мы не предъявляем Украине требований относительно того, на какие объекты она нацелена в России —Элина Валтонен, премьер-министр Финляндии

31 марта премьер-министр Литвы Инга Ругинене Вильнюс поддерживает контакт с Киевом на уровне оборонных ведомств. По мнению политика, разбившийся на прошлой неделе дрон отклонился от курса из-за сбоя связи.

Тот беспилотник, который мы зафиксировали [на прошлой неделе], просто сбился с пути, что нормально при сбое в «мозгах» дрона —Инга Ругинене, премьер-министр Латвии

Как на инциденты реагирует Москва?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал ответные меры Москвы в случае предоставления государствами Европы воздушного коридора для украинских БПЛА. Пресс-секретарь президента охарактеризовал атаки ВСУ как террористические и сообщил, что Вооруженные силы России готовят ответ на подобные действия.

Если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против РФ, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры —Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил о косвенном включении Финляндии в войну с Россией из-за решения пропустить украинские дроны. По словам сенатора, у России есть все основания для того, чтобы сбивать дроны ВСУ прямо над территорией страны НАТО и трех прибалтийских государств.