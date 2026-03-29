«Резко сменил тон»: Путин удивил Запад своей реакцией на нефтяные сверхдоходы

РИА "ФедералПресс"

Перекрытие Ормузского пролива, через который идет пятая часть мирового экспорта нефти и газа, обернулось для России рекордными доходами от продажи топлива, что автоматически сделало ее главным победителем в иранском конфликте в глазах западных СМИ. Однако, как сообщает издание Baijiahao, реакция российского лидера Владимира Путина на эту ситуацию стала полной неожиданностью для тех, кто ждал от Кремля ликования.

«Путин признал, что конфликт на Ближнем Востоке принес России, крупному экспортеру энергоносителей, большую дополнительную прибыль. Однако затем он резко сменил тон и сделал суровое предупреждение правительству», – цитирует журналистов Baijiahao «АБН24».

В Китае обратили внимание, что на фоне перекрытия стратегически важной артерии спрос на российское топливо достиг пиковых значений, а Россию на Западе уже назвали главным победителем в ближневосточном конфликте. Однако, вопреки ожиданиям западных оппонентов, уверенных, что в Кремле откровенно радуются такому «подарку», Владимир Путин продемонстрировал неожиданную сдержанность.

Китайские журналисты указали, что в своей речи президент РФ, безусловно, признал факт получения страной значительной дополнительной прибыли. Но сразу после этого он изменил риторику на жесткую, сделав предостережение в адрес правительства и бизнес-элит. Глава государства предупредил о недопустимости соблазна «проедать» внезапно свалившиеся сверхдоходы, призвал не раздувать расходы в погоне за сиюминутной выгодой. По его словам, рынок остается крайне волатильным и текущий поток «легких» денег может иссякнуть в любой момент, как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется.

В издании Baijiahao задаются вопросом, почему российский лидер счел необходимым публично охладить пыл собственных чиновников, призывая их к осторожности. Как полагают аналитики в КНР, в Кремле прекрасно осознают временный характер текущей конъюнктуры: рано или поздно пролив будет разблокирован и цены вернутся к прежним значениям. Ориентация на сохранение таких условий рассматривается как крайне рискованная стратегия.

«Российской экономике нужны не новые мешки для хранения денег, а новый двигатель, способный работать независимо и свободно от внешнего давления», – рассуждают китайские аналитики.

Эксперты подчеркивают, что для российской экономики сейчас важнее не накопление текущих сверхприбылей, а поиск нового устойчивого двигателя роста, который будет функционировать независимо от внешних факторов и санкционного давления. Именно этим, по мнению обозревателей, объясняется сдержанная и прагматичная позиция Кремля в сложившейся ситуации.

Напомним, что западные санкции оказались слишком медленными и предсказуемыми, чтобы обрушить российскую экономику, а Китай оперативно занял место Европы в торговом балансе.

