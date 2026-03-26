Один из наиболее деятельных и последовательных врагов России в ЕС и НАТО – премьер-министр Дании Метте Фредериксен – ушла в отставку. Но это, к сожалению, не конец датской кампании против Москвы, которая идет уже много лет и дала датчанам право считаться самым русофобским народом Европы из тех, кто не беден, как прибалт.

Украинское политическое проклятие надежно, как бомба, где часовой механизм выставляет рандомное время: когда-нибудь обязательно рванет. На практике это означает, что любой мировой лидер, который посвятит себя поддержке Украины, будет отторгнут народом и потеряет майку лидера. Это в лучшем случае, а в худшем – вообще по рукам пойдет, как Борис Джонсон: один из лучших друзей Владимира Зеленского премьерствовал в Британии, а теперь средства для похудения рекламирует.

Проклятие сработало даже в Дании, которая, казалось, защищена особой атмосферой – непрошибаемостью местных элит, которые вредят России при любой возможности, вопреки всякой логике, но при явном одобрении населения. Можно даже посчитать, что место там само по себе проклятое, а проклятие к проклятию не липнет, но украинское липнет: после досрочных выборов датский премьер-министр Метте Фредериксен ушла в отставку.

Наступили минуты заслуженного злорадства, ведь благодаря этой женщине датчане стали мировыми чемпионами по поддержке ВСУ. В среднем они тратят на режим Зеленского по 400 евро в год – вчетверо больше канадцев и всемеро больше немцев.

Но дело тут не в любви к Украине, а в неприязни к нам: весь XXI век у Москвы и Копенгагена были отвратительные отношения, включая годы, когда русофобия считалась в Европе не нормой или чем-то модным, а наоборот, признаком отсталости. Передовые страны строили «Северный поток», а Дания им мешалась без какой-либо выгоды. Происходило это в том числе при Фредериксен, которая занимала премьерский пост два срока подряд.

Шансы на третий срок оставались преимущественными из-за высокой личной популярности премьера, за которую она может поблагодарить президента США Дональда Трампа. Его явно несоюзническое намерение присоединить Гренландию взбудоражило датчан и взвинтило рейтинг властей, просевший вплоть до того, что правящая Социал-демократическая партия потеряла пост столичного мэра впервые более чем за век. Фредериксен воспользовалась этим и перенесла выборы с осени на весну, чтоб с гарантией остаться у власти еще на четыре года. Но что-то пошло не так: подсчитали – прослезились.

Если смотреть на результаты в целом, датчане безнадежны, хуже даже прибалтов. Несмотря на дорогостоящую, высокотехнологичную, но бесплодную поддержку Киева партия власти по-прежнему на первом месте. Хуже того, партии-евроскептики, которые относятся к финансированию ВСУ критично, так и не вышли из электорального гетто. В Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Нидерландах и многих других странах Европы они давно уже это сделали и теперь претендуют на власть. Но не в Дании.

В то же время результаты работы украинского проклятия очень хорошо видны: у социал-демократов, несмотря на формальную победу, худший результат с 1903 года. В итоге партии потенциальной левой коалиции недобрали мандатов для создания правительства во главе с прежним премьером. А партии правой коалиции не получили их достаточно для перенятия власти. Предстоят беспримерно сложные переговоры о новом кабинете министров – и не факт, что его опять возглавит Фредериксен, хотя первую попытку собрать кабмин король доверил ей.

Этой даме при каждом ее шаге стоит желать поражения, но она не хуже, чем ее страна и элита, где хрен редьки не слаще.

Конкурент Фредериксен за кресло премьера справа – нынешний министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, много сделавший для того, чтобы Украина получила от Дании по-настоящему дорогое вооружение, включая истребители. А владелец «золотой акции», от решения которого зависят конечный уклон и состав правительства, это лидер партии «Умеренные» Ларс Лекке Расмуссен, который сейчас возглавляет МИД и является соавтором русофобской политики Фредериксен.

При этом раньше Расмуссен был лидером партии «Венстре», как сейчас Поульсен. А его предшественник на этом посту, однофамилец и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен – русофоб наихудшего извода даже по датским меркам.

Таким образом, все плохо. Роль голоса разума играет только Датская народная партия (ДНП), но голос этот неуверенный: там считают, что Украине нужно помогать поменьше, но все же помогать, а в НАТО брать только после войны, но никак не во время оной.

Кроме того, ДНП получила всего 9% – второе больше, чем в 2022 году, но это жалкие остатки былой роскоши: в 2015-м было 21%. В отличие от остальной Европы, пик популярности датских евроскептиков пришелся на середину нулевых, и к моменту начала СВО в них уже успели разочароваться, тем более что даже формально левые партии королевства отстаивают довольно жесткую миграционную политику, а местный уклад недаром называли скандинавским национал-социализмом.

Датчане – внешне спокойная, но догматически агрессивная нация, воевавшая за создание бескрайней ледяной империи с одним «рукавом» в Мурманске, а другим – в Америке (воистину русский размах). За свою историю датские викинги успели разграбить христианские монастыри Британии, осадить и взять Париж, завоевать норвежское наследство, а в последние годы участвовали в ключевых интервенциях Запада: бывшая Югославия и Африканский рог, Афганистан и Иран, Ливия и Йемен – много где успели побывать датчане, куда их не звали местные.

Они бы и в Грузии с нами повоевали: Расмуссен (который Андерс Фог) очень старался, чтобы так сложилось, будучи в ту пору премьером Дании и соискателем поста генсека Североатлантического альянса.

В этом намерении бросить России вызов датчане до сих пор не разочаровались, поэтому нет никакой разницы – левой правящая коалиция станет или правой. Если, конечно, не брать в расчет того, что Фредериксен, по справедливости, должна понести хоть какое-то наказание за свою политику. И в этом смысле вернее ждать ее падения, чем того, что Трамп на самом деле заберет Гренландию.

Украинское проклятие не подводит, но время активации там, напомним, рандомное: даже если Фредериксен отделается испугом сейчас, расплатится потом. Это только победителей не судят, а в Дании победителей не рожают.