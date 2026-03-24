Конфликт вокруг трубопровода «Дружба» не спешит заканчиваться. Более того, в него втянули даже представителей ЕС, которые уже неделю кукуют в Киеве...

Ситуация с трубопроводом «Дружба» по-прежнему находится под вопросом. Туда не допустили даже экспертов от Евросоюза. Как сообщают украинские СМИ, они с 18 марта находятся в Киеве в ожидании того, когда их допустят осмотреть поврежденную инфраструктуру.

Причем, напомним, что о помощи ЕС в ремонте «Дружбы», в том числе финансовой, Зеленский договорился с председательнице Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно», — написала она в социальных сетях 17 марта.

Однако до работ европейских экспертов так и не допустили. Как сообщают источники украинским СМИ, Киев был готов допустить экспертов в преддверии саммита ЕС 19 марта исключительно с одной целью — добиться от Венгрии снятия вето с кредитного пакета в 90 млрд евро. Вето снято не было, и теперь, по мнению источника, Киев не видит оснований для дальнейшего допуска.

К слову, об отношениях между Киевом и Будапештом — страны продолжают обмениваться колкостями. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в том, что они прослушивали телефон главы МИД страны Петра Сийярто.

«Прослушивание телефонных разговоров члена правительства — это серьезное нападение на Венгрию», — подчеркнул премьер, отметив, что он уже поручил министру юстицию начать расследование по этому факту.

Киев тоже в долгу не остался. Внезапно обрела новые подробности история, которая произошла еще в мае 2025 года. Тогда СБУ задержала двух бывших военных ВСУ, которые работали на венгерскую разведку. Теперь внезапно появилось заявления силовых органов, согласно которому шпионской сетью руководил штатный сотрудник военной разведки Венгрии Золтан Андре.

Выяснилось, что с 2016 по 2020 год он уже вел разведку в Грузии, работая под «крышей» дипломатического представительства. Начиная с 2021 года, он перенаправил свою деятельность на Украину. В этот период он завербовал местных жителей для сбора данных о военной защищенности области, настроениях в обществе и последствиях возможного ввода венгерских войск. Агенты встречались с куратором в Венгрии.

Не остались в долгу и европейцы, которые решили перейти к открытому давлению на Венгрию. Так, Польша, в лице Дональда Туска, поддержала Украину, заявив, что венгерские лидеры якобы делятся с Москвой деталями закрытых встреч в ЕС. В связи с этим Варшава ограничивает объём информации при контактах с Будапештом.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писала о тайных встречах Сийярто с Лавровым. В Москве это назвали «воспалённой фантазией» и попыткой дискредитировать Венгрию. Вслед за WP выпустил материал ресурс Politico. В нем утверждается, что Евросоюз уже начал ограничивать передачу Венгрии секретных сведений. Причина — опасения, что кабинет Виктора Орбана передает Москве чувствительную информацию. Данную информацию изданию подтвердили сразу несколько дипломатов из стран ЕС.

Таким образом к программе по дискредитации Орбана перед предстоящими 12 апреля выборами подключился и Евросоюз. Что для Украины, что для ЕС гораздо более выгоден премьер-министр, который не станет голосовать против кредитов для Украины и не будет поддерживать политику Дональда Трампа. Очевидно, что Орбан не из их числа. Однако итог действий противников будет ясен только после 12 апреля. Может, именно до тех пор эксперты из ЕС и просидят в Киеве в ожидании чуда...