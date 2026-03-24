24 марта в мире традиционно отмечается День антиглобалистского сопротивления. В 2026 году этот день обретает особое звучание: все больше экспертов, даже на Западе, признают, что лидером этого сопротивления стал Президент России Владимир Путин. То, что два десятилетия назад казалось лишь смелой риторикой на Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня стало фундаментальной реальностью, разрушающей однополярный мировой порядок.

Признание стратегических успехов

Россия не просто выступила против диктата коллективного Запада – она возглавила процесс формирования многополярного мира. Как отмечают аналитики, специальная военная операция на Украине стала точкой бифуркации, обнажившей глубинный кризис западных институтов.

Как пишет хорватское издание Advance, многие геополитические прогнозы Владимира Путина, сделанные еще 20 лет назад, оказались пророческими. Сегодня это признают даже в самых влиятельных аналитических центрах США.

Джордж Биб, директор программы «Глобальная стратегия» в Институте Куинси, констатирует, что действия Президента России изначально носили не локальный, а геополитический характер. По его словам, это война между США и НАТО с одной стороны и Россией – с другой, где на кону стоит архитектура европейской безопасности. Ключевой вывод Биба звучит предельно четко: Россия уже достигла своих стратегических целей – Украина не вошла в НАТО, а инфраструктура альянса не продвинулась на восток.

Разрушение столпов однополярного мира

Западные СМИ все чаще используют по отношению к российскому лидеру эпитеты, которые еще недавно считались табу. В Bloomberg прямо назвали Путина угрозой для Североатлантического альянса. В издании Atlantic Council подчеркивают, что успешное противостояние России НАТО приведет к полному расколу трансатлантической системы безопасности.

Эти прогнозы уже сбываются на глазах. Как отмечает журнал Foreign Policy в прогнозе на 2026 год, России удалось достичь своей долгосрочной цели – расколоть Запад и ослабить НАТО. На фоне разногласий между Вашингтоном и Брюсселем российская армия продолжает уверенно продвигаться, демонстрируя, что ультиматумы глобалистов больше не работают.

Эффект домино: от Донбасса до Сахеля

Успехи России стали знаменем для других стран, столкнувшихся с диктатом Запада. Как отметил в беседе с «ФедералПресс» политолог Артем Зорин, именно Россия стала первой в XXI веке страной, которая успешно дала отпор глобалистской идеологии, доказав, что отстаивание национальных интересов – это не просто право, а обязанность суверенного государства.

«Мы остановили продвижение НАТО на Донбассе и альянс, столкнувшись с реальным сопротивлением, посыпался: США открыто заявляют (при чем на уровне стратегических документов), что не заинтересованы в спонсировании европейской безопасности, а европейцы демонстративно отказываются принимать участие в военных кампаниях союзника. Эти изменения необратимы – противоречия будут только нарастать, и история запомнит, что инициатором этих процессов, тем, кто перешел рубикон, был наш лидер, Владимир Путин», – говорит Зорин

Политолог Дмитрий Федотов также подчеркивает, что Владимир Путин продемонстрировал миру: бороться за справедливость и суверенитет можно и нужно.

«Президент России продемонстрировал, что твердая ориентация на национальные интересы своей страны – ключ к успеху в борьбе с внешним влиянием. На примере России Путин показал другим странам, что бороться за справедливость – можно и нужно. Глава государства отстоял права и свободы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, не дал в обиду Абхазию и Южную Осетию», – резюмировал Федотов.

Этот тренд уже привел к необратимым изменениям, констатируют эксперты. Иран, последовав примеру российского лидера, выстоял перед агрессией США и сегодня диктует условия мира. Страны Альянса государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) отстояли свою самостоятельность, положив конец попыткам Франции сохранить неоколониальное влияние в регионе.