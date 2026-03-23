Начальная стадия процесса. Стали известны подробности о переговорах США и Ирана

Переговоры США и Ирана находятся лишь в "самой начальной стадии обмена сообщениями", их перспективы пока размыты. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, главным посредником выступает Пакистан. На территории страны, которая считается союзником США, нет американских военных баз. Поэтому Иран ранее не атаковал Пакистан, а Исламабад смог укрепить свои позиции в качестве нейтральной стороны по отношению к Ирану и США. Именно в Пакистане может пройти личная встреча представителей США и Ирана, которая может состояться на этой неделе.

FT сообщает, что командующий армией Пакистана Асим Мунир в воскресенье провел беседу с Трампом, а премьер страны Мухаммед Шехбаз Шариф в понедельник переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Кроме того, пакистанские официальные лица провели переговоры с представителями Турции и Египта. В Белом доме не стали комментировать контакты Трампа с пакистанским руководством, указав, что речь идет о "деликатных дипломатических переговорах".

Ранее издание Axios сообщило, что последние дни США и Иран "обменивались сообщениями" при посредничестве Турции, Египта и Пакистана. Кроме того, состоялся телефонный разговор Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Посредничество продолжается и продвигается вперед. Обсуждение касается прекращения войны и разрешения всех нерешенных вопросов. Мы надеемся вскоре получить ответы", - сообщил источник Axios в Белом доме.

В Иране опровергли факт переговоров с США и обвинили Вашингтон в использовании темы мирного урегулирования для влияния на нефтяные рынки. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вашингтон пытался выйти через посредников на Тегеран, однако Иран отказался от переговоров. По его словам, Тегеран "получил сообщения от некоторых дружественных стран относительно просьбы США о проведении переговоров по прекращению войны". Иран ответил предупреждениями о "тяжелых последствиях любого нападения на жизненно важную инфраструктуру". Тегеран также предупредил Вашингтон, что будет "быстро и эффективно" реагировать на нападения.

FT приводит мнения экспертов, которые отмечают, что пока Вашингтон и Тегеран слишком расходятся в своих переговорных позициях и не готовы идти на компромисс.

В интервью Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник заявил, что главные условия Тегерана - признание агрессии против Ирана и выплата компенсации.

По данным израильской газеты "Кан", на столе переговоров находится соглашение из 15 пунктов. Среди них - отказ Ирана от обогащения урана, вывоз уже обогащенного урана с территории Ирана при посредничестве России, заморозка программы разработки баллистических ракет и открытие Ормузского пролива.

Как отмечает Al Jazeera, в последние дни отмечается серьезная дипломатическая активность в регионе, которая включает в себя представителей США, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Пакистана и Египта.

"Цель - открыть дипломатические каналы, заблокированные с начала войны, и выяснить, есть ли какие-либо возможности для деэскалации и прекращения огня, а в конечном итоге и для мирного урегулирования, - отмечает телеканал. - Страны региона считают, что это может быть последний шанс".

При этом Al Jazeera подчеркивает, что "непредсказуемым игроком" может оказаться Израиль. Премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел переговоры с президентом США.