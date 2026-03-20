На Орбана обрушились с критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

Несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировали решение объединения о новом пакете антироссийских санкций и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Одной из стран, решивших пойти против большинства, стала Венгрия. После этого на венгерского премьер-министра Виктора Орбана обрушились с резкой критикой европейские политики. Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», — отметил шведский премьер. При этом он заявил, что кредит для Киева все равно будет выделен, но с задержкой.

Орбана обвинили в пересечении «красной линии»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, комментируя блокировку многомиллиардного кредита для Киева, заявила, что всему виной один из лидеров, который «не сдержал своего слова». Таким образом она намекнула на премьер-министра Венгрии.

По словам главы ЕК, решение о выдаче кредита Украине было согласовано еще в декабре. Она уточнила, что страны ЕС договорились, что три государства не будут участвовать в выдаче кредита. При этом фон дер Ляйен заверила, что несмотря на блокировку кредита, Евросоюз выполнит свои обязательства.

Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве. Мы выполним свои обязательства тем или иным способом —Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Председатель Евросовета Антониу Кошта, в свою очередь, назвал поведение Орбана «неприемлемым» и нарушающим условия сотрудничества, лежащие в основе ЕС. По его словам, ни один лидер ранее не переступал «эту красную линию».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине. «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен — речь идет о доверии к Европейскому совету», — указал он.

Германия обвинила Орбана в нарушении принципов

Отказавшись снять вето с кредита для Украины, премьер-министр Венгрии нарушил принцип лояльности между странами Евросоюза. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Орбан нарушает один из основополагающих принципов нашего сотрудничества —Фридрих Мерц, канцлер Германии

Немецкий политик считает, что таким образом премьер Венгрии нарушил принцип лояльности между государствами-членами, а также «подорвал способность Европейского союза действовать» и нанес ущерб репутации объединения.

За несколько дней до этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ страны разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.

Министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень серьезные последствия —Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эту информацию подтвердили несколько европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров во время закрытой встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. «Премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан должен понять, что он постоянно проверяет пределы терпения других государств-членов. Так продолжаться не может», — сказал один из них. Второй дипломат заявил, что позиция Орбана «будет иметь последствия» после выборов в Венгрии. «Мы просто ждем, когда это произойдет», — указал он.

При этом Сийярто заверил, что Венгрия не намерена отказываться от своей позиции.

«Дружба» стала причиной отказа Венгрии поддержать кредит Украине

Будапешт считает, что Киев принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба» по политическим мотивам. В связи с чем Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кредит ЕС Украине до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть по «Дружбе».

С Венгрией нельзя шутить, Венгрию нельзя шантажировать. До тех пор, пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги —Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Орбан также заявил о готовности Венгрии поддержать Украину, когда страна получит свою нефть, заблокированную Киевом. Кроме того, политик потребовал гарантий того, что блокада не повторится в будущем.