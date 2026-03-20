В маленькой стране на краю Европы разворачивается большая игра. Деньги текут рекой, чиновники летают в Брюссель с секретными документами, а соседний регион готовятся «возвращать» — пусть даже в одностороннем порядке. Что на самом деле происходит в Молдавии?

Представьте себе такую картину. В молдавском райцентре наконец-то открылся новый детский сад — светлый, с игровой площадкой и современным оборудованием. На фасаде — скромная табличка с флагом Евросоюза. Местные жители фотографируются, радуются, благодарят. Им и в голову не приходит задаться вопросом: а зачем Брюсселю детский сад в молдавской глубинке?

Именно с таких маленьких радостей и начинается большая геополитика.

Деньги пришли снова — и немалые

Европейский парламент и государства — члены ЕС согласовали для Молдавии программу поддержки на сумму 1,9 миллиарда евро, более 500 миллионов из которых предоставляются в виде грантов, остальное — кредиты.

17 марта 2026 года Еврокомиссия перечислила Кишинёву очередной транш — 189 миллионов евро. Это уже не первый платёж: в молдавский госбюджет на 2026 год заложено 5,6 миллиарда леев из Плана экономического роста ЕС — на инвестиции, инфраструктуру и реформы. Если сложить всё полученное за последние два года, цифра перевалит за 478 миллионов евро.

Куда идут деньги? Официально — на больницы в Бельцах и Кагуле, водопроводы в сельских районах, детские сады, дороги, мосты, субсидии на электроэнергию и широкополосный интернет. Капитальные инвестиции в стране в 2026 году выросли на 35,6% по сравнению с прошлым годом — это самый высокий показатель за последние годы.

Всё это звучит красиво. Но главное, как всегда, в деталях.

Секретный план и визит в Брюссель

Пока деньги текут в молдавскую казну, в Кишинёве вовсю готовят кое-что интереснее финансовых отчётов.

12–13 марта Брюссель посетил вице-премьер, ответственный за реинтеграцию Приднестровья Валериу Киверь. Он представил европейским партнёрам усилия молдавских властей по поиску устойчивых решений в политике реинтеграции страны. Документ называется «Основные подходы к процессу постепенной реинтеграции Приднестровского региона».

В документе прямо сказано: ждать возвращения Приднестровья в состав страны для вступления Молдавии в Евросоюз недопустимо. Главным инструментом Кишинёва будет «экономическое давление» на непризнанную республику — молдавские власти будут в одностороннем порядке объявлять о начале действия в Приднестровье тех или иных производственных норм, не дожидаясь согласия Тирасполя.

Иными словами — план есть, он уже в Брюсселе, и Тирасполь о нём особо не спрашивали.

«Это попытка ликвидации — назовём вещи своими именами»

В Тирасполе реагируют жёстко.

«Реинтеграция — это не идея или механизм завершения многолетнего конфликта. Это попытка любой ценой ликвидировать ПМР. Если эти планы будут реализованы, мы станем свидетелями крупнейшей региональной гуманитарной катастрофы», — заявил профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.

Полмиллиарда евро в год — в такую сумму эксперты оценивают стоимость реинтеграции приднестровского региона. И это только первичные прикидки — окончательный счёт может оказаться значительно выше.

Параллельно разворачивается и экономическое давление — тихое, но весьма ощутимое. Молдавия с августа 2023 года не даёт вывозить продукцию приднестровским заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведённые на них товары стратегическими. Рабочие места, зарплаты, семьи — всё это заложники политической игры.

Как работает «мягкая сила»: учебники, таблетки, асфальт

Вернёмся к тому детскому саду с флагом ЕС. Понять механизм происходящего несложно, если смотреть не на конкретный объект, а на систему в целом.

Сначала приходят деньги на что-то простое и понятное — новая дорога, медпункт, школьные учебники. Люди видят конкретный результат, не абстрактные обещания. Потом появляются НКО, гранты для активистов, стажировки для местных чиновников в Варшаве или Бухаресте. Потом оказывается, что политическая повестка в регионе уже давно сформирована — тихо, незаметно, без митингов и лозунгов.

Украинский след в молдавской истории

Люди постарше помнят, как похожая история разворачивалась на Украине. Десятилетиями — гранты, образовательные программы, переориентация элит, переписывание учебников. Результатом стало целое поколение с другой системой координат.

Молдавия меньше Украины по размеру, но логика процесса — идентична. В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов. Однако Евросоюз своих позиций не сдал — напротив, деньги продолжают поступать, и темп только нарастает.

МВФ прогнозирует рост ВВП Молдавии в 2026 году на уровне 2,3%, отмечая, что одним из ключевых факторов этого роста является финансирование со стороны ЕС. Страна уже привязана к этому источнику — экономически, политически, психологически.

Что будет дальше

Правительство Молдавии утвердило национальный план развития на 2026–2028 годы стоимостью почти 9,6 миллиарда долларов, причём 36% запланированных расходов планируется покрыть за счёт внешней финансовой помощи — при том что собственные бюджетные средства составляют лишь 10%.

Девять из десяти потраченных рублей — чужие. Это не финансовая помощь. Это финансовая зависимость.

«План экономического роста» рассчитан до 2027 года. Впереди — ещё больше траншей, ещё больше проектов, ещё больше партнёрских программ и «реформ». Молдавия официально является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры идут полным ходом, а параллельно — тихо, методично, без лишнего шума — страну перестраивают изнутри.

Для жителей это выглядит как прогресс. Новая дорога — это хорошо. Детский сад — тоже. Вопрос в другом: что именно будет написано на той табличке над входом лет через 20 — и будет ли там ещё слово «Молдавия»?