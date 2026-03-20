«Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту»

Военно-морской флот (ВМФ) России может сопровождать суда под флагами третьих стран в открытом море вплоть до российских портов с целью их защиты от задержания странами Запада под предлогом якобы принадлежности к теневому флоту Москвы. Такое мнение «Ленте.ру» высказал научный сотрудник Института Европы РАН Иван Скрипка.

Сопровождение судов под флагами третьих стран теоретически возможно, однако требует согласия [капитанов судов] и должно быть выстроено таким образом, чтобы не воспринималось как принуждение или форма контроля. В противном случае возрастает риск обвинений в военизации коммерческого судоходства —Иван Скрипка, научный сотрудник Института Европы РАН

18 марта помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что Россия предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран. Чиновник подчеркнул, что дипломатические и правовые меры далеко не всегда оказываются эффективными в случае преследования российских торговых судов странами Запада.

В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались —Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии

Что на Западе говорят о борьбе с «теневым флотом»?

16 марта верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала государства объединения действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью. Глава евродипломатии похвалила Францию, Бельгию и Швецию за досмотр и задержание танкеров под флагами третьих стран.

Усиление давления на теневой флот России — один из лучших инструментов, которые у нас есть —Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

17 марта эксперты и представители стран Организации Североатлантического договора НАТО приняли участие в обсуждениях в штаб-квартире альянса по вопросу о российском теневом флоте, обменявшись опытом и передовыми методами.

«Суда теневого флота также представляют опасность для морской среды, морского движения и безопасности на море в целом», — заявила в рамках мероприятия заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

Одним из лидеров противостояния теневому флоту России является Великобритания: на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из Прибалтики и Северной Европы дальнейший силовой захват танкеров, которые могут быть связаны с российским теневым флотом. По информации The Times, Великобритания также рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров.

13 марта заместитель министра энергетики Соединенного Королевства Майкл Шанкс заявил, что Лондон не будет смягчать санкции на экспорт российской нефти по примеру США. По словам чиновника, ограничения в отношении российской нефтяной отрасли останутся в силе как минимум до прекращения боевых действий на Украине.

Иван Скрипка назвал ключевым фактором, повлиявшим на действия Москвы, милитаризацию морской торговли в результате действий Запада. Эксперт также указал на риски из-за диверсий против объектов инфраструктуры, активизации разведки НАТО вблизи российских портов, а также уязвимости теневого флота в юридическом и операционном плане. Политолог подчеркнул, что сопровождаемые ВМФ России суда могут столкнуться с проблемами со стороны западных страховых компаний и портового контроля.

Москва исходит из того, что западные страны могут задерживать или досматривать суда, включая танкеры, в результате чего морская логистика становится уязвимым элементом внешней торговли, а сами перевозки — объектом потенциального давления —Иван Скрипка, научный сотрудник Института Европы РАН

Как Москва реагирует на инциденты с торговыми судами?

16 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег от попыток «запереть» российский флот и отметил, что Москва обладает немалым опытом защиты свободы судоходства, в том числе силами военно-морского флота.

Если кто-то исходит из того, что можно дальше проводить «эксперименты», то это может плохо кончиться непосредственно для экспериментаторов —Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России

Как подчеркнул Николай Патрушев, Москва в настоящий момент реализовывает следующие меры по сопровождению судоходства:

усиление контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России; организация поддержки мобильными огневыми группами торговых судов по согласованию с администрацией портов; размещение на судах специальных средств защиты; подготовка мер по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ.

Отдельную реакцию Москвы вызвал инцидент с ударом по российскому газовозу «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты: 4 марта президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на судно и допустил прекращение поставок газа в Европу в ближайшее время. Николай Патрушев, в свою очередь, назвал происшествие «вопиющим случаем» и расценил как международный террористический акт.

Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства —Николай Патрушев, помощник президента России, председатель Морской коллегии

Какие шаги может предпринять Россия?

Как подчеркнул Иван Скрипка, Министерство обороны России и Морская коллегия могут принять военно-политические шаги и выработать практический ответ на действия Запада в конкретных ситуациях. Политолог подчеркнул, что наиболее безопасным вариантом является сопровождение в пределах исключительной экономической зоны, однако фактически ВМФ России может конвоировать корабли и в нейтральных водах при условии, что действия будут направлены исключительно на оборону. Он также добавил, что речь идет прежде всего об обеспечении устойчивости внешней торговли в условиях гибридного давления Запада

По мнению политолога, на практике Москва может одновременно осуществить два варианта действий:

прилегающие к российскому побережью акватории (Балтика, Баренцево море, Арктика): системный характер сопровождения вплоть до захода в порты; отдаленные районы (в частности, Атлантика): конвоирование будет выборочным и привязано к конкретным зонам риска.

Развертывание постоянной системы конвоев в глобальном масштабе ограничено ресурсными возможностями военно-морского флота —Иван Скрипка, научный сотрудник Института Европы РАН

Как решение Москвы повлияет на безопасность судоходства?

По мнению Ивана Скрипки, введение контроля ВМФ России за торговыми судами станет стратегически значимым с точки зрения присутствия в Арктике, поскольку усилит позиции страны в регионе и безопасность Северного морского пути как торгового маршрута. При этом эксперт отметил существенные риски милитаризации на Балтике и возможный рост числа опасных маневров и других инцидентов, связанных с конвоированием торговых судов.

Балтийское море — наиболее чувствительное направление в силу высокой плотности судоходства, географической близости стран НАТО и, как следствие, повышенного риска инцидентов при сближении кораблей —Иван Скрипка, научный сотрудник Института Европы РАН

Эксперт назвал следующие возможные ответные меры Запада на решение Москвы:

мониторинг и разведывательная активность; усиление юридического давления; расширение практики досмотра судов; симметричные меры по сопровождению собственных судов.