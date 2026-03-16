Куда ведут игры Трампа? Президент США может не приехать с визитом в Китай

Запланированный с 31 марта по 2 апреля визит президента США в Китай может не состояться. Официально его не отменили и, как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, страны поддерживают на этот счет связь. Впрочем, в ситуации ближневосточного конфликта разговаривать на высшем уровне не о чем. В то время, как Пекин призывает немедленно прекратить боевые действия в регионе и получает "карт бланш" от Ирана для своих танкеров на прохождение Ормузского пролива, Трамп, напротив, все чаще отказывается назвать даже примерные сроки завершения развязанного им конфликта. И перебрасывает на иранский театр военных действий все новые подразделения - теперь в Пентагоне якобы обсуждают наземную операцию с захватом иранских логистических центров.

По мнению экспертов, об этом свидетельствует переброска более двух тысяч морских пехотинцев с японской Окинавы на Ближний восток. Адресованные Пекину призывы Трампа помочь с деблокадой и обеспечением безопасности в Ормузском проливе вызывают вежливое презрение в Китае, который уж точно не намерен помогать американцам в их ближневосточной авантюре. И если, развязав конфликт с Ираном глава Белого дома, возможно, планировал его победоносно завершить до начала визита в КНР и тем самым расчистить поле для экономического давления на власти Поднебесной, то сегодня козырей у Трампа осталось немного. Судя по сводкам и, главное по тому, как освещают события на Ближнем востоке американские СМИ, конфликт переходит в вялотекущую, повседневную фазу без столь важных для президента США победных реляций. Эта рутина становится зримой угрозой американскому лидерству в мире.

Привыкший доминировать в информационном поле Трамп по-прежнему ищет повод, чтобы взорвать медиапространство. На этот раз президент США объявил, что НАТО ждут плохие перспективы, если альянс не поможет ему в Иране.

"Если не будет ответа или он окажется отрицательным, думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО", - утверждал Трамп.

По его словам, нужна "любая помощь" - точнее эсминцы и тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у Америки. А также "люди, которые смогут нейтрализовать злоумышленников, находящихся вдоль иранского побережья" - тех, кто создает проблемы в Персидском заливе с помощью беспилотников и морских мин.

Логика Белого дома прозрачна - американская администрация вновь рассчитывает "таскать из огня каштаны" чужими руками. После того, как стало понятным, что появление флота США в Ормузском проливе чревато потерями, Трамп не теряет надежды использовать в горячей точке союзников. По сведениям Wall Street Journal на следующей неделе Белый дом рассчитывает объявить о создании коалиции для сопровождения кораблей через Ормузский пролив. Речь идет о защите гражданского флота государств, дружественных США и Израилю. Кто войдет в коалицию, чтобы не потерять расположение американского сюзерена, ясности нет. По словам главы европейского внешнеполитического ведомства Каи Каллас, "в интересах Брюсселя сохранить Ормузский пролив открытым, и Европа обсуждает, что может сделать в этом отношении". Вот только решение об участии в операции против Ирана на стороне США принимает не Каллас.

Кому придется собирать "разбитые черепки" на Ближнем востоке - вопрос не праздный. Страны Старого света подозревают, что Вашингтон затеял нечестную игру в собственных интересах. Включившись в конфликт с Ираном на стороне США, европейцы окажутся в проигрыше - Трамп в любой удобный для него момент объявит о победе над Тегераном, свернет операции и уйдет домой. Бросив союзников по НАТО без прикрытия в регионе один на один с разъяренным Ираном. Этот сценарий выглядит наиболее вероятным - когда Белый дом начинал конфликт он не посчитал нужным даже поставить об этом в известность европейских союзников. Так станет ли Трамп их информировать заранее, когда посчитает нужным завершить войну? Тем более, президент США уже говорит о том, что деблокировать Ормузский пролив - задача тех государств, которым не хватает нефти. Тогда как у Америки с нефтяными запасами все в порядке.

Страны ЕС испытывают страх перед угрозами Трампа в адрес НАТО. Но с не меньшим унынием предвидят последствия для Старого света, если они выступят на стороне Америки, а Исламская республика выживет и сохранит боеспособность. Налицо попытка влиятельных лидеров Евросоюза усидеть на двух стульях - продемонстрировать Трампу решимость и одновременно соблюдать осторожность. Президент Франции направил в ближневосточный регион беспрецедентное количество кораблей и атомный авианосец. Вместе с тем Макрон продолжает диалог с иранскими официальными лицами, добиваясь приемлемых для Европы и собственной страны условий безопасности в Ормузском проливе. Эффекта от подобной стратегии немного - скорее налицо иллюзия дипломатии и имитация военной активности.

Пока ни одна страна-союзник США не подтвердила участия в создаваемой Трампом военно-морской коалиции. Министр иностранных дел Германии объявил, что Берлин не видит участия НАТО в конфликте с Ираном. Посылать корабли на помощь американцам в Ормузский пролив отказалась Австралия и Британия. Что не исключает присоединения отдельных, входящих в североатлантический альянс стран, к американской операции, что называется в частном порядке. Для этого может быть изменен мандат европейской военно-морской операции Aspides в Красном море.

А вот на родине Трампа над планами Белого дома сгущаются тучи. Палата представителей вновь попытается провести резолюцию, которая ограничит военные полномочия президента США. Предыдущее голосование на этот счет завершилось со счетом 212 против 219 в пользу Белого дома. Но с тех пор некоторые конгрессмены якобы поменяли позицию. Тем более, Трамп, не завершив иранский конфликт, начал угрожать войной Кубе. Все больше политиков в США даже среди тех, кто всегда поддерживал президента, считают, что подобные заявления "это слишком". В этом вопросе экс-сторонники Трамп могут объединиться с представителями Демократической партии заявляющими, что главу Белого дома в его военных планах нужно остановить.