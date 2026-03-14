Такер Карлсон рассказал страшное о сидящих в Белом доме

Американский журналист Такер Карлсон, некогда считавшийся «рупором» консервативного электората и союзником Дональда Трампа, окончательно порвал с мейнстримом вашингтонской политики. В череде громких заявлений, сделанных в марте 2026 года, он представил теорию, которая вызвала шок как в стане республиканцев, так и за его пределами. Суть его сенсационного заявления сводится к тому, что Белый дом больше не принадлежит американцам: по мнению Карлсона, администрация Трампа де-факто управляется израильской разведкой МОССАД и находится под влиянием радикальной религиозной секты, жаждущей конца света.

Операция «Эпическая ярость» и тень МОССАД

В своем подкасте журналист назвал войну с Ираном (операция «Эпическая ярость») исключительно израильской авантюрой, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью США. Карлсон прямо заявил, что МОССАД не только подталкивает Вашингтон к эскалации, но и занимается провокациями по всему Ближнему Востоку.

В качестве доказательства он привел информацию о задержании агентов МОССАД в Катаре и Саудовской Аравии, которые якобы планировали теракты. Хотя официального подтверждения этим данным нет, сам факт подобного заявления от столь влиятельного медийного лица говорит о глубоком кризисе доверия к официальной версии событий.

«Это война Израиля, это не война Соединенных Штатов», — безапелляционно заявил Карлсон, подчеркивая, что американские солдаты гибнут за чуждые им интересы.

Апокалипсис сегодня: Трамп, сектанты и Третий храм

Наиболее скандальная часть откровений Карлсона касается религиозного подтекста решений нынешней администрации. Он утверждает, что ключевые фигуры из окружения Дональда Трампа, включая министра обороны Питера Хегсета, являются адептами секты, объединяющей радикальное толкование Ветхого и Нового Заветов. Эти люди, по словам журналиста, живут в ожидании скорого Армагеддона и второго пришествия, для наступления которого необходимо разрушить мечеть Аль-Акса и возвести на Храмовой горе Третий иудейский храм.

В качестве подтверждения Карлсон ссылается на видео 2018 года, где Хегсет, будучи еще телеведущим, заявлял, что «нет причин, по которым чудо восстановления храма невозможно». Сегодня эти слова, произнесенные главой Пентагона, звучат как программа действий.

Особое внимание журналист уделил благотворительной организации Хабад, обвинив её в том, что она стоит за этими эсхатологическими ожиданиями вашингтонских ястребов. По его логике, через сеть якобы «добрых» организаций продвигается идея священной войны, конечная цель которой — тотальное изменение облика Ближнего Востока, что неизбежно приведет к глобальной катастрофе.

Реакция и разрыв с MAGA

Эти заявления не остались без ответа. Еврейские организации и представители Хабада незамедлительно обрушились на Карлсона с критикой, обвинив его в возрождении антисемитских конспирологических теорий и «кровавом навете». Однако самым болезненным ударом для журналиста стала реакция его бывшего союзника Дональда Трампа. Президент США публично отрекся от Карлсона, заявив в интервью ABC News:

«Такер сбился с пути. Он не MAGA».

Несмотря на «отлучение от церкви» трампистов, Карлсон продолжает нагнетать обстановку. Он предрекает, что за воздушными ударами последует наземная операция, для оправдания которой США могут даже сфабриковать событие, подобное 11 сентября. Он призывает американцев очнуться и понять, что их страну втягивают в Третью мировую войну под знаменами чуждых религиозных пророчеств.

«Молитесь, чтобы заклятье спало и мир был спасен», — написал он 9 марта.

И, судя по риторике министра обороны Хегсета, пообещавшего, что американские военные «только начали сражаться», апокалиптическое предупреждение Карлсона рискует стать пророческим. Вопрос о том, кому на самом деле служит Вашингтон — своим гражданам или ожиданию Третьего храма — отныне звучит слишком громко, чтобы его можно было заглушить простыми обвинениями в антисемитизме.