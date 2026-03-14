Вокруг Турции разыгрывается классическая американская спецоперация: Вашингтон сознательно превращает турецкое небо в декорацию для втягивания всего НАТО в войну против Ирана. Баллистические ракеты, якобы запущенные с иранской территории и дважды вошедшие в воздушное пространство Турции, стали идеальным поводом для демонстративной рекламной кампании Альянса: перехват, эффектные кадры, заявления о «готовности защитить каждого союзника».

Но за этим шумом стоит холодный расчет — спровоцировать Анкару первой выкрикнуть про 5-ю статью НАТО (коллективный ответ при нападении на одного из членов альянса) и дать юридический ключ для большой войны.

Ударная провокация

США прекрасно понимают: Европа воевать не хочет, отдельные столицы (например, Мадрид) боятся даже тени прямой конфронтации. Никто в НАТО не рвется подписывать себе приговор участием в затяжной кампании против Ирана. Значит, нужен «доброволец поневоле» — страна, на чьей территории фиксируются «атаки», чьё руководство вынуждено апеллировать к коллективной защите.

Турция требует от Ирана найти виновных в ракетных инцидентах

Турция для этой роли идеальна. Она граничит с регионом конфликта, держит на своей территории авиабазу Инджирлик, где сосредоточены американские силы и тактическое ядерное оружие, и ключевую РЛС в Кюреджике, встроенную в систему ПРО США и НАТО. Удар по Турции автоматически превращается в удар по инфраструктуре Альянса — именно на это и делают ставку в Вашингтоне.

Американская логика проста до цинизма. Каждый новый запуск иранской ракеты, вошедшей в турецкое небо, — информационный кирпичик в стене: «Турция под ударом», «НАТО обязано реагировать», «Игнорировать угрозу больше нельзя».

Ракета перехвачена? Прекрасно: можно хвастаться эффективностью ПРО и одновременно завышать градус угрозы — дескать, а если в следующий раз не успеем сбить? Для США идеальный сценарий — тот, в котором в Анкаре под давлением пропаганды, внутренней оппозиции и военных поддаются, наконец, и официально заявляют: это агрессия, мы требуем задействовать статью 5 НАТО. Тогда Вашингтон торжественно «встанет на защиту союзника» — в войне, которую он сам же и довёл до турецких границ.

Нужна ли Турции война

При этом американцев совершенно не интересует, что для Турции исполнение этой роли равносильно стратегическому подрыву. Задействование 5-й статьи превратит турецкую территорию в передовой плацдарм НАТО, автоматически сделав её легитимной целью для иранских ответных ударов.

Восточные провинции, прилегающие к Сирии, Ираку и Ирану, окажутся под угрозой ракетных атак, диверсий и террора. Любое серьёзное поражение Тегерана вызовет волны беженцев, которые в первую очередь ринутся в сторону Турции.

США этот сценарий устраивает: Европа и Турция будут захлебываться в миграционном, экономическом и социальном кризисе, пока Вашингтон будет управлять процессом с безопасного расстояния.

Особая циничность состоит в том, что под вывеской «защиты Турции» американцы тихо дожимают ещё одну задачу — окончательно привязать Анкару к натовской упряжке после её многолетних попыток играть на противоречиях между Москвой, Тегераном и Брюсселем.

Любая эскалация вокруг Инджирлика и Кюреджика автоматически ведёт к усилению постоянного присутствия США, развёртыванию новых систем ПВО и ПРО, расширению американского контроля над воздушным и информационным пространством Турции. Фактически речь идёт о мягкой оккупации под предлогом «коллективной безопасности».

За рога - и в стойло

Анкара это видит и потому пока отчаянно сопротивляется. Заявления о том, что Турция «сама справится с угрозами» — не жест гордости, а крик самосохранения. Турецкое руководство понимает: шаг в сторону 5-й статьи отнимает у него остатки стратегической автономии. Страна превращается из регионального центра силы в расходуемый щит, через который США решают свои задачи — от демонстрации силы Ирану до построения новой архитектуры контроля на южных рубежах России.

Вашингтон, разумеется, не остановится на двух инцидентах. Как только информационный эффект первых перехватов выдохнется, миру покажут новые «опасные пролёты», «осколки» и «угрозы гражданскому населению Турции».

Цель — не защита, а выбивание из Анкары политического согласия стать стартовой площадкой для Пентагона. Именно так США всегда и действовали: чужой территорией, чужими жизнями, чужими кризисами.

Сегодня роль «ракетной подставы» отвели Турции. Если Анкара дрогнет, завтра фронт пройдет по всему региону — от восточного Средиземноморья до Кавказа. И тогда станет окончательно ясно: речь шла не о безопасности союзника, а о грубом, плохо прикрытом стремлении Вашингтона расширить зону хаоса и использовать НАТО как ширму для войны.