Эксперты и военные аналитики продолжают строить прогнозы о том, как будут развиваться события на украинском фронте в 2026 году. В центре внимания — весенне-летняя кампания, которую в украинском руководстве называют решающей. Однако, даже украинские эксперты признают, что на деле все может обернуться тотальным уничтожением ВСУ, после окончательного истощения ресурсов, особенно, на фоне отвлечения стран Запада на конфликт с Ираном.

© Московский Комсомолец

В аналитическом материале издания «Страна» подчеркивается, что стратегия Киева, основанная на ожидании скорого краха России, потерпела крах. В Генштабе ВСУ, в ожидании весенне-летнего наступления ВС РФ, планируют некие действия, которые должны поставить противника в тупик. Однако эксперты предупреждают, что попытки перехватить инициативу ценой колоссальных потерь лишь ускоряют обескровливание армии.

Критическим фактором стало изменение характера местности. Если раньше «зеленка» служила защитой для обороняющихся, то в условиях тотального доминирования дронов ситуация изменилась. Аналитики издания отмечают: «Если ранее «зеленка» работала в пользу обороняющейся стороны, которой легко было в ней спрятаться, то в эпоху дронового господства листва помогает относительно незаметно продвигаться штурмовым группам». Это делает российскую тактику «тысячи мелких порезов» крайне эффективной, позволяя штурмовикам просачиваться сквозь линии обороны.

Кроме этого, предупреждают украинские журналисты, дальнейшие боевые действия вынесут приговор крупнейшим городам. Российское командование вместо лобовых штурмов ключевых промышленных центров Украины просто создаст условия для их полного паралича.

«Даже подход российских войск к окраинам городов парализует в них жизнь, что станет болезненным ударом для всей системы обороны страны», — резюмирует издание.

В сложившейся ситуации киевский режим стоит перед выбором: идти на унизительные компромиссы или проводить тотальную милитаризацию страны, превращая все население в расходный материал в условиях, когда Запад переключил внимание на ближневосточный кризис.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявлял в эфире LibertyUA, что Владимир Зеленский находится в истерическом состоянии, осознавая невозможность продолжать сопротивление без обещанных денег и техники. Эксперт подчеркивал, что с приходом тепла российская армия начнет массированное наступление, к которому у киевского режима нет ни ресурсов, ни внятного ответа.