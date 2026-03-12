Новый лидер Ирана был ранен в первый день ударов по Тегерану. Что известно о его состоянии?

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день военного конфликта с США и Израилем. Одни источники утверждают, что иранский правитель отделался легкими ранениями, другие — что он получил перелом и даже перенес ампутацию. Сам политик с момента назначения не появлялся на публике и не делал заявлений.

Ранения Хаменеи получил за несколько дней до назначения на высший пост

По данным CNN, Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля. В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель его отца — аятоллы Али Хаменеи. Сообщалось, что он погиб в первые часы военной операции США и Израиля, когда находился при исполнении служебных обязанностей. Позднее стало известно о смерти его супруги. Она скончалась спустя несколько дней после удара из-за полученных ранений. Утверждалось, что в результате атаки погибли и другие члены семьи — дочь, зять, невестка и 14-месячная внучка.

Помимо этого, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций.

Источник телеканала утверждает, что во время этого удара Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и несколько других повреждений. В частности, у нового лидера также диагностировали синяк под левым глазом и небольшие рваные раны на лице.

При этом официального подтверждения этой информации нет. С момента объявления о назначении политик не появлялся на публике, а иранские государственные СМИ используют архивные фотографии и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В Израиле утверждали, что иранскому лидеру ампутировали ногу

Кроме того, передает CNN, в интернете активно распространяется фотография, на которой якобы изображен Моджтаба Хаменеи на больничной койке. Ее публикуют радикальные шиитские аккаунты.

Подлинность снимка официально не подтверждена. По данным телеканала, на фотографии лидер может быть запечатлен с травмами руки и ноги. При этом некоторые израильские СМИ утверждали, что Хаменеи якобы ампутировали ногу. Однако никаких доказательств этих заявлений пока не приводилось.

В семье президента Ирана заявили, что верховный лидер жив и здоров

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника передает, что политик действительно получил ранения во время атак, однако они не являются серьезными.

Моджтаба Хаменеи получил легкие ранения, но продолжает работать — источник Reuters

На фоне распространяющихся слухов сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсуф прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он заявил, что новый верховный лидер жив и находится в безопасности.

«Я услышал новость о том, что Моджтаба Хаменеи был ранен. Я навел справки у некоторых друзей со связями. Они сказали мне, что, слава богу, он жив и здоров», — написал Юсуф Пезешкиан.

Ранее Трамп допустил поддержку убийства Моджтабы Хаменеи

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль может провести операцию по устранению нового верховного лидера Ирана. По данным издания, президент США Дональд Трамп может поддержать такой шаг, если Тегеран не согласится выполнить требования Вашингтона, включая прекращение ядерной программы.

Сам Трамп ранее резко раскритиковал назначение Моджтабы Хаменеи. В интервью NBC он заявил, что выбор такого лидера является большой ошибкой. До этого он отмечал, что не хотел бы видеть во главе Ирана лидера, похожего на Али Хаменеи.

Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в процессе выбора —Дональд Трамп, президент США

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон пока не планирует наземную военную операцию в Иране. «Мы еще очень далеки от этого [решения]», — цитирует его The New York Post.