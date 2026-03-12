«Шторм шедоу» по Брянску: почему британские ракеты применили именно сейчас

Вечером 10 марта Брянск подвергся жестокой ракетной атаке. По данным региональных властей, по городу были выпущены крылатые ракеты Storm Shadow - один из наиболее дальнобойных видов вооружений, переданных Киеву западными странами. Часть целей была перехвачена средствами ПВО. Однако несколько ракет достигли целей.

© Московский комсомолец

Погибли шесть человек, почти четыре десятка получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Повреждения получили жилые дома, здания, гражданские автомобили, инфраструктура.

Политолог Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, считает, что факт применения Storm Shadow по Брянску можно рассматривать как новый этап эскалации.

Обстоятельства удара привлекли внимание аналитиков. Ряд СМИ и экспертов обращают внимание на совпадение по времени. С учетом сроков подготовки операции и самого удара атака произошла практически сразу после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Этот временной фактор уже обсуждается в экспертной среде как возможный политический сигнал.

Применение именно Storm Shadow также стало предметом обсуждения. Эти ракеты относятся к высокоточному дальнобойному вооружению. Storm Shadow разработана европейским концерном MBDA. Основными заказчиками системы выступили Великобритания и Франция. Ракета запускается с самолета и предназначена для поражения защищенных целей на значительном расстоянии. По данным открытых источников, на Украине такие ракеты запускаются с модернизированных самолетов Су-24. Эти самолеты были адаптированы для применения западных крылатых ракет.

Storm Shadow относится к дорогому и технологически сложному вооружению. Стоимость одной ракеты оценивается в несколько миллионов долларов. Производство ограничено, поэтому в распоряжении украинской стороны их немного. Именно этим объясняется редкость их применения.

Еще один важный момент связан с наведением и происхождением этих ракет. Боевое применение такого вооружения, как Storm Shadow, требует согласования со страной-поставщиком. Это означает, что каждый подобный эпизод имеет и политическое значение.

- Наверное, это первый случай, когда Storm Shadow применили по региону, принадлежность которого Российской Федерации Западом не оспаривается, - говорит политолог Олег Иванов. - Ранее такие ракеты использовались по Крыму, по Луганску и другим так называемым новым территориям, которые Запад не признает российскими. Это безусловная эскалация конфликта, - говорит эксперт.

По его словам, момент удара также выглядит показательным.

- Это действительно политический сигнал. На мой взгляд, основная цель удара связана с попыткой повлиять на переговорный процесс. Сейчас обсуждается возможность новых переговоров, в том числе на площадке в Стамбуле. Подобные террористические атаки могут быть направлены на повышение напряженности вокруг этих контактов, - отмечает политолог. - Насчет того, что могла использоваться схема перегрузки ПВО, вполне возможно. Такая практика давно применяется в современных конфликтах. Сначала запускается большое количество беспилотников, которые создают нагрузку на систему противовоздушной обороны. Затем может следовать удар более точным ракетным вооружением.

По словам Иванова, подобные комбинированные схемы применяются многими странами.

- Это достаточно стандартная модель. Сначала используются беспилотники. Затем применяется более сложное вооружение. Такие схемы используют разные стороны конфликтов», - поясняет эксперт.

По его словам, логика конфликта предполагает дальнейшее развитие ситуации.

- В конфликтологии существует простой принцип. Если одна сторона повышает уровень эскалации, другая сторона отвечает своим повышением. Поэтому ответ на подобные действия практически неизбежен, - отмечает он. - Ответные действия требуют подготовки. Нужно время для анализа ситуации и выбора формы реакции. Поэтому такие шаги могут последовать не сразу, но ответ в любом случае будет.