Позор сильнее страха? Почему мобилизованные в ВСУ не спешат сдаваться

По некоторым сведениям, в российский плен попало от 18 до 20 тысяч украинских военнослужащих. Цифра внушительная – это порядка 4-5 бригад ВСУ. И далеко не все из них добровольно подняли руки и сдались российским бойцам. Большей частью в плен украинцы сдаются только в тех ситуациях, когда нет иного выхода, под страхом неминуемой смерти.

Парадокс – насильно мобилизованные или, как говорят на самой Украине, бусифицированные, попавшие в лапы ТЦК, не спешат на фронте сложить оружие. Есть и такие, кто сражается, как говорится, до последнего патрона. Известны случаи, когда солдаты ВСУ на предложение сложить оружие, кричали в ответ: «Русские не сдаются!».

При этом, попав плен, украинские военнослужащие становятся «белыми и пушистыми». И не стреляли, и поварами служили, практически все утверждают, что были насильно мобилизованными и воевать не хотели. Службу в ВСУ проклинают, говорят о больших потерях, нехватке личного состава, отсутствии еды и боеприпасов, издевательствах и поборах со стороны офицеров. Однако и при таком пышном «букете», в плен сдаваться не спешат.

– Первопричина такого поведения – в первую очередь страх, – рассказал «СП» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин.

– Во-первых, их идеологически обрабатывают психологи, рассказывая о страхах российского плена, в котором непременно убьют. Во-вторых, украинские солдаты боятся своих заградотрядов, которые повсеместно стоят за спиной и бьют по пытающимся сдаться ударными дронами. Есть и страх попасть под обмен, вернуться домой, где опять отправят на войну искупать вину кровью. При этом лишат практически всех выплат, льгот, пенсии.

Есть в рядах ВСУ и «идейные», причем не только в националистических батальонах, но и в обычных подразделениях. Достаточно посмотреть на их татуировки с фашисткой и бандеровской символикой. Таких нациков с детства прокачивали соответствующей идеологией, они считают российскую армию враждебной, готовы расстреливать наших бойцов, которые попали в плен. Поэтому верят, что с ними поступят точно также.

– Сам по себе плен для любого солдата явление позорное, проявление слабости и сломленного боевого духа, – рассказал «СП» военный эксперт Борис Джерелиевский, который проходил срочную службу в составе танкового экипажа в Афганистане.

– У нас были, у каждого, так называемые гранаты-«неразлучницы», чтобы подорвать себя, но не попасть в плен. Но сейчас в ходе СВО ситуация несколько иная и пленным украинским солдатам гарантируется жизнь, а не пытки и издевательства. И они об этом знают, поэтому многие все-таки предпочитают сдаваться.

Такой плен для украинских солдат, которые являются хорошими воинами, нисколько не является позорным. Проиграл – признай поражение. Тем более, что и, так скажем, «принимающая сторона» в лице российских военнослужащей крайней ненависти к пленным не питает, а с откровенными военными преступниками разберется контрразведка.

Есть и такой нюанс – украинские военнопленные, это, по сути, спасенные мужики. Им ещё и народное хозяйство поднимать, коров пасти или на заводах работать, детей растить и страну поднимать. Надеюсь, что даже в плену им смогут дать правильную, а не фашистскую ориентацию.

«Наш» предатель

В украинском плену оказались и российские военнослужащие, причем оказались среди них и те, кто сделал это добровольно. Вернувшийся в Башкирию по обмену военнопленными уроженец села Кармаскалы Радик Богданов отправился не в родной дом, а в камеру предварительного заключения. В МВД республики в его отношении было заведено уголовное дело – по версии следствия он после сдачи в плен успел послужить в ВСУ.

Собственно, и сам подозреваемый в измене родине признал свою вину – улик против него по этому факту оказалось достаточно. Участие в вооруженных формированиях на территории иностранного государства, противоречащих интересам Российской Федерации потянули на статью 208 часть 3 УК РФ, предусматривающих лишение свободы от 12 до 20 лет.

Радик Богданов, будучи российским военнослужащим, добровольно сдался в плен солдатам украинского добровольческого батальона «Скала», которые воевали в ДНР и Запорожской области против армии РФ. После прохождения медицинской, боевой и взрывотехнической подготовки Радик вступил в ряды этого батальона. Стрелял ли предатель в своих бывших товарищей, не сообщается, но участие в боевых действиях он принимал.

А «рассекретил» Радика один из украинских Telegram-каналов, который опубликовал информацию, что военнопленный Радик Богданов, служивший в российском подразделении «Шторм Z» перешел на сторону ВСУ. Фото прилагалось. В общем, опознать перебежчика не составило особого труда, когда он вернулся в Россию.

Нужно отметить, что роты «Шторм» и «Шторм Z» сформированы из волонтеров и в их рядах присутствуют бойцы, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России за совершенные преступления.

Радик Богданов, которому 52 года, был судим неоднократно. В его «послужном списке» и умышленное причинение вреда здоровья, повлекшее смерть, и незаконное проникновение в жилище, и банальное воровство бытовой техники. Отмечается, что он по месту жительства характеризовался отрицательно и злоупотреблял алкоголем. При этом всякий раз обещал исправиться и изменить свое положение. Ему поверили и даже взяли на службу в волонтерское подразделение.

Предатель в душе, он оказался и предателем на фронте. А в списки по обмену пленными, скорее всего, попал по «рекомендации» СБУ, но был раскрыт и оказался в привычной для него тюрьме, только уже не в статусе уголовника, а изменника Родины.