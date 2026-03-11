«Тихие убийцы» меняют баланс сил. Подводные «драконы» Ирана, о которых не знал Трамп

Иран продолжает укреплять свои позиции в зоне Персидского залива, делая ставку не только на большие корабли, но и на технологии будущего. Речь идет о новейшем беспилотном подводном аппарате, который уже называют «тихим убийцей» судоходства. Подробности – в нашей статье.

© runews24.ru

Подводный «дракон» на литиевой батарее

Иранские инженеры, известные своей способностью создавать эффективное оружие в условиях санкций, представили аппарат с грозным именем «Аждар» (в переводе с фарси - «Дракон»). Внешне это торпедообразное устройство, но его начинка гораздо сложнее обычного боеприпаса. Сердце дрона - литиевые аккумуляторы, которые позволяют ему двигаться практически бесшумно.

Для сравнения: обычная дизельная подводная лодка шумит винтами и работой двигателя. Электрический «Аждар» скользит в толще воды, как рыба. Его трудно засечь гидроакустическими станциями кораблей. Это делает дрон крайне неприятным сюрпризом для экипажей танкеров и боевых судов, которые привыкли полагаться на приборы.

Технические характеристики, которые обсуждают военные эксперты, внушают уважение. На малом ходу аппарат может «висеть» в воде до четырех суток, присматриваясь к происходящему на поверхности.

Если потребуется атака, «Аждар» разгоняется до 25 узлов - это скорость гоночного катера. Запас хода превышает 600 километров. Этого достаточно, чтобы перекрыть все «бутылочное горлышко» Ормузского пролива, где ширина судоходных путей не превышает трех километров.

«Для беспилотного подводного аппарата такого класса это вполне серьёзные показатели, особенно если учитывать его потенциальное применение в узких морских проливах», - отмечают эксперты специализированного телеграм-канала «Военная хроника».

Умное оружие для слабого флота

Зачем Ирану такие разработки? Ответ кроется в географии и политике. Весь залив - это водная артерия с интенсивным движением. Крупные корабли здесь - отличные мишени. Американские авианосцы или эсминцы защищены мощными системами ПВО, но против подводного диверсанта они уязвимы.

Структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые, как полагают эксперты, курируют проект «Аждар», делают ставку на асимметричный ответ. Вместо того чтобы строить гигантские авианосцы, которые Тегеран не потянет экономически, проще создать рой маленьких, дешевых и смертоносных дронов.

«Аждар» интересен еще и тем, что он не требует сложного обслуживания. Его можно запустить с берега, с небольшого катера или даже с гражданского судна. В условиях пролива, где всегда полно транспорта, замаскировать пусковую платформу несложно. А учитывая тихий ход, подобраться к цели на расстояние удара такой дрон может незаметно.

Угроза, которую нельзя игнорировать

Для чего именно Иран готовит эти аппараты? Официально речь идет об обороне. Но если посмотреть на карту, становится ясно: Ормузский пролив - главная артерия, по которой танкеры везут нефть из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и самого Ирана. Любая блокада или даже угроза нападения здесь мгновенно взвинчивает цены на топливо во всем мире.

Вероятно, реальную угрозу для судоходства будут представлять не старые иранские фрегаты, а именно такие «Аждары». Представьте: огромный танкер под флагом какой-нибудь европейской страны идет полным ходом. Под водой к нему крадется аппарат длиной в несколько метров, который нельзя увидеть радаром.

В боевой части может быть полтонны взрывчатки. Остановить его почти нечем - корабельные торпеды не предназначены для охоты на такие мелкие и маневренные цели.

В регионе и так напряженная обстановка. Появление серийных подводных дронов может сделать ее взрывоопасной. Любой военный инцидент в проливе - это риск глобального кризиса. Поэтому за разработками Тегерана сейчас пристально следят в штабах НАТО и, конечно, в России, которая также поддерживает диалог с Ираном по вопросам безопасности.

Может показаться, что история про подводные дроны далека от обычной жизни человека старше 45 лет, который живет, скажем, в Воронеже или Подмосковье. Но это не совсем так. От стабильности в Ормузском проливе зависит стоимость бензина на заправках и, в конечном счете, цены на продукты и товары. Кроме того, это вопрос военного баланса.

Россия и Иран часто выступают как партнеры в вопросах неприятия диктата Запада. Появление у союзника таких «асимметричных» козырей, как подводный «Аждар», отвлекает внимание и силы вероятного противника от наших границ.

Пока американские адмиралы думают, как защитить свои корабли от иранских дронов, у них остается меньше ресурсов для давления на нас. В общем, технологии не стоят на месте. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью.

Иранский «Дракон» - яркий пример того, как с умом и небольшими средствами можно создать оружие, способное противостоять суперсовременным флотам.