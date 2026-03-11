"Самолет набили как маршрутку": как вывозят россиян с Ближнего Востока

Из стран охваченного военным конфликтом Ближнего Востока возвращаются наши соотечественники. Вывозные рейсы организует Минтранс. Вылета в Россию ждут около семи тысяч человек. Сегодня самолёт из Дубая приземлился в Новосибирске, а новый рейс из столицы Катара накануне вечером - в аэропорту "Шереметьево". На родину прибыли туристы и юные спортсмены.

Уставшие, измотанные ожиданием, но безгранично счастливые. Пассажиры рейса Доха-Москва наконец-то на родной земле. В зоне прилета аэропорта Шереметьево их встречали близкие с роскошными букетами и воздушными шарами. Разлука, пусть и не слишком долгая, но все равно далась тяжело. А потому объятия такие искренние и теплые.

Отпуск для Юлии и ее дочки был слишком утомительным. Катар решили посетить во время школьных каникул. Улетали всего на семь дней, а вернулись в итоге через полмесяца. Поездка для мамы с несовершеннолетним ребенком, конечно, стала непростым испытанием.

И коридор все-таки действительно нашли. Вывозные рейсы из Катара в Москву запустили 9 марта. Время полета изменилось. Вместо шести часов - восемь. Самолет делает приличный крюк, облетает зону боевых действий. За два дня удалость доставить домой больше шестисот наших соотечественников. О вылете пассажиров предупредили заранее, практически за день. Но многие туристы к тому моменту уже буквально сидели на чемоданах. В любую минуту готовы были выехать в аэропорт.

Радик Умяров, спортивный директор футбольной академии "ПСЖ - Россия", был в Катаре на сборах с детьми. Это семьдесят человек в возрасте от трех до пятнадцати лет. Вчера удалось отправить домой вместе с тренерами только 18 подопечных.

"Самолет набили как маршрутку. И нам просто не хватило места. Но сегодня все было хорошо, мы уже с отличным настроением, с четким пониманием, что мы возвращаемся преодолели эти препятствия", - рассказал Радик Умяров.

На связи с нашими людьми в круглосуточном режиме были турагенты и дипломатические представители. Оперативно решали все проблемы. Власти Катара продлили бесплатное проживание и питание тем, кто не мог вылететь домой.

Сейчас большая часть наших туристов уже вернулась в Россию. Но по-прежнему самое сложное положение у тех, кто решил отдохнуть в третьих странах. Это Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланка. Люди специально брали билеты подешевле с пересадками на Ближнем Востоке. Такие рейсы сейчас, как правило, переносятся на неопределенный срок. Есть вариант купить билеты на прямой рейс, но это уже слишком дорого.

"В одну сторону из Таиланда в Россию даже на дополнительных рейсах, которые сейчас открыты в продажах, начинаются от 150-250 тысяч рублей за билет эконом-класса. Организованные туристы находятся на связи с туроператорами, турагентами, поэтому их вопросы решаются намного оперативнее", - отметил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Гораздо сложнее ситуация с самостоятельными туристами. Они вынуждены оплачивать дополнительное проживание в гостиницах за свой счет. Впрочем, Россия делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть туристов домой.