«Удар по ребяткам из Европы». Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

Венгрия конфисковала автомобили украинских инкассаторов с деньгами европейских подельников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям», — указал он, не называя конкретные фамилии.

При этом журналист отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан нанес точечный и болезненный удар «по ребяткам из Европы».

В Брюсселе знают, чьи это деньги. И поэтому сейчас будут делать все что угодно для того, чтобы скандал просто не разгорелся. Анатолий Шарий блогер

Инцидент произошел 6 марта. В Венгрии задержали семерых граждан Украины, которые на двух фургонах везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Выяснилось, что среди задержанных присутствует бывший генерал украинских спецслужб. Позднее инкассаторы были отпущены и вернулись на Украину.

В Венгрии ищут владельцев конфискованных денег

Украинский Ощадбанк рассказал, что арестованные золото и наличная валюта провозились по стандартному маршруту инкассации.

«Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов», — объяснил неназванный представитель финансовой организации.

Однако Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег, только когда выяснит их происхождение. До этого, добавил он, ценности спокойно полежат в Венгрии.

Стало известно, почему украинцы везли золото через Венгрию

Позднее политик Киев в финансировании венгерской оппозиции. На предвыборном митинге он заявил, что в республике «из ничего создана и выросла проукраинская партия, требующая больших затрат».

«Мы не знаем, вывозились ли куда-то эти деньги или привозились сюда. Правда в том, что мы просто хотим знать, что украинцы делают с этой огромной суммой в Венгрии. Происходящее кажется мне подозрительным», — сообщил Орбан.

Скандал с деньгами стал продолжением обострения отношений Киева и Будапешта

За день до инцидента президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке из-за отказа разблокировать пакет помощи ЕС в размере 90 миллиардов Евро. Венгерский премьер заявил в ответ, что не позволит нападок в адрес своей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто увидел в заявлении Зеленского доказательство отсутствия культуры.

«Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — задался он вопросом, намекая на старый сценический номер Зеленского, когда тот якобы играл на музыкальном инструменте половым органом.

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил власти соседней республики в государственном бандитизме. Он назвал действия Будапешта шантажом и частью предвыборной кампании. Дипломат заявил, что все причастные к аресту лица понесут ответственность, а Киев оставляет за собой право принять против Будапешта ответные шаги, включая санкции и другие ограничительные меры.