"Надо отстреливать": почему Артемий Лебедев оказался на грани "отмены"

Пользователей Сети возмутили комментарии дизайнера Артемия Лебедева о скандале с бездомной собакой в пиццерии "Додо" в Челябинске. Чем оказалась недовольна общественность, расскажет Москва 24.

"Нормальный же ты дядька был"

Массовый хейт обрушился на дизайнера, предпринимателя и блогера Артемия Лебедева после того, как он выразил мнение по поводу скандала вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске. Там управляющая уволила курьера после того, как он укрыл бездомную собаку фирменным пледом. Вскоре ситуация стала широко обсуждаться в СМИ: многие пользователи Сети выразили сочувствие экс-сотруднику, а также потребовали наказать его руководителя.

Лебедев в своих соцсетях прокомментировал скандал. По его мнению, "какая-то старая собака сумасшедшая приходила спать на задний вход "Додо Пиццы" и лежала там с видом абсолютного бомжа", а ситуация сама по себе "непристойная": у заведения общепита не должно лежать бездомное животное.

"Наверное, санитарные нормы это прописывают. И вряд ли те люди, которые приходят пожрать пиццу, хотели бы, чтобы тот, кто им эту пиццу выдает, только что гладил какую-то вонючую больную собаку", – заявил Лебедев.

В качестве альтернативы блогер предположил, что курьер мог бы накрыть животное своим пледом, а не "собственностью компании". Хотя пес бы справился на морозе сам, потому что у него "толстая шерсть".

Лебедев также подчеркнул, что в России надо ввести законы, которые бы обязали хозяев питомцев нести за них ответственность, как за детей. Это поможет решить проблему бездомных зверей.

А если животное на улице само существует и сбилось в стаю, то его надо отстреливать, потому что так контролируется популяция. Дикие собаки не должны бегать на улице.

По мнению Лебедева, большинство в принципе не волнует судьба бездомных животных, которые находятся, например, во дворах, но как только подобная ситуация попадает в новости, всем сразу становится их жаль.

Однако не все разделили точку зрения Артемия, хотя кто-то в комментариях и отметил, что бродячие собаки могут представлять опасность.

"А теперь отмена Лебедева, погнали", "видимо, ни разу вот такая милая собака не нападала на их ребенка или на них самих", "речь не о санитарных нормах, а о милосердии", "отменяем Лебедева и его дизайн", "если бы все так думали, мир бы уже перестал существовать", "нормальный же ты дядька был", "разочаровал", "как можно так мыслить? Это бесчеловечно", "вы пропагандируете жестокое обращение с животными", – высказались комментаторы.

"Не пошли на поводу настроений"

Скандал вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске разгорелся в конце февраля. В Сети появилась информация, что управляющая уволила курьера, который укрыл бездомную собаку пледом компании, а также скрин ее сообщения, адресованного сотрудникам.

"Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой!" – гласил текст.

Сотрудник, потерявший работу, рассказал журналистам, что пес по кличке Додобоня около 1,5 года жил у заведения и якобы посетители благосклонно реагировали на дворнягу, а работники помогали ей пережить холода. Однако с приходом новой управляющей персоналу запретили заботиться о животном.

Ситуация вызвала резонанс в Сети, поэтому вмешалось руководство компании. В официальных аккаунтах пиццерии появилось сообщение, что курьер был уволен не из-за "заботы о животных". Также руководство обязалось пристроить бездомного пса в приют и следить за его судьбой.

В свою очередь, основатель сети пиццерий Федор Овчинников в разговоре с Москвой 24 призвал прекратить травлю управляющей в Сети. Также предприниматель заявил, что пиццерии планируется сделать pet-friendly – местом, куда можно приходить с домашними питомцами.

Позже бизнесмен написал в соцсетях, что компания "не пошла на поводу настроений и не уволила управляющую пиццерией, чтобы погасить негатив в интернете".

Во-первых, все могут ошибаться. Во-вторых, мы не ищем "козлов отпущения" и считаем необходимым защитить человека от травли и сделать системные выводы. Важно! Управляющая пиццерией не является ничьей родственницей. Это молодая мама, от доходов которой зависит благополучие ее семьи.

Овчинников также еще раз публично извинился перед уволенным курьером за рабочую коммуникацию, которая, по словам Федора, была неподобающей.

Однако в тот же день в официальном телеграм-канале компании появилось сообщение от лица лидера "Додо Пиццы" в России и Центральной Азии Гоши Зосидзе. Он уточнил, что управляющая все же приняла решение покинуть компанию, но еще раз подчеркнул, что случившееся – в большей степени ответственность компании, нежели сотрудницы.