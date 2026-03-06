"Я не знаю, каким оружием будут воевать в Третью мировую войну, но в Четвертой будут использовать палки и камни," — эту фразу Альберта Эйнштейна знают многие. В современных реалиях вопросов об арсенале нового глобального конфликта ни у кого не возникает.

Страх взаимного уничтожения

Президент России Владимир Путин еще в 2018 году подчеркивал, что Третья мировая война как ядерный конфликт станет концом цивилизации. Прежде ситуацию, по выражению политика, несколько стабилизировал "страх взаимного уничтожения", удерживавший ведущие мировые державы от резких движений. Однако теперь система стратегического паритета рушится на глазах.

В феврале 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Несмотря на предложение Москвы продолжить соблюдение прежних ограничений, Вашингтон не спешит соглашаться, выдвигая новые требования. По выражению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Соединенные Штаты предлагают "некую новую архитектуру, в основе которой будет лежать эфемерный многосторонний документ", однако "ни о какой многосторонности говорить не приходится".

Ядерное оружие — Киеву?

Подливают масла в огонь две другие ядерные державы — Франция и Великобритания. Российская Служба внешней разведки рассказала о планах французских и британских властей снабдить ядерным оружием киевский режим, не оправдавший надежд недружественного Запада в нанесении России стратегического поражения. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свойственной ему резкой манере предупредил, что в таком случае наша страна стесняться не станет и задействует свои ядерные мощности не только против Украины, но и для ударов по западным подпевалам киевского режима.

На этом фоне Германия, заговорившая было о ядерном сотрудничестве с Францией, резко сменила риторику и заверила, что не претендует на обладание ядерным оружием — речь якобы шла исключительно о стратегических консультациях. Россию при этом обвинили в том, что "мы слишком нагнетаем", рассказал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

В Кремле заявили, что рассчитывают на здравомыслие европейцев — давать националистическому режиму ядерную бомбу было бы непростительно глупо. Но и без западных спонсоров Киев может обзавестись оружием массового поражения. Российский МИД напоминал, что у Украины еще с советских времен сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений.

Кто спасет мир

Впрочем, беда может прийти совсем с другой стороны. Угроза ядерного конфликта кажется еще более неизбежной в свете военных операций США и Израиля против Ирана "Эпическая ярость" и "Рев мести льва". Как отметил военный обозреватель Виктор Баранец, в ближневосточном регионе формируются "очень многие задатки мировой ядерной войны", поскольку задействованы "одно "пороговое" и два ядерных государства".

Россия пытается снизить градус напряженности и в этом конфликте. Есть идея проведения саммита "ядерной пятерки" — собрать представителей пяти официальных обладателей ядерного оружия (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не раз предлагала такую встречу: "Разговор, что называется, назрел и перезрел". Но пока до конкретных договоренностей дело не дошло.

Часики тикают

Часики, между тем, тикают. "Часы Судного дня" показывают всего 85 секунд до ядерной полуночи — ближе, чем когда-либо. Авторы проекта разводят руками: человечество до сих пор не добилось существенного прогресса в устранении угроз собственному существованию.

Цинично и прагматично об управлении ядерными рисками высказался в свое время лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик отмечал: "Если будут в пепле ядерном лежать все штаты США, у нас пол-России будет гореть в этом аду — кто же выиграет? Немцы? Китайцы? Японцы? Зачем нам это надо? Пусть выиграют русские и американцы!"

Резюмировал Жириновский, эксцентричные высказывания которого неожиданно превратились в точные геополитические прогнозы, бесспорной истиной: "Мы не должны доводить до горячей фазы".