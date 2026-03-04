Прогнозы о скором крахе военной кампании США против Ирана являются преждевременными, так как затяжной конфликт на Ближнем Востоке и глобальная дестабилизация полностью отвечают стратегическим интересам Дональда Трампа.

Соединенные Штаты подготовились к долгосрочному противостоянию, рассчитывая переложить основные потери на региональных союзников и извлечь максимальную экономическую выгоду.Об этом говорится в аналитическом материале украинского издания «Страна».

В статье подчеркиваеся, что затягивание боевых действий и неизбежный рост цен на энергоносители наносят удар по экономикам конкурентов Вашингтона — Китаю и Евросоюзу, одновременно провоцируя масштабный отток финансов из стран Персидского залива.

«Длительная война в Персидском заливе хорошо вписывается в концепцию нового миропорядка Трампа. Америка должна смотреться намного лучше, чем все остальные регионы мира. Пусть там будет хаос и война — тем больше денег прибежит в испуге в США как в тихую гавань», — подчеркивают аналитики.

Единственной критической угрозой для американской администрации в этой ситуации остаются возможные потери среди собственных военных. Осознавая этот риск, Пентагон отводит флот от иранских берегов и активно делегирует ведение боевых действий Израилю, курдским формированиям и другим странам региона. По мнению экспертов, если Вашингтону удастся выдержать линию дистанционного конфликта и не допустить роста цен на топливо внутри страны, американские власти смогут продолжать кампанию еще долго.

Журналисты резюмируют, что заставить США изменить эту стратегию сможет лишь прямой ущерб самим Соединенным Штатам: «Остановить процесс, побудив Трампа как можно быстрее завершить войну, не достигнув "целей военной операции", можно только в одном случае — если будут нанесены крупный урон американским войскам и объектам».