«Откаты» с уборки снега: за что задержали главу Серебряных Прудов и его замов

Главу подмосковного поселка Серебряные Пруды Олега Павлихина и трех его заместителей задержали по подозрению в получении взяток. Они могли «продавать» контракты на уборку снега и благоустройство территории. Также под следствие попали несколько местных бизнесменов. Чем известен Павлихин и в чем конкретно его подозревают — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Обыски в администрации Серебряных Прудов

О задержании главы подмосковного муниципального округа Серебряные Пруды Олега Павлихина стало известно в среду, 4 марта. В тот день в местной администрации прошли обыски. Вместе с градоначальником на допрос увезли трех его заместителей, главу «Центра торгов» Александра Ефремова и еще двух бизнесменов.

— В Московской области глава муниципального округа Серебряные Пруды, трое его заместителей и еще трое соучастников подозреваются в коррупционных преступлениях, — сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

Отмечается, что в числе задержанных есть первый заместитель Павлихина. Эту должность занимает Виталий Федонин, указано на сайте администрации Серебряных Прудов.

В отношении чиновников возбудили уголовное дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере, а в отношении бизнесменов — о даче взяток. В здании администрации продолжают работать следователи, они изымают документы и компьютеры, допрашивают коллег фигурантов.

В чем обвиняют чиновников

Павлихина и его заместителей подозревают в получении нескольких взяток. По версии следствия, первый «откат» на пять миллионов рублей они получили в период с 2024 по 2025 год от главы «Центра торгов». Взамен чиновники отдали дочерним компаниям этого предприятия семь контрактов на уборку снега и мусора на территории Серебряных Прудов.

— Денежные средства передавались за заключение муниципальных контрактов на выгодных условиях, беспрепятственную приемку работ без их надлежащего исполнения, ускорение оплаты и общее покровительство, — рассказали в прокуратуре Московской области.

В общей сумме на реализацию этих контрактов из муниципального бюджета выделили 30 миллионов рублей.

От другого предпринимателя чиновники могли получить еще 850 тысяч рублей. Ему они продали контракт на благоустройство территории муниципального округа. Заработанные деньги Павлихин и его заместители потратили по своему усмотрению, считают следователи.

Чем известен Олег Павлихин

Олег Павлихин родился в 1971 году в Серебряно-Прудском районе. В одном из интервью чиновник рассказывал, что уже в восьмом классе работал в колхозе, а в девятом стал помощником комбайнера. О его образовании ничего не известно.

В 90-е годы Павлихин работал учителем физики и математики в дмитриевской средней школе, затем стал заместителем директора в этом учреждении. С 2001 по 2008 год работал в компании «Лукойл-Центрнефтепродукт».

В 2008 году Павлихина назначили заместителем главы администрации Серебряных Прудов, через год он перешел на пост главы сельского поселения Успенское (Московская область). С 2013 года чиновник замещал главу Серебряно-Прудского муниципального района, а в 2015-м стал его первым заместителем.

В 2016 году Павлихин возглавил Серебряно-Прудский муниципальный район. В 2021-м его переизбрали на этой должности. Еще Павлихин был секретарем отделения партии «Единая Россия» в Серебряных Прудах.

В последний раз информация о доходах Олега Павлихина публиковалась в открытом доступе в 2021 году. Тогда он за год заработал 1,5 миллиона рублей, его жена принесла в семью еще один миллион рублей. В собственности у супругов были грузовик САЗ-3507 и внедорожник Hyundai Santa Fe. Недвижимости в декларациях Павлихиных не было.

Примечательно, что родственница Павлихина Юлия Хлистун работает «экспертом» в управлении по общим вопросам администрации Серебряных Прудов.

Скандалы в Серебряных Прудах

Жители Серебряных Прудов негативно отзывались о работе местной администрации. Согласно результатам опроса по оценке эффективности деятельности руководителей органов местной власти, который провели по поручению правительства РФ, в 2025 году работу Олега Павлихина оценили положительно лишь 64 процента жителей муниципального округа. Его заместителями были довольны 60 процентов местных, а Советом — 42 процента проголосовавших.

Еще местные жители регулярно жаловались на состояние плотин в муниципальном округе. В 2024 году одно из таких сооружений размыло в деревне Ливадия. В результате близлежащие дома затопило, жители деревни еще несколько недель жаловались на оставшийся после этого происшествия мусор. Также в Серебряных Прудах были недовольны неубранными дорогами и снегом на крышах домов.

В январе в Подмосковье задержали и отправили под домашний арест мэра Звездного городка Евгения Баришевского. Его подозревают в получении крупной взятки при строительстве детского сада. Мужчина руководит Звездным городком с 2017 года, а до этого он был главой города Орехово-Зуево.