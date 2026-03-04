«Смертник против своей воли». Зачем украинские кураторы взорвали своего агента в Екатеринбурге

Он шел за смертью, думая, что идет за деньгами. Кадры оперативной съемки ФСБ, оказавшиеся в распоряжении редакции, зафиксировали последние секунды жизни человека, которого Киев превратил в ходячую бомбу. Операция в спальном районе Екатеринбурга начиналась как рядовая облава на пособника диверсантов, но закончилась жутким фейерверком: куратор нажал кнопку «детонация», даже не видя лица своего агента. Этот взрыв обнажил страшную правду о методах работы иностранных спецслужб — они больше не ищут шпионов, они ищут смертников, которым не придется платить.

Задержание, перешедшее в взрыв

Кадры объектива запечатлели момент работы сотрудников спецподразделения ФСБ. Операция проходила в подъезде расселенного дома, куда 42-летний подозреваемый прибыл, чтобы забрать схрон с боеприпасами. Мужчина уже находился под контролем силовиков. На видео видно, как оперативники, действуя максимально аккуратно, предлагают фигуранту снять сумку и верхнюю одежду для досмотра.

Внезапно спокойную обстановку разрывает мощный взрыв. Как позднее пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, украинский куратор, наблюдавший за происходящим (предположительно, через онлайн-связь или заранее установив таймер), осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), находившегося при агенте. В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, злоумышленник скончался на месте. К счастью, благодаря профессионализму спецназа, никто из сотрудников ведомства и случайных прохожих не пострадал.

Спрятанная смерть: пауэрбанк с начинкой из пластита

Когда криминалисты ФСБ вскрыли корпус обычного с виду внешнего аккумулятора, внутри они увидели не плату и батарейки, а 300 граммов пластита. Это была не просто взрывчатка, а профессионально собранное устройство с электродетонатором иностранного производства, готовое принять сигнал по радиоканалу в любую секунду.

Второй «сюрприз» для оперативников лежал рядом — фальшивый российский паспорт. Качественная подделка, выполненная с учетом всех степеней защиты, должна была открыть перед диверсантом любые двери. С этим документом 42-летний исполнитель планировал начать новую жизнь: легально снять квартиру, устроиться на работу вблизи оборонного предприятия и дождаться удобного момента, чтобы заминировать автомобиль его руководителя. Следствие установило: украинские спецслужбы готовили именно устранение топ-менеджера ОПК в Свердловской области, делая ставку на то, что «чистый» паспорт позволит агенту беспрепятственно проникнуть на режимную территорию.

Но главный козырь следователям подкинул мобильник террориста. Переписка с куратором оказалась не просто доказательством вербовки. Текстологи зафиксировали: сообщения летали туда-сюда до самой последней секунды. Человек из Киева знал, что его агент в окружении, и предпочел стереть его с лица земли вместе с уликами, активировав первый «сюрприз» — то самое СВУ, которое диверсант носил при себе, даже не подозревая, что носит собственный смертный приговор.

«Им не нужны свидетели»: версия ветерана спецслужб

Жестокий метод ликвидации собственного агента прокомментировал ветеран подразделения по борьбе с терроризмом Вячеслав Назаров. По его мнению, произошедшее в Екатеринбурге — это не просто трагическая случайность, а часть новой тревожной тенденции, которую диктует военное бессилие Киева.

Назаров подчеркивает: иностранные спецслужбы в данном случае даже не пытались вести тонкую агентурную работу или глубокое внедрение. Им нужен был быстрый, резонансный результат, а судьба человека с бомбой их не волновала. «Для пособников киевского режима итогом становится либо длительный срок лишения свободы, либо смерть. Их используют в качестве смертников, как в Екатеринбурге. Это убивает сразу двух зайцев: позволяет избавиться от нежелательного свидетеля, который мог бы дать показания, и сэкономить на обещанном вознаграждении, — резюмирует ветеран. — Куратор нажал на кнопку не потому, что хотел спасти операцию. Он нажал на кнопку, потому что так дешевле и безопаснее для него самого».

Предупреждение ФСБ: вербовка онлайн и шанс на спасение

В Федеральной службе безопасности вновь обращают внимание граждан на высокую активность иностранных спецслужб в российском интернет-пространстве. Вербовщики ищут потенциальных исполнителей диверсий и терактов, делая ставку на материальные трудности, идеологические разногласия или просто на психологическое давление.

Однако в ведомстве подчеркивают: у тех, кто попал в сети вербовщиков, есть выход. Граждане, которые на стадии подготовки к преступлению добровольно сообщат в правоохранительные органы о поступившем предложении от украинских спецслужб, могут не только сохранить себе жизнь, но и рассчитывать на существенное снисхождение в суде. Как показывает случай в Екатеринбурге, ставки в этой игре предельно высоки: доверие к куратору из-за рубежа может стоить жизни в прямом смысле этого слова, а единственным выигравшим окажется тот, кто нажал кнопку «взрыв», заметая следы преступления.