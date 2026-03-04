Думал, что спасает мать: зачем подросток инсценировал свое «похищение»

Пропавшего в Ленобласти 17-летнего подростка нашли спустя неделю поисков. Предварительно, он ушел из дома под влиянием мошенников. После исчезновения он присылал родителям видео с просьбой перевести деньги похитителям, а матери звонили с угрозами. Вместе с подростком нашли пропавшую ранее девушку. «Вечерняя Москва» разобралась в деталях произошедшего.

Исчезновение и требование выкупа

Инцидент произошел в поселке Янино (Ленинградская область), где жил 17-летний юноша. 25 февраля подросток ушел из дома и не вернулся. Парень перестал выходить на связь с родственниками и друзьями.

Родители обратились в полицию, начались поиски. Следователи проверили страницу подростка в соцсетях и обнаружили там переписку с мошенниками.

Оказалось, что аферисты целый месяц «обрабатывали» юношу и в итоге под угрозой расправы над матерью убедили его уйти из дома. Парень стал жертвой схемы мошенничества с «похищением». А незадолго до исчезновения подросток рассказал родителям, что у него взломали аккаунт на портале «Госуслуги».

Затем матери пропавшего подростка стали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров с требованием выкупа. А еще через пару дней юноша сам вышел на связь с родителями, прислав им видеообращение с просьбой отдать деньги «похитителям».

Что известно о пропавшем подростке

Пропавший 17-летний подросток родом из Мурманска, но учился в колледже в Ленинградской области и жил на съемной квартире отдельно от родителей. При этом он постоянно поддерживал связь с матерью и отцом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мать пропавшего школьника Марина — основательница сети медицинских клиник в Мурманске. В соцсетях она часто публиковала фотографии с мужем и двумя детьми.

Младшая сестра пропавшего подростка тоже становилась жертвой мошенников. Девочке звонили с неизвестных номеров и угрожали, что она перевела деньги террористам и что ее «сдадут» правоохранительным органам. За молчание аферисты требовали у нее деньги.

Юношу нашли в Туле

Пропавшего юношу неделю искали полицейские и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве — это стандартная процедура при исчезновении несовершеннолетних.

Тем временем мать опубликовала у себя в блоге обращение к сыну.

— Тебя обманули! Возвращайся домой как можно скорее. Мы ищем тебя, чтобы спасти. Не слушай этих тварей (мошенников — прим. «ВМ»): с нами все хорошо, тебе никто не причинит вреда. Не бойся! Мы приедем и заберем тебя!!! Все будет хорошо! Я тебе обещаю! Я люблю тебя. Мама, — писала женщина.

Похожих на пропавшего юношу подростков замечали в метро и во дворах Санкт-Петербурга. Мать была уверена, что на самом деле это был ее сын, которого завербовали мошенники, чтобы он специально засветился на камерах видеонаблюдения. Однако позднее выяснялось, что очевидцы и системы опознавания лиц ошиблись и приняли за исчезнувшего ребенка не тех людей.

К 4 марта пропавшего подростка нашли в съемной квартире в Туле. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете РФ. Ребенок цел и невредим, его жизни ничто не угрожает.

Вместе с ним обнаружили 17-летнюю девушку, исчезнувшую в подмосковном Домодедове 17 февраля. Предварительно, она тоже стала жертвой мошенников. Под влиянием аферистов девушка ушла из дома и отправилась в другой регион. По пути она встретила пропавшего юношу и вместе с ним добралась до Тулы. Затем они оба стали присылать родителям видео с просьбой выкупа.

Как мошенники «похищают» людей

В последнее время по всей стране участились случаи мошенничества по схеме «похищения». Жертвами такой схемы чаще всего становятся дети и пожилые люди. Аферисты сначала убеждают ребенка или старика срочно уехать из города, затем связываются с его родственниками и требуют выкуп.

В марте 2025 года в Красноярском крае пропала 15-летняя девушка. Она прислала родителям видеообращение, в котором извинилась перед неким «Вагнером» и заявила, что похитители требуют полмиллиона рублей за ее выкуп. На следующие сутки девушку нашли живой и невредимой в соседнем городе.

В феврале того же года мошенники заставили 16-летнего парня продать золотые украшения его матери, а затем вместе с деньгами отправиться во Владимирскую область и передать деньги курьеру. А мать подростка получила сообщение с угрозами и требованием заплатить полмиллиона рублей за жизнь сына. Менее чем за сутки оперативники нашли юношу и вернули в Москву. Передать деньги мошенникам он не успел.

Весной 2023 года аферисты «похитили» 77-летнюю женщину из Москвы — мать советницы сенатора Андрея Шевченко Елены Силкиной. Пенсионерка весь день ездила на электричках, пока родные собирали деньги за ее «выкуп».