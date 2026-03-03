Травившую мужчин на свиданиях девушку сочли «слишком красивой» и просят освободить. Что известно о скандальном деле?

В Сеуле задержали 22-летнюю девушку, которую подозревают в серийных убийствах. Точно известно о двух жертвах: обоих она привела в гостиницу и отравила. Еще одному — ее бывшему бойфренду — удалось выжить. В полиции подозревают, что пострадавших было куда больше, а 3 марта родственники погибших обвинили правоохранителей в бездействии. Тем временем пользователи соцсетей нашли фотографии подозреваемой и потребовали ее освободить. «Она слишком красива, чтобы сидеть в тюрьме!» — пишут ее поклонники. «Лента.ру» разбиралась в истории самой красивой преступницы страны.

22-летнюю девушку арестовали после двух убийств, произошедших за 12 дней

29 января 2026 года сотрудник сеульской гостиницы с почасовой оплатой позвонил в полицию. «Гость в номере — я пошел его будить, а он не шевелится», — сказал он. Медики и полиция, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. Погибшему было примерно 20 лет.

Гостиница находится в Канбуке — жилом районе на севере Сеула, примерно в 20 минутах на метро от центра города. Спустя двенадцать дней в другой канбукской гостинице произошел похожий случай — и тоже с молодым мужчиной.

В тот же вечер в Канбуке задержали 22-летнюю девушку по фамилии Ким. Она вряд ли рассчитывала, что ее найдут, и всего за полчаса до этого опубликовала в соцсети очередное селфи

На допросе девушка подтвердила, что дала обоим мужчинам успокоительное средство. По ее словам, у нее с ними были разногласия и она хотела, чтобы они уснули. В ответ на любые вопросы Ким повторяла одно и то же. «Я лишь хотела усыпить, — говорила она. — Не знала, что они могут умереть».

Ким предъявили обвинения в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении закона об обороте наркотических средств. Через несколько дней стало ясно, что она действовала умышленно, и к ним добавилось обвинение в убийстве.

Ким пыталась отравить бойфренда, но доза оказалась недостаточной

Как установило следствие, случаи в гостиницах были далеко не первыми. 14 декабря 2025 года Ким дала своему бойфренду — 20-летнему юноше, с которым встречалась около месяца, — напиток, который, по ее словам, помогает от усталости. Через двадцать минут он потерял сознание в кафе в пригороде Сеула.

Молодой человек пришел в сознание только через два дня и в начале января написал заявление в полицию. «Она поставила на бойфренде эксперимент», — считает криминолог О Юнсон.

После этого Ким стала задавать ChatGPT вопросы. «Что будет, если принять снотворное вместе с алкоголем?» — написала она. Потом: «Можно ли от этого умереть?» Чат-бот ответил, что смешивать снотворное с алкоголем смертельно опасно. Ким приняла это к сведению и следующим жертвам давала дозу, которая была вдвое выше.

Интервалы между преступлениями очень короткие. Похоже, потенциальных жертв, ждущих своей очереди, было много — О Юнсон, криминолог.

28 января девушка привела в гостиницу в Канбуке молодого мужчину и напоила его средством от похмелья, в котором был растворен седативный препарат. Спасти его не удалось. 9 февраля произошло второе убийство — в другой гостинице, но тем же способом. Отравив второго мужчину, Ким села в такси и попросила водителя ехать быстрее.

Специалисты обратили внимание, что с каждым разом девушка выбирала все более уединенные места. Кроме того, поначалу Ким сама вызывала скорую, а когда стала встречаться с жертвами в гостиницах, уходила молча.

После ареста Ким прославилась в соцсетях из-за привлекательной внешности

О Ким известно не так уж много — полиция не разглашает даже ее имени, хотя этого требуют родственники пострадавших. Журналисты выяснили, что ей 22 года. По некоторым сведения, в свое время девушку отчислили из школы, она нигде не работала. Знакомым Ким лгала, что ей 25 лет и она учится в университете на факультете моды.

В соцсети Ким ежедневно публиковала почти одинаковые селфи с хештегами #followerwelcome, #followforfollow, #followDM. Один из подписчиков рассказал, что даже думал отписаться — настолько много фотографий она выкладывала.

Профессор криминальной психологии Ли Сучжон из университета Кенги полагает, что за этой активностью стояло нечто большее, чем депрессия. По ее мнению, экстравертность и легкие контакты с незнакомцами указывают скорее на биполярное расстройство.

После ареста девушку подвергли тесту, по которому ранее диагностировали психопатию у южнокорейских серийных убийц, но его результаты пока не разглашаются. О мотивах Ким тоже почти ничего не известно.

Хотя ее личные данные не публиковались, аккаунт девушки в соцсети быстро нашли. Всего за неделю число подписчиков выросло в 45 раз. У Ким появились поклонники: они писали, что девушка слишком красива для тюрьмы и суду следует учесть ее внешность при вынесении приговора.

Красивая — значит, невиновна

Она красивая, признайте. Я бы тоже сразу с ней выпил

Сотни фото, и на всех она одна. Если бы у нее был хоть один близкий друг, вряд ли бы стала такой

Лицо красивое, следит за собой, много интересов, хочет любви — обычная девушка такого возраста из комментариев в соцсети

У Ким могли быть и другие жертвы

Следователи подозревают, что у Ким могли быть и другие жертвы. 25 октября 2025 года, то есть за два месяца до первого подтвержденного преступления, с телефона Ким поступил звонок в экстренные службы. «Мы пришли в ресторан вместе, он пил белое вино и внезапно упал», — сообщила девушка диспетчеру.

24 января, то есть за четыре дня до первого убийства, еще один мужчина потерял сознание в караоке-баре после напитка, который ему дала Ким. Хозяин заведения не позволил ей уйти без спутника, поэтому она сама вызвала скорую. «Мужчина напился, я пыталась его разбудить, но он не просыпается, — сказала Ким диспетчеру. — Я с ним только сегодня познакомилась».

Первого февраля Ким провела весь день со знакомым, которого встретила в ночном клубе. Они девять часов ходили по ресторанам и магазинам, были в караоке. Мужчина платил за все и потратил почти 300 тысяч вон (примерно 17 тысяч рублей). «И она ни разу даже спасибо не сказала», — посетовал он журналистам. В действительности ему повезло: судя по всему, Ким не пыталась его отравить, хотя и попросила купить средство от похмелья — то самое, которое потом использовала при убийстве.

Теперь полиция проверяет всех мужчин, с которыми контактировала Ким. Следователи ищут тех, кто терял сознание после встречи с ней или получал характерное сообщение «ты заснул, ухожу первой»

3 марта семья второй жертвы выступила с публичным заявлением. Адвокат семьи сообщил, что полиция к началу февраля идентифицировала подозреваемую по камерам наблюдения, однако не задержала ее. «Если бы полиция задержала подозреваемую после первого погибшего, второй жертвы не было бы», — заявили родственники.