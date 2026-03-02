Как в России отреагировали на нападение Израиля и США на Иран

В России осудили агрессию Израиля и США против Ирана и предположили, что предшествующие ударам переговоры были лишь прикрытием. Российские власти соболезнуют в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи и говорят об угрозе мировой безопасности. «Лента.ру» собрала реакции российских политиков и общественных деятелей на события вокруг нападения США и Израиля на Иран.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль и США нанесли удар по Ирану. Атаке подверглись сотни военных объектов — операция стала крупнейшим боевым вылетом в истории Военно-воздушных сил Израиля. Помимо этого под удар попали и гражданские объекты, среди которых начальная школа для девочек в округе Минаб на юге страны, где погибло 148 человек, значительная часть из которых — дети.

В ночь на 1 марта Иран официально сообщил о смерти верховного лидера Али Хаменеи — он погиб в первые часы атак. В стране объявлен 40-дневный траур. Помимо Хаменеи, в республики подтвердили гибель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, министра обороны Азиза Насирзаде, главы Генерального штаба Абдулрахима Мусави, секретаря Совета обороны Али Шамхани. В ответ Иран атаковал базу Военно-морских сил США в Кувейте, а также американские корабли, серия ракетных ударов была нанесена по Израилю, а также по другим союзникам США в регионе.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи

Президент России Владимир Путин Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Глава российского государства попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи, отметив, что его убийство был совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — Владимир Путин президент России.

Медведев с иронией назвал Трампа миротворцем

Соединенные Штаты показали свое истинное лицо после ракетных ударов по Ирану, Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Миротворец в очередной раз показал лицо», — написал он, намекая на известное желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира.

По его словам, все предшествовавшие ударам переговоры с Ираном были лишь операцией прикрытия, в чем, по его словам, «никто не сомневался».

«Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100…», — Дмитрий Медведев зампред Совбеза России.

В Совете Федерации заявили об угрозе мировой безопасности

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также осудила атаки США и Израиля на Иран, заявив об угрозе мировой безопасности из-за происходящего. Она направила Тегерану соболезнования в связи с гибелью Хаменеи.

«Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности», — Валентина Матвиенко председатель Совфеда.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что гибель верховного лидера Ирана, а также главы Генштаба и министра обороны страны в результате ударов Израиля — прискорбные новости для всего международного сообщества.

«Пока мы имеем дело с совсем другими критериями. Иными словами, вместо привычного политико-дипломатического поля мы имеем дело с опьянением силой и вседозволенностью. Об этом надо говорить прямо и открыто», — отметил сенатор.

Володин напомнил о попытках Запада разрушить Россию в 1990-е годы

Нападение на Иран прокомментировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который подчеркнул, что происходящее нарушает все нормы международного права.

«Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером», — Вячеслав Володин председатель Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента также отметил, что мир вошел в фазу напряженности и конфликтов. По словам политика, в девяностых Запад «очень даже эффективно пытался» разрушить Россию через «разговоры о демократии» и навязывание стандартов рыночной экономики. Володин предположил, что судьба страны могла сложиться по-другому, но «планы Запада» не осуществились.

В Госдуме предупредили о возможной «страшной мести» Ирана

Убийство Хаменеи может обернуться для США «страшной местью» Ирана, полагает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, в руководстве исламской республики осталось «более чем достаточно людей, не менее упрямых и фанатичных, чем убитые». Вассерман добавил, что в государстве налажена система замены выбывших из строя руководителей.

«Соответственно, результат в смысле изменения политики страны не будет ровным счетом никаким. А вот результат в смысле готовности наказать виновных в этих убийствах будет более, чем достаточный. (...) Я не исключаю перехода к диверсионной войне и к ответным террористическим актам», — заявил он.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание, что, начав конфликт с Ираном, американцы могут сильно просчитаться, если столкновение перейдет в глобальную войну.

Депутат напомнил, что несмотря на переговоры касательно договоренностей по обогащенному урану, которые накануне ударов вел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Израиль все равно атаковал Иран, и теперь это грозит разрастанием конфликта.

«Я не знаю, как будет дальше разворачиваться [ситуация]. Возможно, это перерастет в более глобальный конфликт, и здесь американцы могут просчитаться Алексей Чепа», — первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям.

Депутат напомнил, что Россия говорила об условиях безопасности в Европе в 2021 году, но ее не послушали и это привело к конфликту на Украине. Теперь столкновение грозит разрастись в очень серьезную войну на Ближнем Востоке, заключил он.

В России дали совет Ирану, как одним ударом отрезвить агрессоров

Единственный для Ирана способ отрезвить агрессоров, помимо традиционных ответных ударов по территории Израиля, заключается в ракетной атаке на авианосную ударную группу (АУГ) Военно-морских сил (ВМС) США из числа тех, что находятся в регионе, Юрий Котенок.

«Возможно, и этого будет мало, но попытка, как говорится, не пытка», — подчеркнул он.

Военкор допустил, что за серией ударов может последовать пауза, «но иранский режим будут пытаться добивать», поскольку, по его мнению, с точки зрения американцев, он приговорен к уничтожению.

Нападению Израиля на Иран нашли объяснение

Вероятнее всего, Израиль напал на Иран, чтобы привлечь к военным действиям США, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что главным провокатором в этой ситуации выступает именно Тель-Авив, который устал ждать, когда США нанесут удар по исламской республике.

«Получается, что Израиль специально бьет по Ирану, чтобы получить ответный удар. И потом чтобы начать вопить, что Иран нападает на Израиль, а США — давайте помогайте, нанесите по ним удар окончательный. Весьма некрасивая позиция Израиля в этом отношении. И они пользуются тем, что США поддерживают Израиль. А фактически надо бы Штатам его было осадить», — Александр Перенджиев военный эксперт.

Он добавил, что Израиль будет продолжать втягивать США в войну против Ирана, охарактеризовав подобные провокации как опасные. Политолог напомнил, что у Израиля нет красных линий, кроме того, это государство, как и США, владеет ядерным оружием, в то время как Иран может нанести в ответ существенные удары. Также, отметил политолог, арабский мир видит, что провокатором выступил Израиль, и тоже может подключиться к конфликту или начать тайную войну.