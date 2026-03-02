«Последний звонок для России». Как охотились на аятоллу

Итак, американцам удалось уничтожить аятоллу Али Хаменеи. Сообщение об этом в иранских и мировых источниках появилось почти сутки спустя после начала очередной «спецоперации» против Ирана. Tehran Times сообщил, что верховный лидер Исламской республики был убит утром 28 февраля в своём офисе.

The New York Times рассказал, что один из ударов попал по месту проживания высших руководителей Ирана. Источники издания в иранском руководстве указали, что помимо Хаменеи погибли его дочь, зять, внук и невестка.

Остался верен стране

Сейчас в Иране часть населения погрузилась в глубокий личный траур. Траурные манифестации заполнили крупные города страны. Это и понятно: для всё ещё большинства иранцев Али Хаменеи олицетворял дух, суть исламской революции.

К движению аятоллы Рухоллы Хомейни Хаменеи присоединился ещё в далёком 1962 году, когда Холодная война, казалось бы, исключала появление в мире «третьего игрока» в виде исламского фундаментализма.

Хаменеи был глубоко верующим человеком, посему, судя по всему, он не боялся смерти.

Коварство Вашингтона

Тем не менее, даже уважая глубокую веру и жертвенность Али Хаменеи, нельзя не обратить внимание на ряд вопиющих фактов. Если уж грубовато, но прямо: американцы убили главу ядерной страны просто, прихлопнув как какую-то муху! Как, прах побери, такое возможно?!

Одна из причин лежит, как и всегда, на поверхности. Шли сложные, но перспективные переговоры Ирана и США. И вроде как даже Тегеран соглашался «подвинуться», т.е. был прогресс со стороны несговорчивых аятолл и чиновников. Понятно, что Хаменеи был вовлечен в этот процесс. И зачем было бы ему прятаться?

«Аятолла, глава КСИР, главные чиновники, министр обороны, политики и военные, приходят в офисы, как всегда. Ведь идут переговоры с Кушнером и Уиткоффом, всё по плану. И Иран намерен идти на уступки. Но раз! И они все убиты», - констатировал политический философ Александр Дугин.

Другая цепь причин кроется во вполне реальном предательстве. В том числе и среди высших должностных лиц Ирана.

Спутники и предательство

Не секрет совсем, что охота на верховного аятоллу в Иране шла очень давно. Она только активизировалась после прошлогодней 12-дневной войны США и Израиля против Ирана.

«Моссад», к примеру, давно навербовал себе сотни и даже тысячи наймитов среди жителей страны, недовольных режимом. И не исключено, что таковые были и среди КСИР и иных лиц, обслуживающих высшие интересы.

А уж системы слежки в современном мире развиты до невозможности:

«24 вида разведки есть: радиоизлучение, бесконтактные способы съёма данных, сейсморазведка, разведка по компьютерам и сетям, пеленгация по телефону, перехваты телефонных разговоров, компьютерная разведка с соответствующими «червями», и многое другое», - заметил в разговоре с изданием «Царьград» доктор политических наук Андрей Пинчук.

Будет гражданская война?

Что ждёт страну и регион после подобных событий? Ну, Трамп уже обещает на пост главы страны трех «отличных» кандидатов.

Однако народ Ирана, по крайней мере часть его – не вялые венесуэльцы. Да и с Каракасом у США начнутся проблемы, когда республиканцы пролетят на выборах в ноябре.

Часть населения Ирана почти полвека жила в условиях глубокой исламской индоктринации. Для них теократия в Иране – часть их самих. И терпеть западное верховенство и поругание святынь они не будут.

Другая же часть – студенты, либеральная интеллигенция, образует иной полюс. Если первые концентрируются вокруг КСИР и аятоллы Лариджани, то вторые – вокруг президента Пезешкиана, как более гибкого и прагматичного.

Главный риск, если не произойдёт мгновенного развала власти – её размытие по разным центрам с вероятным переходом к гражданском противостоянию и войне. Такой прогноз делает политолог Илья Гращенков.

«Чем выше экономические и человеческие потери, тем труднее удерживать единство. Если же внутренний раскол окажется глубже, чем кажется, улица может стать лишь первой сценой более драматических событий. Иран стоит на развилке», - указывает он.

Давно следует перенаправить ракеты

Гражданская война – это риски эскалации на соседние стран, это «экспорт исламизма». Это риск вовлечения всё больших стран и потоки беженцев и мигрантов.

Однако у России есть и свои риски. Нападение США и Израиля на Иран показало, что Запад не оставляет свой главный инструмент: смещение неугодных лидеров.

«Демократы» и «либералы» у власти там действуют цветными революциями. А консерваторы и автократы, вроде Нетаньяху, берут орудие «пожёстче» - военная интервенция. Сила.

Так было с Саддамом Хусейном и Каддафи. Наступил черёд и Хаменеи. Технология понятна.

«Для России прозвучал последний звонок», - заметил Александр Дугин.

Пинчук тоже отметил, что времени остаётся не так много:

«Для нас это поучительный прецедент. Мы обязаны сделать выводы относительно наших военных целей».

И он прав: когда Запад оголтело убивает любых неугодных себе, странно отвечать за атаки на резиденции первых лиц ударами по энергоинфраструктуре.