Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку

Европейцы провели захват очередного танкера, который они называют принадлежащим к так называемому теневому флоту России. Перед нами не просто очередной акт пиратства, но еще и явно синхронизированное с американо-израильскими ударами средство давления на Иран. Почему?

До последнего времени Бельгия демонстрировала более разумный подход в политике – в частности, в том, что касается замороженных российских активов. Теперь же сообщается, что бельгийские вооруженные силы захватили в Северном море нефтяной танкер Ethera, который обвиняется в принадлежности к так называемому теневому флоту России, а заодно и в том, что связан с Ираном.

Отдельно стоит отметить, что бельгийцы действовали не одни. Активную помощь им оказывали представители других стран Евросоюза, в частности Франции. Как отмечает Le Figaro, в операции, помимо бельгийских и французских военных, участвовали также «партнеры по G7, из стран Северной Европы и балтийских государств». Бельгийские источники уточняют, что непосредственно в захвате танкера участвовали 93 военных, одна собака и некоторое количество французов.

Обращает на себя внимание и медийная составляющая дела. Нападение на беззащитное гражданское судно в международных водах было названо «операцией», которой присвоено громкое название The Blue Intruder, то есть «Синий нарушитель».

Как сообщают бельгийские СМИ, нефтяной танкер был перехвачен около полуночи недалеко от берегов Остенде. Судно длиной 180 метров было построено в 2008 году. По Северному морю оно двигалось под гвинейским флагом. После перехвата танкер был в принудительном порядке отправлен в порт Зебрюгге. Для местных военных сил захват «Этеры» стал первой операцией такого рода.

Хотя французам в деле перехвата танкера принадлежит не главная роль, на авансцену тотчас вылез Эммануэль Макрон. Как заявил президент Франции, случившееся стало «тяжелым ударом для (российского) теневого флота… Европейцы полны решимости перекрыть источники финансирования агрессивной войны России на Украине с помощью санкций».

Министр обороны Бельгии Тео Франкен уже ночью в воскресенье опубликовал в соцсетях некоторые детали случившегося: «Только что наши вооруженные силы при поддержке французских сил поднялись на борт нефтяного танкера, который относится к российскому теневому флоту. Операция «Синий нарушитель» была проведена военными с образцовой храбростью. Замечательная работа».

«Я поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции прошлой ночью и благодарю наших французских партнеров за неоценимую поддержку. Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод», – в свою очередь заявил премьер-министр Барт де Вевер.

Министр юстиции Аннелис Верлинден отметила, что бельгийскими властями «впервые в море был перехвачен нефтяной танкер на основании разведывательных данных, которые указывают на то, что он шел под ложным флагом и, следовательно, принадлежит к теневому флоту».

С октября 2025 года танкер Ethera находится в санкционных списках Евросоюза. Предположительно, он перевозит «сырую нефть и нефтепродукты… происходящие из России или экспортируемые из России, при этом осуществляя нелегальные и рискованные морские перевозки». В частности, по этим причинам танкеру был запрещен заход в европейские порты.

«Этера» также привлекла внимание министерства финансов США, где считают, что танкер является частью активов сына иранского высокопоставленного лица. В пресс-релизе от июля 2025 года американские власти связали «Этеру» «с обширной морской империей, которая контролируется Мохаммедом Хоссейном Шамхани».

Этот Хоссейн Шамхани является сыном Али Шамхани, старшего советника верховного лидера Ирана и бывшего министра обороны страны. Али Шамхани был убит в результате американских авиаударов 28 февраля вместе с аятоллой Хаменеи и многими другими первыми лицами Исламской республики Иран.

Как заявляют американцы, Хоссейн Шамхани использовал «коррупцию и политическое влияние своего отца на самых высоких уровнях иранского режима для создания и эксплуатации огромного флота нефтяных танкеров и контейнеровозов. Эта сеть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также других товаров покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли». В Европе Хоссейн Шамхани называется «ключевым игроком в российском параллельном флоте» и участником «экономического сектора, который является существенным источником дохода для правительства Российской Федерации».

Хотя бельгийские СМИ пытаются продвигать версию, что операция по захвату танкера была «спланирована заблаговременно» и не имеет отношения к американскому нападению на Иран, обстоятельства вынуждают в этом усомниться.

Не исключено, что захват «Этеры» станет первым шагом в попытке воспользоваться возможным ослаблением позиций Хоссейна Шамхани после убийства отца, и что главной целью – или одной из главных целей – станет отъем активов и уничтожение того, что именуется его «морской империей».

Если цель именно такова, то не последний вопрос заключается в том, у кого в конечном итоге эти активы окажутся. Не исключено, что когда на днях вице-премьер Бельгии и министр иностранных дел Максим Прево рассуждал о том, что страна «готова» к тому, чтобы осуществлять усиленный контроль над российским «теневым флотом» возле своих берегов, речь на самом деле шла не только о планах нанести урон России, но и о готовности экспроприировать собственность Шамхани.

Ну и, конечно, перед нами попытка давления на Россию. Точно не известно, являлась ли нефть на борту танкера купленной в нашей стране, но если это так, то смысл захвата вполне очевиден. Хотя стоит иметь в виду, что доселе захваты танкеров были единичными, в то время как перевозки нефти из России обеспечивают сотни судов.

«У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг.

Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск… Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – говорит газете ВЗГЛЯД Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Что касается юридических оснований для захвата танкера, то сами бельгийцы вынуждены признать, что хотя Конвенция ООН по морскому праву разрешает инспекцию и в некоторых случаях досмотр судов, которые представляют опасность для окружающей среды, плавают без флага или под ложным флагом, ее положения «допускают различные толкования». Пока что танкер задержан на основании подозрения, «что он шел под ложным флагом и с предположительно поддельными документами. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса».

Стоит напомнить, что само понятие «теневого флота» – не более чем юридическая уловка, фикция, придуманная Западом для обоснования беззаконного захвата кораблей в нейтральных водах. Никакой бельгийский морской кодекс не мог быть нарушен хотя бы потому, что танкер находился за пределами территориальных вод Бельгии. Россия неоднократно называла происходящее пиратством.

Очевидно, сознавая не вполне законный характер своих действий, бельгийские власти опасаются и неких ответных мер со стороны России, и Тео Франкен уже пообещал «держаться начеку». Кроме того, по сообщениям бельгийских СМИ, ожидается вызов бельгийского посла в российский МИД.