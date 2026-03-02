Недолго строил из себя гимназистку-недотрогу британский премьер-министр Стармер, ставший прямым соучастником агрессии США и Израиля против Ирана. Мало того, что он разрешил американцам использовать британские авиабазы на Кипре для нанесения ударов по суверенному государству, так сэр-лейборист предложил привлечь украинских экспертов, чтобы они помогали отражать атаки иранских беспилотников в Персидском заливе.

© Московский Комсомолец

Украинцы помогут перехватывать беспилотники, нацеленные на союзников в Персидском заливе, заявил премьер-министр Британии, пишет The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что украинские эксперты предоставят рекомендации по перехвату иранских беспилотников, запускаемых по союзникам в Персидском заливе в рамках реакции Тегерана на американо-израильские удары по Ирану.

“Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши оборонительные действия в регионе”, - заявил лицемер Стармер в воскресенье вечером. “И мы также пригласим экспертов из Украины, вместе с нашими собственными экспертами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, атакующие их”.

Украина пока никак не прокомментировала заявление Стармера, отмечает The Guardian. Но Владимир Зеленский заявил, что изменения в Иране, вызванные ударами США и Израиля, должны быть “должным образом использованы” на благо народа страны. В своем вечернем видеообращении, Зеленский сказал, что Иран “предопределил то, как к нему относятся”, поставляя России ударные беспилотники, а также “разжигая войны в регионе”.

“Важно, чтобы этот шанс на перемены в Иране был использован должным образом”, - сказал он, добавив, что “Иранский народ долгое время был предоставлен сам себе, терпел насилие, выступая против иранского режима”.

Зеленский утверждал в субботу, что во время конфликта Москва выпустила по Украине более 57 000 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" иранского производства, отмечает The Guardian.

Ну, а что же лузер Стармер, решивший бочком-петушком примазаться к агрессии против Ирана? Критики обвинят его в очередном развороте, но сэр Кир Стармер настаивает, что обстоятельства изменились, и жизни британцев теперь находятся под угрозой из-за нападений со стороны Ирана.

Заявление премьер-министра о том, что две британские авиабазы - Фэрфорд в Глостершире и Диего-Гарсия на островах Чагос - могут быть использованы Соединенными Штатами, прозвучало в 9 часов вечера в воскресенье, отмечает Sky News.

Если это и не был разворот, то, безусловно, изменение по сравнению с его первоначальным решением отклонить более раннюю просьбу Дональда Трампа об использовании баз - пренебрежение, которое сильно разозлило президента США, комментирует Sky News. Изменение позиции британского премьер-министра, произошедшее после телефонного разговора с Дональдом Трампом в субботу, может даже убедить его отказаться от своего несогласия со спорной сделкой по Чагосу.

После объявления Даунинг-стрит 10 правительственные источники поспешили указать, что базы якобы будут использоваться не для бомбардировок Ирана, а для того, чтобы помешать иранцам нападать на британцев и других людей по всему Ближнему Востоку.

"Совершенно очевидно, что это не разворот", - сказал Sky News близкий соратник премьер-министра. "Это другой вопрос, который был задан. Речь идет о прекращении ракетных обстрелов британских граждан".

Но правительство уже столкнулось с призывами провести голосование в Палате общин по вопросу использования британских баз, отмечает Sky News.

В своем последнем торжественном телеобращении британский премьер-министр заявил, что цель состояла в том, чтобы дать возможность США и их союзникам, включая Великобританию, уничтожить ракетные склады Ирана и ракетные установки, используемые для запуска ракет.

"Соединенные Штаты запросили разрешение на использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели, - сказал Стармер, пространно объясняя свое решение. – Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, чтобы помешать Ирану запускать ракеты по всему региону, убивая невинных гражданских лиц, подвергая риску жизни британцев и нанося удары по странам, которые к этому не причастны. В основе нашего решения лежит коллективная самооборона давних друзей и союзников и защита жизней британцев".

В своем телеобращении британский премьер-министр заявил, что Иран нанес удары по аэропортам и отелям, где находятся граждане Великобритании. В регионе проживает по меньшей мере 200 000 британцев - "постоянные жители, семьи, находящиеся в отпуске, и те, кто находится в пути", - сказал он.

Лидер партии зеленых Зак Полански обрушился с критикой на премьер-министра.

"Понадобился всего один телефонный звонок от Дональда Трампа, чтобы Стармер ввязался в очередную незаконную войну на Ближнем Востоке, не сумев извлечь уроки из трагедий Ирака, Ливии и Сирии", - сказал он.

А лидер Либерально-демократической партии Эд Дэйви сказал: "Независимо от того, как премьер-министр пытается определить наступление как оборону, это скользкий путь. Он не должен позволить Трампу втянуть Британию в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке. Стармер должен прийти в парламент в понедельник, полностью изложить юридическое обоснование и предоставить депутатам право голоса. Мы обязаны защищать наших храбрых британских военнослужащих и граждан в регионе, и это должно быть в центре внимания любой операции. Великобритания не должна быть замешана в незаконных военных действиях".