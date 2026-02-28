Трамп «недоволен» ситуацией с Ираном и напускает туману насчет войны

Трамп «недоволен» ситуацией с Ираном и говорит, что военная сила все еще остается возможным вариантом. Президент США обвинил Тегеран в неспособности «добросовестно вести переговоры» по иранской ядерной программе.

Дональд Трамп говорит, что он еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удары по Ирану, но “недоволен” ситуацией, и военная сила, включая смену режима в Тегеране, остается одним из вариантов, пишет The Guardian.

“Мы не совсем довольны тем, как они [Иран] вели переговоры. У них не может быть ядерного оружия, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры”, - заявил Трамп журналистам.

Заявление прозвучало в Белом доме в пятницу после того, как переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана закончились безрезультатно, и было высказано предположение, что дальнейшие обсуждения состоятся на следующей неделе. Трамп заявил журналистам, что выступает за дипломатию, но настаивает на том, что Иран не может обладать ядерным оружием: “Было бы замечательно, если бы они вели переговоры добросовестно и по совести, но пока у них ничего не получается”.

На вопрос, могут ли удары США привести к смене режима в Иране, он ответил: “Никто не знает. Это может быть, а может и не быть. Было бы неплохо, если бы мы могли обойтись без этого, но иногда приходится это делать”.

Однако министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, который выступил ключевым посредником на переговорах между США и Ираном, заявил, что в ходе последних обсуждений был достигнут значительный прогресс и что “мирное соглашение необходимо". в пределах нашей досягаемости”. Министр сказал CBS, что Иран согласился “никогда, ни в коем случае не иметь ядерного материала, который может быть использован для создания бомбы”, и что его существующие запасы обогащенного урана будут “доведены до минимально возможного уровня” и преобразованы в топливо. По его словам, Тегеран готов предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) “полный доступ” к своим ядерным объектам для проверки условий сделки.

На вопрос, считает ли он, что достигнутый прогресс может предотвратить удары США по Ирану, Альбусаиди ответил: “Я надеюсь на это”.

Альбусаиди прилетел в Вашингтон в попытках убедить администрацию Трампа воздержаться. Он должен был проинформировать вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что в переговорах достигнут достаточный прогресс, который требует осторожности, пишет The Guardian. Срочность его визита, состоявшегося через несколько часов после завершения переговоров между Ираном и США в Женеве в четверг вечером, говорит о том, что он считает необходимым действовать быстро, чтобы противостоять тем, кто выдвигает аргументы в пользу военного вмешательства.

США рекомендовали выезд из Израиля второстепенным государственным служащим и членам их семей в связи с угрозой американского удара по Ирану. Гражданам США следует “подумать о том, чтобы покинуть Израиль, пока доступны коммерческие рейсы”, - добавили в представительстве Госдепартамента. В сообщении также содержится призыв воздержаться от поездок в Израиль.

США собрали две авианосные ударные группы, готовые нанести удар, если Трамп решит, что Иран несерьезно относится к прекращению своей ядерной деятельности, напоминает The Guardian.

Предупреждение Госдепартамента было дополнено посланием к сотрудникам посольства США от посла в Израиле Майка Хакаби, в котором он призвал тех, кто хочет уехать, “сделать это сегодня”.

Хакаби связался с сотрудниками посольства в электронном письме и призвал их бронировать авиабилеты везде, где только возможно. Этот шаг “вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты сегодня”, - написал он. - Сосредоточьтесь на том, чтобы забронировать билет в любое место, откуда вы затем сможете продолжить путешествие в Вашингтон, но первоочередной задачей будет как можно скорее покинуть эту страну”.

В пятницу Великобритания заявила, что временно отозвала своих сотрудников из Ирана, сославшись на ситуацию с безопасностью в регионе. Министерство иностранных дел заявило, что его возможности по оказанию помощи британским гражданам в настоящее время крайне ограничены, поскольку посольство работает удаленно, а личная консульская поддержка недоступна даже в чрезвычайных ситуациях.

В знак того, что между двумя сторонами существуют серьезные разногласия, иранское руководство призвало США отказаться от своих самых жестких требований. Примечательно, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров не выступили с каким-либо заявлением, указывает The Guardian.

Вице-президент Вэнс, по общему мнению, является высокопоставленным членом администрации, который больше всего выступает против военного вмешательства, и задача оманского министра Альбусаиди - попытаться убедить его в том, что быстрый военный удар не изменит основную позицию Ирана на переговорах.

Однако Вашингтон официально объявил, что Марко Рубио отправится в Израиль для проведения встреч в начале следующей недели. Маловероятно, что Израиль или США нанесут удар по Ирану, пока госсекретарь находится в Израиле, из-за ожидания ответного удара Ирана по этой стране. Ожидается, что Рубио встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Рубио посетит Израиль в понедельник и вторник, но, в отличие от предыдущих поездок, не будет брать с собой журналистов. Госдепартамент не уточнил, почему репортеров не будет в поездке, подчеркивает The Guardian.

“Госсекретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан и продолжающиеся усилия по реализации мирного плана президента Трампа из 20 пунктов для Газы”, - сказал Томми Пигготт, первый заместитель пресс-секретаря департамента. “Иранский режим должен прекратить захват заложников и освободить всех американцев, несправедливо задержанных в Иране, - шаги, которые могли бы положить конец этому объявлению и связанным с ним действиям”, - сказал в пятницу вечером Рубио.

Вашингтон ранее опроверг сообщения о том, что посольства США в Ираке и Кувейте получили приказы об эвакуации второстепенного персонала. Сообщения об эвакуации, которые официальные лица США в пятницу категорически опровергли, были расценены как еще одно свидетельство того, что США готовят неминуемый удар по Ирану.

В интервью The Washington Post вице-президент Джей Ди Вэнс сказал, что не знает, поддержит ли Трамп военный удар, но отметил, что США могут нанести ограниченные удары по региону, не ввязываясь в бесконечную войну.

“Я действительно считаю, что мы должны избегать повторения ошибок прошлого”, - сказал Вэнс. “Я также считаю, что мы должны избегать чрезмерного изучения уроков прошлого. То, что один президент провалил военный конфликт, не означает, что мы никогда больше не сможем участвовать в военных конфликтах. Мы должны быть осторожны в этом вопросе, но я думаю, что президент проявляет осторожность”.

Иран выступает против требования Вашингтона вывезти свои запасы высокообогащенного урана в США и заявляет, что не намерен полностью отказываться от своего права на обогащение урана внутри страны. В июле прошлого года иранский парламент принял закон, который запрещал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и требовал признания “права Ирана на обогащение”, прежде чем инспекторы смогут вернуться.

В отчете для заседания совета директоров МАГАТЭ на следующей неделе официальные лица подтвердили, что им ничего не известно о местонахождении 400 кг высокообогащенного урана на территории Ирана, добавив: “Крайне важно получить доступ без промедления”. В докладе говорится, что особую тревогу вызывает тот факт, что МАГАТЭ никогда не имело доступа к объекту по обогащению урана в Исфахане, о котором впервые было объявлено в июне.

МАГАТЭ также сообщило, что благодаря анализу имеющихся в продаже спутниковых снимков оно зафиксировало “деятельность, ведущуюся на некоторых затронутых ядерных объектах, включая объекты по обогащению урана в Натанзе и Фордо”, но добавило, что “без доступа к этим объектам агентство не может подтвердить характер и цель проводимых мероприятий”.

Иран заявил, что намерен проводить обогащение на основе потребностей, и на данный момент для его Тегеранского исследовательского реактора требуется уровень чистоты не более 20%. Топливо для этого реактора поставляется из России, пишет The Guardian. На заводе в основном производятся медицинские изотопы, используемые для диагностики таких заболеваний, как болезни сердца. Три основных ядерных объекта Ирана были разрушены в результате бомбардировок США в июне прошлого года.

В Иране также есть объект, построенный в основном Россией, в Бушере на побережье Персидского залива. Это первая гражданская атомная электростанция на Ближнем Востоке, которая также снабжается российским топливом, утверждает The Guardian.

Отдельный вопрос, связанный с 400-килограммовым запасом высокообогащенного на 60% урана, может быть решен путем его разбавления или “понижающего смешивания”, как это произошло в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Планируется, что обе стороны встретятся на следующей неделе на техническом уровне в Вене в штаб-квартире МАГАТЭ, связанного с ООН органа, который должен будет проверять соблюдение Ираном своих обязательств.