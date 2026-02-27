Задержка вылета спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева из Женевы оказалась не просто технической накладкой, а вполне осознанным дипломатическим демаршем со стороны Евросоюза. Как выясняется, европейские чиновники были всерьез обеспокоены тем, что переговоры между Россией и США проходят без их участия, и решили напомнить о себе вполне конкретным действием — заблокировав пролетное разрешение для борта Дмитриева.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают любопытный нюанс: в те самые часы, когда глава РФПИ обсуждал с американскими партнерами финансовые перспективы, в женевском отеле Intercontinental находились дипломаты из Великобритании и других стран ЕС. Они не участвовали во встречах официально, но, по данным корреспондентов, активно контактировали с американской делегацией. Украинская сторона, кстати, тогда же публично настаивала, чтобы Европа не оставалась «за дверями переговорной комнаты».

Раскрыта судьба футболок спецпредставителя Путина с переговоров

Получается, что Дмитриев оказался в центре многоходовки: его визит совпал с моментом острого недовольства Брюсселя тем, что Москва и Вашингтон пытаются договариваться напрямую, списывая европейцев со счетов. И задержка самолета стала своего рода сигналом — мол, без нас даже воздушные коридоры не работают. Тем более что формальный повод у Еврокомиссии есть: с февраля этого года небо ЕС полностью закрыто для российских частных джетов, и любое исключение требует личного одобрения чиновников, которые решили его не давать.

Показательно, что сам Дмитриев, покидая отель Four Seasons вечером 26 февраля, от комментариев категорически отказался, бросив лишь: «Ничего не комментируем, все потом». Но теперь понятно, что «потом» наступит не скоро: пока европейские бюрократы не продемонстрируют свою значимость, борт так и простоит на земле. В дипломатических кругах эту историю уже окрестили «женевским сидением» — неприятным напоминанием Кремлю, что сбрасывать Европу со счетов пока не получается.